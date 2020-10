LIVE Giro: D-Day met de Stelvio, Thomas De Gendt zit in de ontsnapping

12:00 12 uur . Een verrassing is deze melding natuurlijk niet, maar we zijn weer aan het klimmen. De Passo Castrin (9 km aan 9%) is de 2e van 4 cols. . Een verrassing is deze melding natuurlijk niet, maar we zijn weer aan het klimmen. De Passo Castrin (9 km aan 9%) is de 2e van 4 cols.

11:59 11 uur 59. Overzicht. Kopgroep van 10 leiders met Thomas De Gendt Tegenaanval met bergkoning Ruben Guerreiro op 35" Peloton op 1'40"

11:55 11 uur 55. De voorsprong van de leiders is gereduceerd tot een half minuutje. Guerreiro wil het laatste gat zelf toeknallen en kan op de steun van onder meer Dombrowski, Holmes en Meintjes rekenen.

11:50 11 uur 50. Wat leert dat bergklassement ons overigens? Na de eerste col van vandaag heeft Ruben Guerreiro nu 216 punten op zijn rekening. Thomas De Gendt is 2e met 82 punten, Ben O'Connor is 3e met 67 eenheden. Dat lijkt een torenhoog verschil, maar in Italië zijn ze zeer gul met blauwe punten.

11:46 Tijdsverschil. Niet alleen Ben O'Connor kan roet in het eten gooien, ook Thomas De Gendt is natuurlijk een belager van Ruben Guerreiro. De arbeid van zijn ploegmakkers rendeert: het verschil zakt tot 55 seconden.

De arbeid van zijn ploegmakkers rendeert: het verschil zakt tot 55 seconden.

11:43 11 uur 43. Deceuninck-Quick Step geeft zijn fiat, EF Pro Cycling gaat niet akkoord. Zij zien in Ben O'Connor een bedreiging voor de bergtrui van Ruben Guerreiro en jagen in het peloton.

11:38 Het peloton gunt de 10 leiders voorlopig 1'04". 11 uur 38. Het peloton gunt de 10 leiders voorlopig 1'04"

11:33 11 uur 33. Samensmelting. De 2 porties komen samen. Dit zijn de 10 leiders: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Ben Swift (Ineos) Filippo Ganna (Ineos) Dario Cataldo (Movistar) Hector Carretero (Movistar) Ben O'Connor (NTT) Dani Navarro (Israel Start-Up Nation) Fabio Felline (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Stephane Rossetto (Cofidis)

Fabio Felline (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Stephane Rossetto (Cofidis)

11:29 11 uur 29. Bij Deceuninck-Quick Step zien ze geen graten in deze situatie. Ze drukken het tempo, wat goed nieuws betekent voor de 6 leiders en de 4 achtervolgers.

11:26 11 uur 26. Ik had gisteren misschien wel op iets meer gehoopt, maar de klim was niet lastig genoeg. En Joao (Almeida) was ook gewoon goed. Wilco Kelderman (Sunweb).

11:23 11 uur 23. Het groepje met De Gendt bouwt een kloofje uit. Ben O'Connor, Hector Carretero, Ben Swift en Alessandro Tonelli willen aansluiten en moeten 25 seconden overbruggen, het peloton wordt op 35 seconden gemeld.

11:18 11 uur 18. Eerste zet van De Gendt. We hadden Thomas De Gendt nog niet vermeld en dat kan niet in een rit die over de Stelvio voert. In de afdaling kiest hij zijn moment. Dario Cataldo, Fabio Felline, Filippo Ganna en Dani Navarro zijn bij de pinken en glippen mee.

11:13 11 uur 13. Na deze bult van 2e categorie zijn we dus aan de afdaling bezig. Zo meteen volgt nog een stuk vallei en dan mag er opnieuw geklommen worden. Bij Israel Start-Up Nation starten ze de nieuwe formatiegesprekken op.

11:07 11 uur 07. Hergroepering in de afdaling. Het beperkte trosje rond de roze trui rekent de vluchters in de afzink al opnieuw in. Het eerste peloton bestaat uit zo'n 45 renners.

11:05 Campo Carlo Magno. We mogen de eerste col schrappen. Ruben Guerreiro wil zijn blauwe bergtrui niet lossen en rondt de top als eerste. In zijn zog identificeren we onder meer O'Connor, Cataldo, Meintjes, Dombrowski, Ganna en Caicedo.

In zijn zog identificeren we onder meer O'Connor, Cataldo, Meintjes, Dombrowski, Ganna en Caicedo.

10:59 10 uur 59. We naderen de top van de eerste col en misschien is dit wel een mooi moment om een breuk te forceren. Een uitgebreid pakket van 20 à 25 renners lijkt daar in te slagen.

10:54 10 uur 54. Ik houd eigenlijk wel van de Stelvio. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

10:52 10 uur 52. In deze slotweek heeft de organisatie met kilometers en hoogtemeters gegooid. Vanavond zal het computertje van de renners liefst 5.400 hoogtemeters aangeven. Slik!

