LIVE Giro: Geoghegan Hart en Hindley zetten de Giro naar hun hand

16:02 16 uur 02. Hindley kijkt de kat uit de boom en kleeft aan het wiel van de Brit. Het zwaartepunt van deze col ontmoeten we in de beginfase. De laatste 2 kilometer zijn niet meer dan wat vals plat. . Hindley kijkt de kat uit de boom en kleeft aan het wiel van de Brit. Het zwaartepunt van deze col ontmoeten we in de beginfase. De laatste 2 kilometer zijn niet meer dan wat vals plat.

16:01 16 uur 01. Crisis bij Kelderman. Aan de voet van de slotklim krijgt Kelderman het gezelschap van Fuglsang en Bilbao. Ze gaan erop en erover. Kelderman is aan het kraken... . Crisis bij Kelderman Aan de voet van de slotklim krijgt Kelderman het gezelschap van Fuglsang en Bilbao. Ze gaan erop en erover. Kelderman is aan het kraken...

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:59 15 uur 59. MVP. Applaus op alle banken voor Dennis, die het op 10 kilometer van de finish voor bekeken houdt. En nu is het woord aan Geoghegan Hart en Hindley. . MVP Applaus op alle banken voor Dennis, die het op 10 kilometer van de finish voor bekeken houdt. En nu is het woord aan Geoghegan Hart en Hindley.

15:58 15 uur 58. Heeft de keuze van de volgwagen Kelderman een mentale uppercut gegeven? De vaststelling is dat de Nederlander nu steeds verder wegglijdt: 1'40". Dat gaat snel. . Heeft de keuze van de volgwagen Kelderman een mentale uppercut gegeven? De vaststelling is dat de Nederlander nu steeds verder wegglijdt: 1'40". Dat gaat snel.

15:57 Sprint. Hindley is niet wakker genoeg bij die dekselse tussensprint. Geoghegan Hart is sluw en pakt 3 seconden, Dennis 2" en Hindley 1". In het klassement is de Brit dus voorbij de Australiër. Je weet maar nooit... . 15 uur 57. Sprint Hindley is niet wakker genoeg bij die dekselse tussensprint. Geoghegan Hart is sluw en pakt 3 seconden, Dennis 2" en Hindley 1". In het klassement is de Brit dus voorbij de Australiër. Je weet maar nooit...

15:56 15 uur 56. Overzicht. Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 1'23" Bilbao en Fuglsang op 1'45" Almeida op 4'10" . Overzicht Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 1'23" Bilbao en Fuglsang op 1'45" Almeida op 4'10"

15:55 15 uur 55. In het virtuele klassement heeft Kelderman nog altijd een reserve van 1'30", maar op een slotklim van 9 kilometer kan het snel gaan na zo'n slopende dag. . In het virtuele klassement heeft Kelderman nog altijd een reserve van 1'30", maar op een slotklim van 9 kilometer kan het snel gaan na zo'n slopende dag.

De volgwagen verlaat Kelderman voor Hindley. Speelt het ergens mee dat de Nederlander volgend jaar voor Bora-Hansgrohe rijdt?

15:53 15 uur 53. In deze zone heb je gewoon een helper nodig. Dat ondervindt Kelderman aan den lijve: 1'10" vertelt de chrono ons. . In deze zone heb je gewoon een helper nodig. Dat ondervindt Kelderman aan den lijve: 1'10" vertelt de chrono ons.

15:52 15 uur 52. Nog 15 kilometer. Bij Sunweb leven ze tussen hoop en vrees. Ze hebben nog altijd alle kaarten in handen, maar ze bidden wellicht dat Dennis zich snel opblaast en dat Geoghegan Hart de mindere is van Hindley. Wat wordt het nog razendspannend! . Nog 15 kilometer Bij Sunweb leven ze tussen hoop en vrees. Ze hebben nog altijd alle kaarten in handen, maar ze bidden wellicht dat Dennis zich snel opblaast en dat Geoghegan Hart de mindere is van Hindley. Wat wordt het nog razendspannend!

15:51 15 uur 51. Dennis heeft de boodschap begrepen en gaat nog een laatste tijdritje tot aan de voet rijden. Dat kan Kelderman weer wat meer nekken. . Dennis heeft de boodschap begrepen en gaat nog een laatste tijdritje tot aan de voet rijden. Dat kan Kelderman weer wat meer nekken.

15:47 15 uur 47. Nog 20 kilometer. De afdaling is bijna geschiedenis, maar dan volgt nog zo'n vervelend tussenstukje. Als Dennis zijn motor daar nog eens aan de praat krijgt, dan zal Kelderman balen. . Nog 20 kilometer De afdaling is bijna geschiedenis, maar dan volgt nog zo'n vervelend tussenstukje. Als Dennis zijn motor daar nog eens aan de praat krijgt, dan zal Kelderman balen.

15:45 Tijdsverschil. Het ziet er weer wat rooskleuriger uit voor Kelderman, die nadert tot op 36 seconden. Dat betekent dat hij in het virtuele klassement nog altijd 2 minuten marge heeft op Hindley en Geoghegan Hart. . 15 uur 45. Tijdsverschil Het ziet er weer wat rooskleuriger uit voor Kelderman, die nadert tot op 36 seconden. Dat betekent dat hij in het virtuele klassement nog altijd 2 minuten marge heeft op Hindley en Geoghegan Hart.

15:43 15 uur 43. De koplopers lijken niet meteen bezig aan de afdaling van hun leven. Dennis zit voortdurend achter het duo en dat merken we aan de verschillen, die een beetje terugvallen. . De koplopers lijken niet meteen bezig aan de afdaling van hun leven. Dennis zit voortdurend achter het duo en dat merken we aan de verschillen, die een beetje terugvallen.

15:43 15 uur 43. Tenzij er nog monumentale inzinkingen volgen, zijn we op weg naar een podium met Kelderman, Hindley en Geoghegan Hart. Maar de volgorde, die staat nog lang niet vast. . Tenzij er nog monumentale inzinkingen volgen, zijn we op weg naar een podium met Kelderman, Hindley en Geoghegan Hart. Maar de volgorde, die staat nog lang niet vast.

15:39 15 uur 39. Wat moet Kelderman nu doen? Is het verstandig om te wachten op Fuglsang en Bilbao? Hij moet het in zijn eentje opnemen tegen brommer Dennis en straks kunnen Geoghegan Hart en Hindley ook nog eens uitpakken op de slotcol. . Wat moet Kelderman nu doen? Is het verstandig om te wachten op Fuglsang en Bilbao? Hij moet het in zijn eentje opnemen tegen brommer Dennis en straks kunnen Geoghegan Hart en Hindley ook nog eens uitpakken op de slotcol.

