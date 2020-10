LIVE Giro: vlucht met De Gendt en Vanhoucke in bergrit naar Madonna di Campiglio

14:29 De leider is nog niet onder vuur genomen. 14 uur 29. De leider is nog niet onder vuur genomen

14:24 Tijdsverschil. Movistar probeert zijn numerieke overwicht uit te buiten. Dario Cataldo is de vooruitgeschoven man en zet de 18 achtervolgers op 41 seconden. . 14 uur 24.

14:21 14 uur 21. Pernsteiner richting podium. Aangezien het peloton nog altijd geleid wordt door Keisse en er geen versnelling komt, lacht Hermann Pernsteiner in zijn vuistje. De Oostenrijker schuift dankzij de bonus van zo'n 7 minuten virtueel op richting de top 3. .

14:19 14 uur 19. Wat rest ons nu nog? We dalen richting de Passo Durone (10 km aan 6%). Na een korte afdaling bereiken we dan na een vrij lange aanloop de slotklim naar Madonna di Campiglio (12 km aan 5,7%). .

14:16 14 uur 16. Nog 75 kilometer. Bij de avonturiers beginnen ze stilaan ook al te kijken hoe hun kaarten liggen. Zo neemt Cataldo enkele meters in de afdaling. .

14:11 14 uur 11. Op de top wordt het peloton op 7'02" geklokt. We hebben geen enkele beweging genoteerd. .

14:08 14 uur 08. Thomas De Gendt sprokkelt links en rechts ook wat puntjes, maar met de bergtrui houdt hij zich niet bezig. .

14:04 Monte Bondone. 40 punten, dat stukje kaas laat Ruben Guerreiro niet van zijn boterham halen. De Portugees wordt niets in de weg gelegd, Giovanni Visconti wordt nu op 50 punten gezet. . 14 uur 04.

14:03 14 uur 03. De Gendt heeft kort voor de top zijn vestje al aangetrokken. Hij maakt zich stilaan klaar voor de afdaling van zo'n 25 kilometer. .

14:01 14 uur 01. Op zo'n 4 kilometer van de top is het verschil weer aangedikt tot 7'04". Het gemiddelde na 3 uur koers: 33,5 km/u. .

13:55 13 uur 55. De kopgroep snijdt het lastigste gedeelte van de Monte Bondone aan. Voorlopig blijft het op beide fronten rustig. .

13:53 13 uur 53. De voorbije jaren hebben we in de grote rondes bijna altijd omwentelingen gezien in de slotweek. Dat zal in deze Giro niet anders zijn. . Tao Geoghegan Hart (Ineos).

13:50 13 uur 50. Movistar. We herhalen het graag nog eens: het ambitieuze Movistar heeft dit seizoen nog maar één koers gewonnen, een ritje van de Challenge Mallorca met Marc Soler. .

In deze kopgroep heeft het met Dario Cataldo, Eduardo Sepulveda, Hector Carretero en Davide Villella 4 mannetjes gedropt, maar of de aas in dat gezelschap sterk genoeg zal zijn om op te boksen tegen Ilnoer Zakarin en co, is nog maar de vraag.

13:49 13 uur 49. Op papier zijn Pernsteiner en Zakarin de grote favorieten voor de dagzege. De Oostenrijker is 15e in de stand en staat dus zijn mannetje. De wisselvallige Zakarin is 20e, maar zal vooral blij zijn dat de aankomst niet na een afdaling ligt. .

13:48 13 uur 48. Nog eens de 19 leiders op een rijtje. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) Ilnoer Zakarin (CCC) Ben O'Connor (NTT) Victor De La Parte (CCC) Diego Ulissi (UAE) Davide Villella (Movistar) Ruben Guerreiro (EF) Louis Meintjes (NTT) Oscar Rodriguez (Astana) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Jesper Hansen (Cofidis) Eduardo Sepulveda (Movistar) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Dario Cataldo (Movistar) Rohan Dennis (Ineos) Amanuel Gebre (NTT) Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) Hector Carretero (Movistar) Geoffrey Bouchard (AG2R) .

Geoffrey Bouchard (AG2R)

13:46 13 uur 46. Nog zo'n 6 kilometer tot de top. Bij Guerreiro zal het al kriebelen. Dankzij zijn 40 punten op de vorige col heeft hij nu een voorsprong van 10 punten op Giovanni Visconti in het bergklassement. De Portugees kan hier dus een slag slaan. .

13:42 13 uur 42. In het peloton blijft het rustig. Regeert de angst voor alles wat nog volgt? Niet dat de kopstukken het nu al per se moeten proberen, maar misschien zouden er wel al mannetjes vooruitgeschoven kunnen worden voor een plan richting de slotklim? .

13:37 De Gendt en Vanhoucke zitten in de kopgroep van 19 renners. 13 uur 37.

