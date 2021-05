LIVE Giro: Wie zet slottijdrit naar zijn hand en wie maakt sprong in klassement?

14:01 14 uur 01. De favorieten voor de dagzege staan van ongeduld te trappelen aan het startpodium. Om 14.08 uur is Filippo Ganna aan de beurt, 3 minuten later begint Edoardo Affini aan zijn laatste kunststukje in deze Giro. . De favorieten voor de dagzege staan van ongeduld te trappelen aan het startpodium. Om 14.08 uur is Filippo Ganna aan de beurt, 3 minuten later begint Edoardo Affini aan zijn laatste kunststukje in deze Giro.

14:00 Iljo Keisse draait zijn benen nog even warm. 14 uur . Iljo Keisse draait zijn benen nog even warm

13:58 13 uur 58. Brändle droomt van tijdritzege. Met Matthias Brändle is een eerste kandidaat-ritwinnaar aan zijn race tegen de klok begonnen. De voormalige werelduurrecordhouder fluisterde Senne Leysen in het oor dat hij al dagen met deze tijdrit in zijn hoofd zit. . Brändle droomt van tijdritzege Met Matthias Brändle is een eerste kandidaat-ritwinnaar aan zijn race tegen de klok begonnen. De voormalige werelduurrecordhouder fluisterde Senne Leysen in het oor dat hij al dagen met deze tijdrit in zijn hoofd zit.

13:56 Matteo Moschetti ging als 2e van start. 13 uur 56. Matteo Moschetti ging als 2e van start

13:55 13 uur 55. De eerste 10 renners draaien hun pedalen al vlotjes rond. Maciej Bodnar houden we extra in het oog. 4 jaar geleden won hij de laatste tijdrit in de Tour, in Marseille. Maar het is al even geleden dat de Poolse locomotief zijn beste tijdrijdersbenen kon etaleren.



Maar het is al even geleden dat de Poolse locomotief zijn beste tijdrijdersbenen kon etaleren.



13:53 13 uur 53. Ik was gisteren teleurgesteld, omdat ik echt dacht dat ik kon winnen. Caruso bleek op de slotklim gewoon sterker te zijn. Romain Bardet (DSM) staat 5e in de stand. Ik was gisteren teleurgesteld, omdat ik echt dacht dat ik kon winnen. Caruso bleek op de slotklim gewoon sterker te zijn. Romain Bardet (DSM) staat 5e in de stand

13:49 13 uur 49. Iljo Keisse is om 14.07 uur de 1e Belg die vandaag op de Giro-wegen te bewonderen zal zijn. Als Keisse na 30,3 kilometer in Milaan mag uitblazen, zullen mooie herinneringen naar boven komen. In 2015 won onze landgenoot de slotrit naar Milaan na een duo-aanval met Durbridge.



Als Keisse na 30,3 kilometer in Milaan mag uitblazen, zullen mooie herinneringen naar boven komen. In 2015 won onze landgenoot de slotrit naar Milaan na een duo-aanval met Durbridge.

13:49 13 uur 49. 2015: Keisse triomfeert in slotrit in Milaan. 2015: Keisse triomfeert in slotrit in Milaan

13:45 13 uur 45. Minali is eraan begonnen. Riccardo Minali is als 1e van het startpodium gerold. De vlakke tijdrit is 30,3 kilometer lang. Er zijn tussenpunten na 9,2 km en na 19,7 km. . Minali is eraan begonnen Riccardo Minali is als 1e van het startpodium gerold. De vlakke tijdrit is 30,3 kilometer lang. Er zijn tussenpunten na 9,2 km en na 19,7 km.

13:45 13 uur 45 match begonnen Start



13:43 13 uur 43. Intermarché-Wanty-Gobert bijt de spits af in de afsluitende tijdrit met Riccardo Minali. De Italiaanse sprinter draagt de rode lantaarn in deze Giro. . Intermarché-Wanty-Gobert bijt de spits af in de afsluitende tijdrit met Riccardo Minali. De Italiaanse sprinter draagt de rode lantaarn in deze Giro.

12:55 De Trofeo Senza Fine staat al klaar voor de eindwinnaar. 12 uur 55. De Trofeo Senza Fine staat al klaar voor de eindwinnaar

12:36 12 uur 36. Bernal, Ganna, Cavagna en co verkennen de finale van de tijdrit. Bernal, Ganna, Cavagna en co verkennen de finale van de tijdrit

11:18 11 uur 18. Maakt Almeida nog een kangoeroesprong? Het podium ligt normaal gezien vast, tenzij mechanische pech en valpartijen er anders over beslissen. Maar dat wensen we niemand toe. Achter het podium is er wel nog van alles mogelijk in de top 10. Tussen de 4e en de 8e in het klassement bedraagt het verschil maar 1'43". Joao Almeida (8e in de stand) is de beste tijdrijder van de klassementsmannen, hij kan nog de top 5 binnendringen. Zijn ploegmakker Cavagna kan een gooi doen naar de ritzege, dat zou een mooie afsluiter zijn voor Deceuninck-Quick Step.



Achter het podium is er wel nog van alles mogelijk in de top 10. Tussen de 4e en de 8e in het klassement bedraagt het verschil maar 1'43".



Joao Almeida (8e in de stand) is de beste tijdrijder van de klassementsmannen, hij kan nog de top 5 binnendringen. Zijn ploegmakker Cavagna kan een gooi doen naar de ritzege, dat zou een mooie afsluiter zijn voor Deceuninck-Quick Step.

10:37 10 uur 37. 2 minuten is een mooie bonus, maar er kan vandaag van alles gebeuren. Ik moet me focussen op mijn eigen inspanning en alles geven. Egan Bernal (roze trui). 2 minuten is een mooie bonus, maar er kan vandaag van alles gebeuren. Ik moet me focussen op mijn eigen inspanning en alles geven Egan Bernal (roze trui)

10:36 Bij Lotto-Soudal bereiken ze Milaan met z'n tweeën. 10 uur 36. Bij Lotto-Soudal bereiken ze Milaan met z'n tweeën

10:32 10 uur 32. Bernal start om 16.37 uur. Rode lantaarn Riccardo Minali begint om 13.45 uur als 1e aan de tijdrit. De renners starten om de minuut, maar dat verandert als de top 15 aan zet is. Dan gaapt er telkens 3 minuten tussen elke renner. Roze trui Egan Bernal snijdt als laatste de chronoproef aan om 16.37 uur.

Roze trui Egan Bernal snijdt als laatste de chronoproef aan om 16.37 uur.

10:31 Het profiel is bijna biljartvlak. 10 uur 31. Het profiel is bijna biljartvlak