15:36 15 uur 36. Nog 30 kilometer. We zijn nog 20 kilometer van de slotklim verwijderd en er moet toch ook gedacht worden aan wat nog rest. Morgen volgt een biljartvlakke etappe, zaterdag hebben we een laatste kans in de bergen en zondag is er de afsluitende tijdrit. Vooral die laatste opdracht is geen spek naar de bek van Hindley. . Nog 30 kilometer We zijn nog 20 kilometer van de slotklim verwijderd en er moet toch ook gedacht worden aan wat nog rest. Morgen volgt een biljartvlakke etappe, zaterdag hebben we een laatste kans in de bergen en zondag is er de afsluitende tijdrit. Vooral die laatste opdracht is geen spek naar de bek van Hindley.

15:35 15 uur 35. Kelderman staat zijn mannetje in de afdaling. Het verschil is nagenoeg status quo: 49 seconden. . Kelderman staat zijn mannetje in de afdaling. Het verschil is nagenoeg status quo: 49 seconden.

15:32 15 uur 32. Het smeltwater van de sneeuwmuren bemoeilijkt in enkele bochten de afdaling. Nog 34 kilometer en we kunnen nog altijd niet zeggen welke kant deze Giro opgaat. . Het smeltwater van de sneeuwmuren bemoeilijkt in enkele bochten de afdaling. Nog 34 kilometer en we kunnen nog altijd niet zeggen welke kant deze Giro opgaat.

15:30 15 uur 30. We krijgen nu een razendsnelle afzink van zo'n 20 kilometer. Het vestje van Hindley is nog altijd niet dicht. Toch maar opletten dat je geen verkoudheid opraapt. . We krijgen nu een razendsnelle afzink van zo'n 20 kilometer. Het vestje van Hindley is nog altijd niet dicht. Toch maar opletten dat je geen verkoudheid opraapt.

15:27 15 uur 27. Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 49" Fuglsang en Bilbao op 1'38" Nibali op 2'40" Almeida, Majka en Konrad op 3'40" . Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 49" Fuglsang en Bilbao op 1'38" Nibali op 2'40" Almeida, Majka en Konrad op 3'40"

15:26 Cima Coppi. Geloof het of niet, maar we zijn verlost van de Stelvio. MVP Rohan Dennis is de koning, niet meer dan terecht. Zo meteen lijsten we de verschillen voor u op. . 15 uur 26. Cima Coppi Geloof het of niet, maar we zijn verlost van de Stelvio. MVP Rohan Dennis is de koning, niet meer dan terecht. Zo meteen lijsten we de verschillen voor u op.

15:25 15 uur 25. Jezus, wat zal Hindley vloeken op zijn vestje. Het duurt ontzettend lang voor zijn rechterarm in de mouw geraakt. Oef: het is gelukt! Mario Balotelli was er destijds niets tegen. . Jezus, wat zal Hindley vloeken op zijn vestje. Het duurt ontzettend lang voor zijn rechterarm in de mouw geraakt. Oef: het is gelukt! Mario Balotelli was er destijds niets tegen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:24 15 uur 24. Het is koud en Hindley wil uiteraard een vestje aantrekken. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot: de kledij draait bijna in zijn wiel. . Het is koud en Hindley wil uiteraard een vestje aantrekken. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot: de kledij draait bijna in zijn wiel.

15:23 15 uur 23. Het is nog niet verloren voor Kelderman, die kort voor de top zeker niet verachtert. Meer nog, hij knabbelt zelfs een beetje aan zijn achterstand. . Het is nog niet verloren voor Kelderman, die kort voor de top zeker niet verachtert. Meer nog, hij knabbelt zelfs een beetje aan zijn achterstand.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:21 15 uur 21. Dennis heeft misschien wel de sleutel in handen. Moet Hindley dan niet aanvallen om de Aussie te breken en zo ook Geoghegan Hart te isoleren? De Australiër van Sunweb kampeert in 3e positie. . Dennis heeft misschien wel de sleutel in handen. Moet Hindley dan niet aanvallen om de Aussie te breken en zo ook Geoghegan Hart te isoleren? De Australiër van Sunweb kampeert in 3e positie.

15:21 15 uur 21. Let ook op voor de afdaling, want die is zeer technisch! Alberto Contador (Eurosport). Let ook op voor de afdaling, want die is zeer technisch! Alberto Contador (Eurosport)

15:20 15 uur 20. Kelderman consolideert zijn achterstand: +40". Dat moet de Nederlandse burger moed geven. Hij blaast zich niet op, maar is zijn voorsprong van 2'41" op Hindley en 2'42" op Geoghegan Hart straks voldoende? . Kelderman consolideert zijn achterstand: +40". Dat moet de Nederlandse burger moed geven. Hij blaast zich niet op, maar is zijn voorsprong van 2'41" op Hindley en 2'42" op Geoghegan Hart straks voldoende?

15:18 15 uur 18. Nog zo'n 3 kilometer tot de top. Dennis geeft geen krimp en kan zo meteen ontzettend nuttig zijn in de strook richting de slotklim van zo'n 9 kilometer. . Nog zo'n 3 kilometer tot de top. Dennis geeft geen krimp en kan zo meteen ontzettend nuttig zijn in de strook richting de slotklim van zo'n 9 kilometer.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:17 15 uur 17. Hoewel het pijn zal doen bij de noorderburen, kiest Sunweb voor de enige logische tactiek. Ze moeten Kelderman nu misschien wel slachtofferen om de kansen van Hindley te conserveren. . Hoewel het pijn zal doen bij de noorderburen, kiest Sunweb voor de enige logische tactiek. Ze moeten Kelderman nu misschien wel slachtofferen om de kansen van Hindley te conserveren.

15:15 15 uur 15. Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 40" Bilbao en Fuglsang op 1'23" Nibali op 1'50" Almeida, Majka, Konrad, Masnada op 2'33" . Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 40" Bilbao en Fuglsang op 1'23" Nibali op 1'50" Almeida, Majka, Konrad, Masnada op 2'33"

15:12 15 uur 12. Nog 42 kilometer. De ellende houdt nog zo'n 5 kilometer aan. Voor wie er nu pas bijkomt: Joao Almeida moet afscheid nemen van zijn roze trui, maar het staat helemaal niet vast dat Wilco Kelderman de nieuwe eigenaar wordt. De Nederlander kon het tempo van een weergaloze Rohan Dennis niet volgen. De Australiër gidst Tao Geoghegan Hart, die met Jai Hindley het tweede ijzer van Sunweb nog in zijn wiel moet dulden. . Nog 42 kilometer De ellende houdt nog zo'n 5 kilometer aan. Voor wie er nu pas bijkomt: Joao Almeida moet afscheid nemen van zijn roze trui, maar het staat helemaal niet vast dat Wilco Kelderman de nieuwe eigenaar wordt.