10:48 10 uur 48. Na 10 kilometer hebben we de juiste ingrediënten nog altijd niet gevonden. Ook een poging van Holmes, Dombrowski, Guerreiro en O'Connor wordt geneutraliseerd.

10:43 10 uur 43. Busje komt zo. Terwijl de strijd voor een ontsnapping nog niet voorbij is, wordt de gruppetto wel al gevormd. De sprinters zoeken elkaars gezelschap op. Morgen komen zij in principe aan hun trekken, maar dan moeten ze deze onderneming wel nog tot een goed einde brengen.

10:37 10 uur 37. Na twee dagen in de aanval heeft Ben O'Connor nog altijd honger. De ritwinnaar van gisteren steekt zijn neus aan het venster, Ruben Guerreiro kijkt mee op de eerste rij.

10:33 10 uur 33. Het tempo is stevig, of wat had u gedacht? Sunweb en Deceuninck-Quick Step proberen het overzicht te bewaren.

10:29 10 uur 29. Campo Carlo Magno is overigens de eerste hindernis van de dag. De gegevens: 2e categorie, 13,8 km, gemiddeld 6,3% en pieken tot 12%.

10:27 10 uur 27. AG2R was de voorbije dagen al bijzonder actief en trekt die lijn vandaag door. Bidard, Bouchard en Hänninen storten zich in een offensief.

10:25 10 uur 25. De Stelvio? Die moet elke renner toch minstens één keer in zijn carrière gedaan hebben. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal).

10:24 10 uur 24. Il via ufficiale. Het peloton kan richting de hemel kijken. Niet alleen om nog een schietgebedje te prevelen, maar ook omdat we meteen aan de col van 2e categorie begonnen zijn. De eerste 14 kilometer is het dus klimmen geblazen.

10:22 10 uur 22. Wat de bergstand betreft: Ruben Guerreiro telt als leider 198 punten, Thomas De Gendt is nu de eerste achtervolger met 82 punten.

10:18 Visconti niet meer aan de start. Ruben Guerreiro heeft gisteren de blauwe bergtrui overgenomen en lijkt vrij spel te hebben. Zijn concurrent Giovanni Visconti geeft er de brui aan met knieproblemen.

10:16 10 uur 16. Heeft iedereen een stevig ontbijt tot zich genomen? We zijn vertrokken voor de lange bergtocht. De neutrale zone bedraagt slechts 3 kilometer.

09:48 09 uur 48. Testronde zonder positieve gevallen. De Giro-bubbel lijkt het coronavirus nu toch te verslaan. Organisator RCS en de UCI laten weten dat bij een nieuwe testronde van 484 onderzoeken geen enkele renner een positief resultaat heeft laten optekenen. Bij Astana is het alarm wel afgegaan bij een medewerker. Hij wordt geïsoleerd.

09:23 09 uur 23. Stelvio. Alles draait natuurlijk om de Stelvio, maar het hele ritprofiel is niet van de poes. Vanaf kilometerpaal 0 moet er al geklommen worden. Dit reliëf leent zich tot snode aanvalsplannen van mannen of teams die nog in de eindzege geloven. Kan Deceuninck-Quick Step de kudde controleren? Bovendien zullen heel wat renners met een bang hartje aan de start verschijnen, want wie met zware benen uit bed is gestapt, staat wellicht voor een calvarietocht. Een extra factor om rekening mee te houden: de koude. Op de top zou de thermometer een graad of 4 aangeven en in de lange afdaling zal de gevoelstemperatuur niet veel beter zijn. Dit is dus een dagje voor de mannen die nog voldoende brandstof in hun tank hebben.

Vanaf kilometerpaal 0 moet er al geklommen worden. Dit reliëf leent zich tot snode aanvalsplannen van mannen of teams die nog in de eindzege geloven. Kan Deceuninck-Quick Step de kudde controleren?

Bovendien zullen heel wat renners met een bang hartje aan de start verschijnen, want wie met zware benen uit bed is gestapt, staat wellicht voor een calvarietocht.

Een extra factor om rekening mee te houden: de koude. Op de top zou de thermometer een graad of 4 aangeven en in de lange afdaling zal de gevoelstemperatuur niet veel beter zijn. Dit is dus een dagje voor de mannen die nog voldoende brandstof in hun tank hebben.

09:22 09 uur 22. Giro Noodingreep van de organisatie: 20e rit van de Giro zit in een ander jasje

09:21 09 uur 21. Door de aanpassing van het parcours van de 20e etappe staan we vandaag voor de koninginnenrit. De verwachtingen zijn hoog, maar je kunt geen voorspellingen doen. Deze Giro is wat dat betreft een gok. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

09:19 De uitdaging voor vandaag. 09 uur 19. De uitdaging voor vandaag