13:34 13 uur 34. In de kopgroep neemt De Gendt veel beurten voor zijn rekening. Wiens kaart trekken ze bij Lotto-Soudal?

In het peloton bepaalt Keisse nog altijd het tempo.

13:26 13 uur 26. Het klassement is voor onze ploeg nog niet van tafel geveegd en dat is toch een verrassing. Dat bewijst ook de sterkte van dit team. . Rohan Dennis (Ineos).

13:24 13 uur 24. Vandaag moeten de renners zo'n 5.650 hoogtemeters overwinnen. Ook al spreken de Stelvio van donderdag en het profiel van zaterdag de wielerliefhebbers meer aan, deze rit boezemde het peloton toch ook wat angst in. .

13:19 13 uur 19. Tussen deze beklimming en de slotklim ligt nog een obstakel van 3e categorie. De Passo Durone is niet de taaiste klant van vandaag, maar kan misschien wel als springplank fungeren voor een aanvalsplan. .

13:15 13 uur 15. Zaterdag. De passage van morgen over de Stelvio zou dus niet in het gedrang mogen komen, de etappe van zaterdag is een stevig vraagteken. Het peloton maakt dan een uitje naar Frankrijk en dat is in deze omstandigheden geen evidentie. Zo zou de burgemeester van Briançon het peloton niet toelaten op zijn grondgebied. Wordt vervolgd. .

13:11 13 uur 11. Het peloton is lang niet voltallig, maar op kapitein Iljo Keisse kun je een huis bouwen. Hij stroopt zijn armstukken nog eens op en brengt de kloof weer onder de 6 minuten: 5'55".

De kopgroep is intussen begonnen aan de Monte Bondone: ruim 20 kilometer met een gemiddelde van 6,8 procent.

13:06 13 uur 06. De Italiaanse regisseur focust op Thomas De Gendt. In bergetappes zoals die van vandaag is De Gendt zeker een kanshebber, maar de concurrentie in de kopgroep is niet mals. Dat kan ook niet anders aangezien deze vlucht ontstaan is op de eerste zware col van de dag. Dan ga je (helaas) niet op pad met koekenbakkers. .

13:06 13 uur 06. De grootste concurrent van Wilco Kelderman? Misschien wel zijn eigen ploegmaat Jai Hindley. . Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

13:03 Ziet de roze trui straks zwarte sneeuw? 13 uur 03.

13:02 Eten. De voorsprong van de kopgroep schiet de hoogte in: het peloton neemt tijd om de versnaperingen in de musette te nuttigen. . 13 uur 02.

12:57 12 uur 57. Ineos. De trein van Sunweb verschuilt zich in het zog van de bolide van Deceuninck-Quick Step. .

Als twee teams vechten om een been, dan loopt Ineos er misschien wel mee heen. Vergeet Tao Geoghegan Hart niet. De ritwinnaar van zondag staat 4e op 2'59". Zijn vormcurve lijkt te stijgen.

12:54 12 uur 54. Nog 112 kilometer. De kopgroep snelt door de vallei richting de voet van de Monte Bondone, ook al een kanjer van 20 kilometer. .

12:49 12 uur 49. CCC en Movistar leggen de ketting strak in de kopgroep. Zakarin ruikt zijn kans om zijn blazoen toch een beetje op te poetsen, de Spanjaarden hebben dit seizoen nog maar één koers gewonnen. .

12:39 12 uur 39. De slotklim naar Madonna di Campiglio is min of meer een loper en moet Joao Almeida liggen.

De volgende klim - Monte Bondone - is op papier een stuk lastiger. Daar zou Sunweb misschien al iets kunnen proberen, maar de top ligt op 85 kilometer van de finish. Dat is niet optimaal, maar je weet natuurlijk nooit hoe het parcours van deze Giro nog evolueert...

12:39 5'00". De ploegmaats van de roze trui controleren het peloton. De maximale voorsprong van de leiders ligt rond de grens van 5 minuten. . 12 uur 39.

12:36 12 uur 36. Dit is een unieke kans om een grote ronde te winnen. We zijn er dichtbij en nu is het de bedoeling om het af te maken. . Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step).

12:32 12 uur 32. Guerreiro heeft intussen een nieuwe fiets ontvangen. De vluchters en het peloton zitten in de lange afdaling. Daarna volgt een kort stukje vallei voor we aan de volgende klim van 1e categorie beginnen. .

12:29 12 uur 29. De renners nemen hun voorzorgsmaatregelen voor de afdaling. Een extra jasje kan geen kwaad, want op een hoogte van net geen 1.800 meter voelt het toch al frisjes aan. .

12:21 Forcella Valbona. We zijn boven en uiteraard doet Ruben Guerreiro wat van hem gevraagd wordt. De Portugees raapt de 40 punten op en steekt Giovanni Visconti voorbij. . 12 uur 21.