De Nederlander kon het tempo van een weergaloze Rohan Dennis niet volgen. De Australiër gidst Tao Geoghegan Hart, die met Jai Hindley het tweede ijzer van Sunweb nog in zijn wiel moet dulden.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:09 15 uur 09. Het verval van Kelderman is niet spectaculair, maar loopt op tot 27 seconden. De Nederlander moet vooral bevreesd zijn voor het stukje dal richting de slotklim. Als Dennis daar nog bij Geoghegan Hart zit, dan gaat de Nederlander - in zijn eentje - een rekening krijgen. . Het verval van Kelderman is niet spectaculair, maar loopt op tot 27 seconden. De Nederlander moet vooral bevreesd zijn voor het stukje dal richting de slotklim. Als Dennis daar nog bij Geoghegan Hart zit, dan gaat de Nederlander - in zijn eentje - een rekening krijgen.

15:08 15 uur 08. Het hele veld is uit elkaar geranseld. We zien overal eenzaten en her en der een zeer klein groepje. En de klim, daar komt geen einde aan. . Het hele veld is uit elkaar geranseld. We zien overal eenzaten en her en der een zeer klein groepje. En de klim, daar komt geen einde aan.

15:07 15 uur 07. Toch straf wat Ineos hier doet, zeker na het wegvallen van Geraint Thomas. Sunweb heeft Joao Almeida gesloopt, maar kan nu een koekje van eigen deeg krijgen door Ineos. . Toch straf wat Ineos hier doet, zeker na het wegvallen van Geraint Thomas. Sunweb heeft Joao Almeida gesloopt, maar kan nu een koekje van eigen deeg krijgen door Ineos.

15:05 15 uur 05. Sunweb staat voor een duivels dilemma. Hindley heeft als nummer 3 overigens amper 1 seconde op nummer 4 Geoghegan Hart. . Sunweb staat voor een duivels dilemma. Hindley heeft als nummer 3 overigens amper 1 seconde op nummer 4 Geoghegan Hart.

15:05 15 uur 05. Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 17" Almeida op 1'45" . Dennis, Geoghegan Hart, Hindley Kelderman op 17" Almeida op 1'45"

15:04 15 uur 04. Kelderman kiest voor zijn eigen tempo, maar de Nederlander dreigt een beetje in niemandsland te eindigen. We kunnen op 45 kilometer van de finish echt niet zeggen wie deze Giro zal winnen. . Kelderman kiest voor zijn eigen tempo, maar de Nederlander dreigt een beetje in niemandsland te eindigen. We kunnen op 45 kilometer van de finish echt niet zeggen wie deze Giro zal winnen.

15:03 15 uur 03. O'Connor gegrepen. Nog 7 kilometer tot de top en met O'Connor wordt de laatste vluchter ingerekend. Dennis kijkt niet om en stoomt door. Hij is de verrassing van de dag. . O'Connor gegrepen Nog 7 kilometer tot de top en met O'Connor wordt de laatste vluchter ingerekend. Dennis kijkt niet om en stoomt door. Hij is de verrassing van de dag.

15:01 15 uur 01. Nog 46 kilometer. Dennis is helemaal ontketend en neemt Geoghegan Hart en Hindley op sleeptouw. De kopman van Ineos zal hopen dat hij de Australiër mee over de top kan nemen. In de afdaling kan hij nog nuttig zijn, want Hindley zou daar het ploegenspel kunnen spelen. . Nog 46 kilometer Dennis is helemaal ontketend en neemt Geoghegan Hart en Hindley op sleeptouw. De kopman van Ineos zal hopen dat hij de Australiër mee over de top kan nemen. In de afdaling kan hij nog nuttig zijn, want Hindley zou daar het ploegenspel kunnen spelen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:00 15 uur . Kelderman lost weer. Almeida is zijn roze trui al eventjes kwijt, dat is duidelijk. Maar of Kelderman zijn opvolger wordt, dat is nog lang niet zeker. De Nederlander hangt voor de derde keer aan het rekkertje. . Kelderman lost weer Almeida is zijn roze trui al eventjes kwijt, dat is duidelijk. Maar of Kelderman zijn opvolger wordt, dat is nog lang niet zeker. De Nederlander hangt voor de derde keer aan het rekkertje.

14:58 14 uur 58. Voor Almeida is het nu zaak om de schade te beperken en te vechten voor een mooie ereplaats. In de nek van de verbluffende Dennis oogt vooral Hindley nog super. Wordt hij de aas? . Voor Almeida is het nu zaak om de schade te beperken en te vechten voor een mooie ereplaats.

In de nek van de verbluffende Dennis oogt vooral Hindley nog super. Wordt hij de aas?

14:57 14 uur 57. O'Connor Dennis, Geoghegan Hart, Hindley en Kelderman op 34" Almeida op 1'33" . O'Connor Dennis, Geoghegan Hart, Hindley en Kelderman op 34" Almeida op 1'33"

14:56 14 uur 56. Nog 9 kilometer tot de top en ook Oranje houdt zijn hart vast: Kelderman zit volledig op de limiet en moet een piepklein gat laten. . Nog 9 kilometer tot de top en ook Oranje houdt zijn hart vast: Kelderman zit volledig op de limiet en moet een piepklein gat laten.

14:55 14 uur 55. 2 duo's. Dennis heeft van die dagen waarop hij met de trappers speelt. Dat is vandaag het geval. De Aussie ment voor Geoghegan Hart, Hindley en Kelderman zijn de enige renners die nog kunnen volgen. . 2 duo's Dennis heeft van die dagen waarop hij met de trappers speelt. Dat is vandaag het geval. De Aussie ment voor Geoghegan Hart, Hindley en Kelderman zijn de enige renners die nog kunnen volgen.

14:55 14 uur 55. Jezus, dit wordt een slagveld. Ook Nibali en Fuglsang kunnen niet volgen. . Jezus, dit wordt een slagveld. Ook Nibali en Fuglsang kunnen niet volgen.

