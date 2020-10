Kattensprong levert Démare ritwinst op in millimetersprint in Giro

"Ik dacht dat ik 2e of 3e was, maar toen kreeg ik te horen dat ik gewonnen had. Het geluk lacht me toe", gniffelde Arnaud Démare.

"Ik kon net voor de finish toch nog het verschil maken. Ik train vaak met mijn vader achter de brommer. Dat maakt misschien mee het verschil."

"Deze zege is zeer fijn. Ik had het tegen de ploegmaats gezegd: als we snel winnen, dan zullen er snel nog kansen volgen."