Meteen na de top kampt hij wel met mechanische problemen. Zijn volgwagen wordt naar voren geroepen.

12:13 12 uur 13. Nog 4 kilometer en dan is de eerste reus achter de kiezen. In het peloton kan de rust nu een beetje terugkeren, al mogen ze Pernsteiner (9'53") niet te veel tijd gunnen. De grote groep telt een man of 50. .

12:08 12 uur 08. 19 leiders. Aan onze lange lijst voegen we nog één naam toe: Geoffrey Bouchard (AG2R) heeft de kloof in zijn eentje kunnen dichten en sluit aan.

De achterstand van het peloton: 4'42".

12:04 12 uur 04. Ik voel me vermoeid. Ik wil wel nog eens meegaan in een vlucht en misschien vind ik dan mijn goeie benen terug. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) vanochtend bij de start.

12:03 12 uur 03. Het is nog eventjes afwachten wat het vonnis in het peloton zal zijn en hoeveel marge onderstaande speelvolgels krijgen.

Enkele vaststellingen: Movistar heeft 4 mannetjes mee, O'Connor werd gisteren 2e en is met 2 ploegmaats op pad, Zakarin kan zijn Giro opfrissen en heeft een ploegmakker in steun, Guerreiro is met een bergmissie bezig en De Gendt en Vanhoucke tekenen voor de Belgische insteek.

11:59 11 uur 59. Samenstelling van de kopgroep. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) Ilnoer Zakarin (CCC) Ben O'Connor (NTT) Victor De La Parte (CCC) Diego Ulissi (UAE) Davide Villella (Movistar) Ruben Guerreiro (EF) Louis Meintjes (NTT) Oscar Rodriguez (Astana) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Jesper Hansen (Cofidis) Eduardo Sepulveda (Movistar) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Dario Cataldo (Movistar) Rohan Dennis (Ineos) Amanuel Gebre (NTT) Kilian Frankiny (Groupama-FDJ) Hector Carretero (Movistar) .

11:55 11 uur 55. De kopgroep moet nog zo'n 8 kilometer klimmen. Guerreiro zal nu al naar de top loeren. Visconti is niet mee, waardoor de Portugees dus uitstekende zaken kan doen in het bergklassement. .

11:50 11 uur 50. De Gendt en Vanhoucke, geen Armée. Er is nog een beetje geschift, maar deze namen springen in het oog in de kopgroep: Pernsteiner, Zakarin, O'Connor, De La Parte, Ulissi, Villella, Guerreiro, Meintjes, De Gendt, Vanhoucke, Cataldo en Dennis. .

11:49 Tijdsverschil. Het peloton lijkt nu toch zijn fiat te geven. De ploegmaats van de roze trui gunnen de ruime kopgroep bijna 2 minuten.

11:45 11 uur 45. Harm Vanhoucke verklaarde bij de start van deze etappe dat hij vermoeid is, maar dat lijkt behoorlijk goed mee te vallen. Hij zweept zijn gezellen nog eens op met een stroomstoot, maar de West-Vlaming wordt teruggefloten. . Harm Vanhoucke verklaarde bij de start van deze etappe dat hij vermoeid is, maar dat lijkt behoorlijk goed mee te vallen. Hij zweept zijn gezellen nog eens op met een stroomstoot, maar de West-Vlaming wordt teruggefloten.

11:41 11 uur 41. De tenoren gaan nog niet volledig akkoord en in de kopgroep trappen sommige renners al op hun adem. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) is de best geplaatste: 15e op 9'53". . De tenoren gaan nog niet volledig akkoord en in de kopgroep trappen sommige renners al op hun adem. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) is de best geplaatste: 15e op 9'53".

11:38 11 uur 38. Interessante namen. Het pak rond de roze trui is al stevig uitgedund. De maats van Almeida houden een kopgroep van zo'n 20 renners op een half minuutje. Enkele namen uit de testa della corsa: Pernsteiner, Zakarin, Kangert, O'Connor, Guerreiro, Dennis, Caicedo, Ulissi en het Lotto-trio De Gendt, Armée en Vanhoucke. . Interessante namen Het pak rond de roze trui is al stevig uitgedund. De maats van Almeida houden een kopgroep van zo'n 20 renners op een half minuutje.

Enkele namen uit de testa della corsa: Pernsteiner, Zakarin, Kangert, O'Connor, Guerreiro, Dennis, Caicedo, Ulissi en het Lotto-trio De Gendt, Armée en Vanhoucke.