14:53 14 uur 53. Het groepje wordt steeds kleiner, maar ook Ineos is op de afspraak. Zij ruiken met Tao Geoghegan Hart het podium en nemen over van Sunweb. . Het groepje wordt steeds kleiner, maar ook Ineos is op de afspraak. Zij ruiken met Tao Geoghegan Hart het podium en nemen over van Sunweb.

14:52 14 uur 52. Het duurde lang, maar ploegmakker Masnada heeft nu toch begrepen dat Almeida een flinke dip heeft. Hij wacht. Ook Majka en Bilbao vechten tegen zichzelf. . Het duurde lang, maar ploegmakker Masnada heeft nu toch begrepen dat Almeida een flinke dip heeft. Hij wacht.

Ook Majka en Bilbao vechten tegen zichzelf.

14:51 14 uur 51. Nu wel definitief? Bij Almeida draait het vierkant. De maglia rosa moet nu 50 meter laten. Het begin van het einde? . Nu wel definitief? Bij Almeida draait het vierkant. De maglia rosa moet nu 50 meter laten. Het begin van het einde?

14:50 Tijdsverschil. Sunweb kachelt door, maar dat kunnen we ook over O'Connor zeggen. De Australiër houdt nog altijd vast aan zijn voorsprong van anderhalve minuut. . 14 uur 50. Tijdsverschil Sunweb kachelt door, maar dat kunnen we ook over O'Connor zeggen. De Australiër houdt nog altijd vast aan zijn voorsprong van anderhalve minuut.

14:49 14 uur 49. Almeida probeert met zijn verstand te koersen, maar dit is toch al stevig plooien. Of strooit hij de rest zand in de ogen? . Almeida probeert met zijn verstand te koersen, maar dit is toch al stevig plooien. Of strooit hij de rest zand in de ogen?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:47 14 uur 47. Het sleurwerk van Oomen levert dus op. Almeida haakt nog niet volledig af, maar is wel jojo aan het spelen. En het zwaartepunt van deze klim wordt uiteraard nog voorgeschoteld... . Het sleurwerk van Oomen levert dus op. Almeida haakt nog niet volledig af, maar is wel jojo aan het spelen. En het zwaartepunt van deze klim wordt uiteraard nog voorgeschoteld...

14:46 14 uur 46. Almeida zakt erdoor. Is het aan het gebeuren? Almeida hapt naar adem en zakt naar de laatste positie. . Almeida zakt erdoor Is het aan het gebeuren? Almeida hapt naar adem en zakt naar de laatste positie.

14:45 14 uur 45. Nog 50 kilometer. Echt bemoedigend kunnen we dit spandoek niet noemen, want O'Connor moet nog 13 kilometer klauteren. Intussen verliest Pozzovivo zijn worstelgevecht: hij haakt af. . Nog 50 kilometer Echt bemoedigend kunnen we dit spandoek niet noemen, want O'Connor moet nog 13 kilometer klauteren. Intussen verliest Pozzovivo zijn worstelgevecht: hij haakt af.

14:43 14 uur 43. In het peloton - nou ja - bengelt Pozzovivo aan het staartje. Het ene NTT-shirt is het andere niet, of toch zeker niet vandaag. . In het peloton - nou ja - bengelt Pozzovivo aan het staartje. Het ene NTT-shirt is het andere niet, of toch zeker niet vandaag.

Hij voelt zijn benen niet.

14:41 14 uur 41. Bij de achtervolgers houden we Ganna, Swift, Carretero, Samitier, Navarro, Holmes en Dombrowski over. . Bij de achtervolgers houden we Ganna, Swift, Carretero, Samitier, Navarro, Holmes en Dombrowski over.

14:40 14 uur 40. Overzicht. Ben O'Connor Overblijfselen van kopgroep (zonder De Gendt) op 23" Groep der favorieten op 1'43" . Overzicht Ben O'Connor Overblijfselen van kopgroep (zonder De Gendt) op 23" Groep der favorieten op 1'43"

14:36 14 uur 36. Bij Sunweb loopt alles nog op wieltjes. Tusveld, Hamilton en Oomen willen nu de rode loper uitrollen voor Hindley en Kelderman. Dit lijkt wel Jumbo-Visma in de Tour. . Bij Sunweb loopt alles nog op wieltjes. Tusveld, Hamilton en Oomen willen nu de rode loper uitrollen voor Hindley en Kelderman. Dit lijkt wel Jumbo-Visma in de Tour.

14:32 14 uur 32. Nog 54 kilometer: daar gaat O'Connor. O'Connor is aan de meerdaagse van zijn leven bezig. In een van de galerijen danst hij op de trappers en laat hij zijn medevluchters in de steek. . Nog 54 kilometer: daar gaat O'Connor O'Connor is aan de meerdaagse van zijn leven bezig. In een van de galerijen danst hij op de trappers en laat hij zijn medevluchters in de steek.

14:30 14 uur 30. Het snoetje van Kelderman staat ons nog aan, Pozzovivo draait al wat hoekiger. In de kopgroep ogen zijn ploegmakkers een stuk frisser: Meintjes bepaalt het tempo in dienst van O'Connor, gisteren ritwinnaar. . Het snoetje van Kelderman staat ons nog aan, Pozzovivo draait al wat hoekiger. In de kopgroep ogen zijn ploegmakkers een stuk frisser: Meintjes bepaalt het tempo in dienst van O'Connor, gisteren ritwinnaar.

14:30 14 uur 30. Een col als de Stelvio in zo'n knettergek seizoen: dan kan werkelijk alles gebeuren. Giuseppe Martinelli (ploegleider Astana). Een col als de Stelvio in zo'n knettergek seizoen: dan kan werkelijk alles gebeuren. Giuseppe Martinelli (ploegleider Astana)

14:28 14 uur 28. De roze trui kan nog rekenen op Masnada, Knox en Serry. Zij hebben zich de voorbije uren toch een beetje kunnen sparen door het werk van Sunweb. . De roze trui kan nog rekenen op Masnada, Knox en Serry. Zij hebben zich de voorbije uren toch een beetje kunnen sparen door het werk van Sunweb.

14:26 14 uur 26. De Gendt lost. Ook De Gendt bekent kleur: op 57 kilometer van de aankomst, 20 kilometer voor de top, laat hij de vluchtersgroep rijden. Er zit dus geen stunt in. . De Gendt lost Ook De Gendt bekent kleur: op 57 kilometer van de aankomst, 20 kilometer voor de top, laat hij de vluchtersgroep rijden. Er zit dus geen stunt in.

14:25 14 uur 25. Haga, de volgende schakel in de ketting van Sunweb, vraagt even of zijn tempo oké is. Ook in de kopgroep vindt een natuurlijke selectie plaats. Zo haken Cataldo en Tonelli af. . Haga, de volgende schakel in de ketting van Sunweb, vraagt even of zijn tempo oké is. Ook in de kopgroep vindt een natuurlijke selectie plaats. Zo haken Cataldo en Tonelli af.

14:22 14 uur 22. Denz blaast zijn laatste adem uit en moedigt zijn ploegmakkers nog eens aan. Chapeau voor het werk van de Duitser! . Denz blaast zijn laatste adem uit en moedigt zijn ploegmakkers nog eens aan. Chapeau voor het werk van de Duitser!

14:21 14 uur 21. Sunweb opteert - uiteraard - niet voor een gezapige kennismaking met de Stelvio. De deur staat achteraan al open. Onder meer Sagan kiest voor zijn eigen tempo. . Sunweb opteert - uiteraard - niet voor een gezapige kennismaking met de Stelvio. De deur staat achteraan al open. Onder meer Sagan kiest voor zijn eigen tempo.

14:17 14 uur 17. We zijn iets te voorbarig geweest, want Guerreiro zit toch nog in het rijtje. Het was een beetje een vreemd manoeuvre. . We zijn iets te voorbarig geweest, want Guerreiro zit toch nog in het rijtje. Het was een beetje een vreemd manoeuvre.

14:15 14 uur 15. Guerreiro voelt zijn benen en beseft dat er op de top van de Stelvio weinig tot niets in zijn mandje zal belanden. Hij zet zich recht en houdt het voor bekeken in de kopgroep. De Portugees richt zich nu al op zaterdag, waar hij zijn bergtrui normaal wel zal veiligstellen. . Guerreiro voelt zijn benen en beseft dat er op de top van de Stelvio weinig tot niets in zijn mandje zal belanden. Hij zet zich recht en houdt het voor bekeken in de kopgroep. De Portugees richt zich nu al op zaterdag, waar hij zijn bergtrui normaal wel zal veiligstellen.

Brace yourself!

14:11 14 uur 11. We schuiven naar het puntje van onze stoel voor de Stelvio. De Gendt versnelt meteen en raapt zo de tussensprint op. Hij houdt nu wel de benen weer stil. . We schuiven naar het puntje van onze stoel voor de Stelvio. De Gendt versnelt meteen en raapt zo de tussensprint op. Hij houdt nu wel de benen weer stil.

14:05 Tijdsverschil. Sunweb gaat toch nog eens een streepje trekken richting de voet. De 15 vluchters zijn daar het slachtoffer van: 3'07". . 14 uur 05. Tijdsverschil Sunweb gaat toch nog eens een streepje trekken richting de voet. De 15 vluchters zijn daar het slachtoffer van: 3'07".

13:59 13 uur 59. In het uitgedunde peloton blijven we naar schatting met zo'n 60 renners over. Sunweb en Deceuninck-Quick Step zijn nog goed vertegenwoordigd, maar als de aanvalsgolven snel beginnen, dan zijn we benieuwd of Almeida nog altijd over meesterknechten Masnada en Knox zal kunnen beschikken. . In het uitgedunde peloton blijven we naar schatting met zo'n 60 renners over. Sunweb en Deceuninck-Quick Step zijn nog goed vertegenwoordigd, maar als de aanvalsgolven snel beginnen, dan zijn we benieuwd of Almeida nog altijd over meesterknechten Masnada en Knox zal kunnen beschikken.

13:56 13 uur 56. Het aftelklokje is veelbelovend. Nog 13 kilometer tot de Stelvio. Hier moet het gebeuren, maar de benen zullen natuurlijk spreken bij Almeida en co. . Het aftelklokje is veelbelovend. Nog 13 kilometer tot de Stelvio. Hier moet het gebeuren, maar de benen zullen natuurlijk spreken bij Almeida en co.

Ze zijn in Italië iets rustiger dan hun Spaanse vriendjes in de Vuelta gisteren.

13:52 13 uur 52. De Stelvio is echt eindeloos. Deze rit winnen zou een droom zijn. . Domenico Pozzovivo (NTT). De Stelvio is echt eindeloos. Deze rit winnen zou een droom zijn. Domenico Pozzovivo (NTT)

13:44 13 uur 44. Het is gelukkig droog, maar het is wel frisjes. Thomas De Gendt rijdt met een warmtejekker en armstukken rond. . Het is gelukkig droog, maar het is wel frisjes. Thomas De Gendt rijdt met een warmtejekker en armstukken rond.

13:44 Het peloton volgt op 3'51" van de leiders. 13 uur 44. Het peloton volgt op 3'51" van de leiders

13:40 13 uur 40. Nog 84 kilometer. Over 20 kilometer kunnen we onze tanden zetten in de Stelvio. Nog eens de 15 leiders op een rijtje: De Gendt, Holmes, Ganna, Swift, Guerreiro, Dombrowski, Tonelli, Cataldo, Carretero, Pedrero, Meintjes, O'Connor, Navarro, Felline en Rossetto. . Nog 84 kilometer Over 20 kilometer kunnen we onze tanden zetten in de Stelvio. Nog eens de 15 leiders op een rijtje: De Gendt, Holmes, Ganna, Swift, Guerreiro, Dombrowski, Tonelli, Cataldo, Carretero, Pedrero, Meintjes, O'Connor, Navarro, Felline en Rossetto.

13:35 13 uur 35. Ook Ineos komt toch even checken wat Sunweb nu precies van plan is. Met Ganna en Swift hebben ze weer twee mannetjes mee, maar ze leggen hun boontjes uiteraard te week op Geoghegan Hart. Hij trekt als 4e in de stand naar de voet van de Stelvio. . Ook Ineos komt toch even checken wat Sunweb nu precies van plan is. Met Ganna en Swift hebben ze weer twee mannetjes mee, maar ze leggen hun boontjes uiteraard te week op Geoghegan Hart. Hij trekt als 4e in de stand naar de voet van de Stelvio.

13:31 Eten. De renners hoeven zich niet te haasten in de bevoorradingszone. Iedereen neemt zijn tijd om het zakje te legen. 3'49" zegt de chrono. . 13 uur 31. Eten De renners hoeven zich niet te haasten in de bevoorradingszone. Iedereen neemt zijn tijd om het zakje te legen. 3'49" zegt de chrono.

13:24 13 uur 24. De etappe van vandaag was sowieso een sleutelrit in deze Giro, maar door de parcoursaanpassing van zaterdag is dit nog meer dan voordien dé etappe van deze rittenkoers. Op de voorlaatste dag wacht nog de drievoudige klim naar Sestrière, maar geen Agnello en Izoard, dat scheelt toch een slok op de borrel. . De etappe van vandaag was sowieso een sleutelrit in deze Giro, maar door de parcoursaanpassing van zaterdag is dit nog meer dan voordien dé etappe van deze rittenkoers.

Op de voorlaatste dag wacht nog de drievoudige klim naar Sestrière, maar geen Agnello en Izoard, dat scheelt toch een slok op de borrel.

13:22 13 uur 22. We focussen ons uiteraard op het duel tussen Almeida en het duo van Sunweb, maar welke rol vertolken de oudjes nog in deze Giro? Nibali, Pozzovivo, Majka en Fuglsang: dit is hun voorlaatste kans om er nog iets van te maken. Haalt de Stelvio het beste in hen naar boven? . We focussen ons uiteraard op het duel tussen Almeida en het duo van Sunweb, maar welke rol vertolken de oudjes nog in deze Giro? Nibali, Pozzovivo, Majka en Fuglsang: dit is hun voorlaatste kans om er nog iets van te maken. Haalt de Stelvio het beste in hen naar boven?

13:20 13 uur 20. Nog 98 kilometer. We tellen af naar het monster. Nog 35 kilometer en dan bereiken we de voet, goed voor 25 kilometer buffelen en 48 haarspeldbochten. . Nog 98 kilometer We tellen af naar het monster. Nog 35 kilometer en dan bereiken we de voet, goed voor 25 kilometer buffelen en 48 haarspeldbochten.

Sunweb neemt de koers weer in handen.

13:16 13 uur 16. Het wordt een epische dag. Ik kijk er gewoon erg hard naar uit. Jai Hindley (Sunweb). Het wordt een epische dag. Ik kijk er gewoon erg hard naar uit. Jai Hindley (Sunweb)

13:14 Tijdsverschil. Sunweb pikt nu toch de draad op waar ze die hadden laten liggen. De 15 leiders hebben een minuutje cadeau gekregen: 3'17". . 13 uur 14. Tijdsverschil Sunweb pikt nu toch de draad op waar ze die hadden laten liggen. De 15 leiders hebben een minuutje cadeau gekregen: 3'17".

13:10 13 uur 10. Het is nu een slakkengangetje in het peloton, dat een man of 50 sterk is. Misschien kunnen enkele gelosten toch nog aanpikken en vooral even op adem komen. . Het is nu een slakkengangetje in het peloton, dat een man of 50 sterk is. Misschien kunnen enkele gelosten toch nog aanpikken en vooral even op adem komen.

13:05 13 uur 05. Sunweb haakt af. Vincenzo Nibali staakt zijn inspanning snel en dat doet ook Sunweb. Ze verdwijnen van de eerste rij. Het blok gaat erop. . Sunweb haakt af Vincenzo Nibali staakt zijn inspanning snel en dat doet ook Sunweb. Ze verdwijnen van de eerste rij. Het blok gaat erop.

13:04 13 uur 04. Wat gaat er in de koker van Vincenzo Nibali om? De Italiaan geeft er even een snok aan. Peter Sagan komt checken of hij ze nog allemaal op een rijtje heeft. . Wat gaat er in de koker van Vincenzo Nibali om? De Italiaan geeft er even een snok aan. Peter Sagan komt checken of hij ze nog allemaal op een rijtje heeft.

13:01 13 uur 01. Het moet gezegd: Movistar wil er in deze Giro het beste van maken. Zonder echte kopman hebben ze weer 3 vrijbuiters meegestuurd. Misschien geeft de ritzege van Marc Soler in de Vuelta gisteren hun wel vleugels. . Het moet gezegd: Movistar wil er in deze Giro het beste van maken. Zonder echte kopman hebben ze weer 3 vrijbuiters meegestuurd. Misschien geeft de ritzege van Marc Soler in de Vuelta gisteren hun wel vleugels.

12:57 12 uur 57. Intermezzo. We staan nu voor een stuk vallei van zo'n 50 kilometer, al loopt het wegdek zoetjesaan al op. We zijn benieuwd wat die passage met de voorsprong van de 15 leiders doet. Voorlopig houdt Sunweb de touwtjes strak in handen. . Intermezzo We staan nu voor een stuk vallei van zo'n 50 kilometer, al loopt het wegdek zoetjesaan al op. We zijn benieuwd wat die passage met de voorsprong van de 15 leiders doet. Voorlopig houdt Sunweb de touwtjes strak in handen.

12:54 12 uur 54. Is de sfeer een beetje gespannen in het peloton? Dat lijkt zo, want we zien een kleine woordenwisseling tussen Nibali en Kelderman. De Italiaan maakt zich even druk. . Is de sfeer een beetje gespannen in het peloton? Dat lijkt zo, want we zien een kleine woordenwisseling tussen Nibali en Kelderman. De Italiaan maakt zich even druk.

12:48 12 uur 48. Ik hoop dat de Stelvio ons beter gezind is dan in 2014. En ik hoop vooral dat de weersomstandigheden beter zijn. Davide Bramati (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Ik hoop dat de Stelvio ons beter gezind is dan in 2014. En ik hoop vooral dat de weersomstandigheden beter zijn. Davide Bramati (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

12:46 12 uur 46. Bij Deceuninck-Quick Step bidden ze dat de Stelvio niet hun Waterloo wordt. Ze houden ook nare herinneringen over aan die mythische col. In 2014 verspeelde Rigoberto Uran zijn roze trui in de etappe over de Stelvio. Ploegbaas Patrick Lefevere is nog altijd niet te spreken over de omstandigheden van die machtswissel met Nairo Quintana. Door het slechte weer was de koers al dan niet tijdelijk geneutraliseerd. . Bij Deceuninck-Quick Step bidden ze dat de Stelvio niet hun Waterloo wordt. Ze houden ook nare herinneringen over aan die mythische col. In 2014 verspeelde Rigoberto Uran zijn roze trui in de etappe over de Stelvio. Ploegbaas Patrick Lefevere is nog altijd niet te spreken over de omstandigheden van die machtswissel met Nairo Quintana. Door het slechte weer was de koers al dan niet tijdelijk geneutraliseerd.

12:43 Opgave. Dat Giovanni Visconti (Vini Zabu) door knieperikelen niet meer gestart is, gaven we al mee. De organisatie meldt nu ook de exit van Manuele Boaro (Astana). . 12 uur 43. Opgave Dat Giovanni Visconti (Vini Zabu) door knieperikelen niet meer gestart is, gaven we al mee. De organisatie meldt nu ook de exit van Manuele Boaro (Astana).

12:41 Thomas De Gendt mist zijn afspraak met de Stelvio niet. 12 uur 41. Thomas De Gendt mist zijn afspraak met de Stelvio niet

12:40 12 uur 40. In het bergklassement is er een kloof van 112 punten tussen Guerreiro en De Gendt. Die zal vandaag alleszins niet weggepoetst worden, want er liggen nog "slechts" 90 punten voor het grijpen. . In het bergklassement is er een kloof van 112 punten tussen Guerreiro en De Gendt. Die zal vandaag alleszins niet weggepoetst worden, want er liggen nog "slechts" 90 punten voor het grijpen.

12:38 Sunweb. Of Sunweb echt op de ritzege mikt, is nog niet volledig duidelijk. Maar de withemden menen alleszins dat kopmannen Kelderman en Hindley alleen maar baat hebben bij een lastige koers. Denz is de beul met dienst die het verschil binnen de perken houdt: 1'41". . 12 uur 38. Sunweb Of Sunweb echt op de ritzege mikt, is nog niet volledig duidelijk. Maar de withemden menen alleszins dat kopmannen Kelderman en Hindley alleen maar baat hebben bij een lastige koers. Denz is de beul met dienst die het verschil binnen de perken houdt: 1'41".

12:35 12 uur 35. 15 leiders. Nog even de namen in de kopgroep op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Fabio Felline (Astana) Ruben Guerreiro (EF) Filippo Ganna (Ineos) Ben Swift (Ineos) Dario Cataldo (Movistar) Sergio Samitier (Movistar) Antonio Pedrero (Movistar) Stéphane Rossetto (Cofidis) Alessandro Tonelli (Bardiani) Joe Dombrowski (UAE) Dani Navarro (Israel Start-Up Nation) Louis Meintjes (NTT) Ben O'Connor (NTT) . 15 leiders Nog even de namen in de kopgroep op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Fabio Felline (Astana) Ruben Guerreiro (EF) Filippo Ganna (Ineos) Ben Swift (Ineos) Dario Cataldo (Movistar) Sergio Samitier (Movistar) Antonio Pedrero (Movistar) Stéphane Rossetto (Cofidis) Alessandro Tonelli (Bardiani) Joe Dombrowski (UAE) Dani Navarro (Israel Start-Up Nation) Louis Meintjes (NTT)

Ben O'Connor (NTT)

12:33 12 uur 33. Thomas De Gendt heeft zijn ambities voor de blauwe trui dus min of meer onthuld, maar zijn achterstand is nog altijd navenant. Ruben Guerreiro heeft 234 punten verzameld, De Gendt blijft hangen op 122 punten. . Thomas De Gendt heeft zijn ambities voor de blauwe trui dus min of meer onthuld, maar zijn achterstand is nog altijd navenant. Ruben Guerreiro heeft 234 punten verzameld, De Gendt blijft hangen op 122 punten.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:26 12 uur 26. Op de top stopt de chrono voor de groep met de favorieten bij 2'04". Om over concrete winstkansen te kunnen spreken, moeten de leiders die kloof nog fors uitbouwen. Daar krijgen ze nu misschien de gelegenheid toe, want we staan voor een lang middenrif. De voet van de Stelvio ontmoeten we op 63 km van de aankomst. . Op de top stopt de chrono voor de groep met de favorieten bij 2'04". Om over concrete winstkansen te kunnen spreken, moeten de leiders die kloof nog fors uitbouwen.

Daar krijgen ze nu misschien de gelegenheid toe, want we staan voor een lang middenrif. De voet van de Stelvio ontmoeten we op 63 km van de aankomst.

12:22 Passo Castrin. Heeft Thomas De Gendt toch zijn zinnen gezet op de bergtrui? Hij deelt geen geschenk uit aan Ruben Guerreiro en raapt de bergprijs op voor de neus van de Portugees. . 12 uur 22. Passo Castrin Heeft Thomas De Gendt toch zijn zinnen gezet op de bergtrui? Hij deelt geen geschenk uit aan Ruben Guerreiro en raapt de bergprijs op voor de neus van de Portugees.

12:19 12 uur 19. De top van de Passo Castrin komt stilaan in zicht. Daar zullen we een klare kijk hebben op wie waar rijdt, want het is een zootje ongeregeld. . De top van de Passo Castrin komt stilaan in zicht. Daar zullen we een klare kijk hebben op wie waar rijdt, want het is een zootje ongeregeld.

12:16 12 uur 16. In Extra Time Koers kwam ook de Ronde van Italië aan bod. In Extra Time Koers kwam ook de Ronde van Italië aan bod

12:15 12 uur 15. Jai Hindley (Sunweb) is voor mij de sterkste man bergop. Let maar op dat hij niet plots de Giro wint. . Jan Bakelants in Extra Time Koers. Jai Hindley (Sunweb) is voor mij de sterkste man bergop. Let maar op dat hij niet plots de Giro wint. Jan Bakelants in Extra Time Koers

12:14 12 uur 14. Het is duidelijk dat Sunweb de koers keihard wil maken. Door de druk van achteruit is het ook in de kopgroep onrustig. Dit wordt een afvallingsrace. . Het is duidelijk dat Sunweb de koers keihard wil maken. Door de druk van achteruit is het ook in de kopgroep onrustig. Dit wordt een afvallingsrace.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:07 12 uur 07. Sergio Samitier (12'25") is als 15e in de stand de gevaarlijkste klant voor Joao Almeida. Deceuninck-Quick Step opteert voor een kleine rustfase, maar Sunweb laat het tempo niet zakken. . Sergio Samitier (12'25") is als 15e in de stand de gevaarlijkste klant voor Joao Almeida. Deceuninck-Quick Step opteert voor een kleine rustfase, maar Sunweb laat het tempo niet zakken.

12:06 12 uur 06. We hebben ook de voorbije kilometers nog eens met de kaarten geschud en tellen 14 leiders: Samitier, Pedrero, Swift, O'Connor, Felline, De Gendt, Guerreiro, Dombrowski, Tonelli, Navarro, Cataldo, Rossetto, Ganna en Holmes. . We hebben ook de voorbije kilometers nog eens met de kaarten geschud en tellen 14 leiders: Samitier, Pedrero, Swift, O'Connor, Felline, De Gendt, Guerreiro, Dombrowski, Tonelli, Navarro, Cataldo, Rossetto, Ganna en Holmes.

12:00 12 uur . Een verrassing is deze melding natuurlijk niet, maar we zijn weer aan het klimmen. De Passo Castrin (9 km aan 9%) is de 2e van 4 cols. . Een verrassing is deze melding natuurlijk niet, maar we zijn weer aan het klimmen. De Passo Castrin (9 km aan 9%) is de 2e van 4 cols.

11:59 11 uur 59. Overzicht. Kopgroep van 10 leiders met Thomas De Gendt Tegenaanval met bergkoning Ruben Guerreiro op 35" Peloton op 1'40" . Overzicht Kopgroep van 10 leiders met Thomas De Gendt Tegenaanval met bergkoning Ruben Guerreiro op 35" Peloton op 1'40"

Er zijn in 2020 nog zekerheden.

11:55 11 uur 55. De voorsprong van de leiders is gereduceerd tot een half minuutje. Guerreiro wil het laatste gat zelf toeknallen en kan op de steun van onder meer Dombrowski, Holmes en Meintjes rekenen. . De voorsprong van de leiders is gereduceerd tot een half minuutje. Guerreiro wil het laatste gat zelf toeknallen en kan op de steun van onder meer Dombrowski, Holmes en Meintjes rekenen.

11:50 11 uur 50. Wat leert dat bergklassement ons overigens? Na de eerste col van vandaag heeft Ruben Guerreiro nu 216 punten op zijn rekening. Thomas De Gendt is 2e met 82 punten, Ben O'Connor is 3e met 67 eenheden. Dat lijkt een torenhoog verschil, maar in Italië zijn ze zeer gul met blauwe punten. . Wat leert dat bergklassement ons overigens? Na de eerste col van vandaag heeft Ruben Guerreiro nu 216 punten op zijn rekening. Thomas De Gendt is 2e met 82 punten, Ben O'Connor is 3e met 67 eenheden. Dat lijkt een torenhoog verschil, maar in Italië zijn ze zeer gul met blauwe punten.

11:46 Tijdsverschil. Niet alleen Ben O'Connor kan roet in het eten gooien, ook Thomas De Gendt is natuurlijk een belager van Ruben Guerreiro. De arbeid van zijn ploegmakkers rendeert: het verschil zakt tot 55 seconden. . 11 uur 46. Tijdsverschil Niet alleen Ben O'Connor kan roet in het eten gooien, ook Thomas De Gendt is natuurlijk een belager van Ruben Guerreiro.

De arbeid van zijn ploegmakkers rendeert: het verschil zakt tot 55 seconden.

11:43 11 uur 43. Deceuninck-Quick Step geeft zijn fiat, EF Pro Cycling gaat niet akkoord. Zij zien in Ben O'Connor een bedreiging voor de bergtrui van Ruben Guerreiro en jagen in het peloton. . Deceuninck-Quick Step geeft zijn fiat, EF Pro Cycling gaat niet akkoord. Zij zien in Ben O'Connor een bedreiging voor de bergtrui van Ruben Guerreiro en jagen in het peloton.

11:38 Het peloton gunt de 10 leiders voorlopig 1'04". 11 uur 38. Het peloton gunt de 10 leiders voorlopig 1'04"

11:33 11 uur 33. Samensmelting. De 2 porties komen samen. Dit zijn de 10 leiders: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Ben Swift (Ineos) Filippo Ganna (Ineos) Dario Cataldo (Movistar) Hector Carretero (Movistar) Ben O'Connor (NTT) Dani Navarro (Israel Start-Up Nation) Fabio Felline (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Stephane Rossetto (Cofidis) . Samensmelting De 2 porties komen samen. Dit zijn de 10 leiders: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Ben Swift (Ineos) Filippo Ganna (Ineos) Dario Cataldo (Movistar) Hector Carretero (Movistar) Ben O'Connor (NTT) Dani Navarro (Israel Start-Up Nation)

Fabio Felline (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Stephane Rossetto (Cofidis)

11:29 11 uur 29. Bij Deceuninck-Quick Step zien ze geen graten in deze situatie. Ze drukken het tempo, wat goed nieuws betekent voor de 6 leiders en de 4 achtervolgers. . Bij Deceuninck-Quick Step zien ze geen graten in deze situatie. Ze drukken het tempo, wat goed nieuws betekent voor de 6 leiders en de 4 achtervolgers.

11:26 11 uur 26. Ik had gisteren misschien wel op iets meer gehoopt, maar de klim was niet lastig genoeg. En Joao (Almeida) was ook gewoon goed. Wilco Kelderman (Sunweb). Ik had gisteren misschien wel op iets meer gehoopt, maar de klim was niet lastig genoeg. En Joao (Almeida) was ook gewoon goed. Wilco Kelderman (Sunweb)

11:23 11 uur 23. Het groepje met De Gendt bouwt een kloofje uit. Ben O'Connor, Hector Carretero, Ben Swift en Alessandro Tonelli willen aansluiten en moeten 25 seconden overbruggen, het peloton wordt op 35 seconden gemeld. . Het groepje met De Gendt bouwt een kloofje uit. Ben O'Connor, Hector Carretero, Ben Swift en Alessandro Tonelli willen aansluiten en moeten 25 seconden overbruggen, het peloton wordt op 35 seconden gemeld.

11:18 11 uur 18. Eerste zet van De Gendt. We hadden Thomas De Gendt nog niet vermeld en dat kan niet in een rit die over de Stelvio voert. In de afdaling kiest hij zijn moment. Dario Cataldo, Fabio Felline, Filippo Ganna en Dani Navarro zijn bij de pinken en glippen mee. . Eerste zet van De Gendt We hadden Thomas De Gendt nog niet vermeld en dat kan niet in een rit die over de Stelvio voert. In de afdaling kiest hij zijn moment. Dario Cataldo, Fabio Felline, Filippo Ganna en Dani Navarro zijn bij de pinken en glippen mee.

11:13 11 uur 13. Na deze bult van 2e categorie zijn we dus aan de afdaling bezig. Zo meteen volgt nog een stuk vallei en dan mag er opnieuw geklommen worden. Bij Israel Start-Up Nation starten ze de nieuwe formatiegesprekken op. . Na deze bult van 2e categorie zijn we dus aan de afdaling bezig. Zo meteen volgt nog een stuk vallei en dan mag er opnieuw geklommen worden. Bij Israel Start-Up Nation starten ze de nieuwe formatiegesprekken op.