11:32 11 uur 32. Ik ben nog altijd goed genoeg om mee te draaien in de WorldTour. Er bewegen enkele zaken, maar iets te traag naar mijn zin. . Sander Armée (Lotto-Soudal) heeft nog geen werkgever voor 2021. Ik ben nog altijd goed genoeg om mee te draaien in de WorldTour. Er bewegen enkele zaken, maar iets te traag naar mijn zin. Sander Armée (Lotto-Soudal) heeft nog geen werkgever voor 2021

11:31 11 uur 31. Armée en co gegrepen. Daar is de accordeon al. De vlucht met Armée mogen we schrappen. . Armée en co gegrepen Daar is de accordeon al. De vlucht met Armée mogen we schrappen.

11:26 11 uur 26. Forcella Valbona, dat is het eerste beest van zo'n 20 kilometer dat we moeten bedwingen. De voorgift van de 5 leiders neemt wat af. In het peloton worden tegenprikken gelanceerd. . Forcella Valbona, dat is het eerste beest van zo'n 20 kilometer dat we moeten bedwingen. De voorgift van de 5 leiders neemt wat af. In het peloton worden tegenprikken gelanceerd.

11:21 11 uur 21. Voor de klassementsmannen schuilt er alleszins geen gevaar in de kopgroep. Davide Villella is de eerste die we tegenkomen in de rangschikking, maar de Italiaan staat als 37e op 1u15'11". . Voor de klassementsmannen schuilt er alleszins geen gevaar in de kopgroep. Davide Villella is de eerste die we tegenkomen in de rangschikking, maar de Italiaan staat als 37e op 1u15'11".

11:17 11 uur 17. Armée toont zich. Deze constructie van 5 renners gaan we toch noteren. Het gaat om Villella (Movistar), Armée (Lotto-Soudal), Cataldo (Movistar), Bais (Androni) en Caicedo (EF). Het vijftal zet het peloton op een 20-tal seconden. . Armée toont zich Deze constructie van 5 renners gaan we toch noteren. Het gaat om Villella (Movistar), Armée (Lotto-Soudal), Cataldo (Movistar), Bais (Androni) en Caicedo (EF). Het vijftal zet het peloton op een 20-tal seconden.

11:09 11 uur 09. Na 30 kilometer zoeken we nog altijd naar een kopgroep. Vooral Androni, Vini Zabu, Cofidis, Bardiani, EF, CCC en AG2R sturen veel sollicitanten uit. Nog goed 10 kilometer en dan begint de col. Daar zal wellicht een groepje wél uit de ijzeren greep van het peloton kunnen blijven. . Na 30 kilometer zoeken we nog altijd naar een kopgroep. Vooral Androni, Vini Zabu, Cofidis, Bardiani, EF, CCC en AG2R sturen veel sollicitanten uit.

Nog goed 10 kilometer en dan begint de col. Daar zal wellicht een groepje wél uit de ijzeren greep van het peloton kunnen blijven.

11:07 11 uur 07. Joao (Almeida) is superrustig en gedraagt zich als een kopman die al jaren in het vak zit. Chapeau! Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step). Joao (Almeida) is superrustig en gedraagt zich als een kopman die al jaren in het vak zit. Chapeau! Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step)

11:05 11 uur 05. Serry heeft verkend. Deceuninck-Quick Step zal straks sowieso aan de bak moeten. Pieter Serry hoopt dat zijn benen net zo goed aanvoelen als gisteren. "Op stage heb ik de slotfase van deze etappe verkend in functie van Remco (Evenepoel). Ik weet wat ons te wachten staat. We hopen met zoveel mogelijk mannetjes bij Joao (Almeida) te zijn aan de voet van de slotklim", vertelde hij bij de start. . Serry heeft verkend Deceuninck-Quick Step zal straks sowieso aan de bak moeten. Pieter Serry hoopt dat zijn benen net zo goed aanvoelen als gisteren.

"Op stage heb ik de slotfase van deze etappe verkend in functie van Remco (Evenepoel). Ik weet wat ons te wachten staat. We hopen met zoveel mogelijk mannetjes bij Joao (Almeida) te zijn aan de voet van de slotklim", vertelde hij bij de start.

11:01 Grande bagarre! Het valt niet stil in het peloton, zoveel is duidelijk. We zijn een halfuurtje aan het koersen en het gemiddelde bedraagt voorlopig 51 km/u. . 11 uur 01. Grande bagarre! Het valt niet stil in het peloton, zoveel is duidelijk. We zijn een halfuurtje aan het koersen en het gemiddelde bedraagt voorlopig 51 km/u.

10:53 10 uur 53. Gisteren zong de vlucht van de dag het nog maar eens uit tot het einde. Jan Tratnik beleefde de mooiste dag uit zijn carrière. De Sloveen sloeg toe in een rit die flirtte met de Sloveense grens. De aanwezigheid van enkele familieleden op het parcours duwden hem naar eigen zeggen naar de overwinning. . Gisteren zong de vlucht van de dag het nog maar eens uit tot het einde. Jan Tratnik beleefde de mooiste dag uit zijn carrière. De Sloveen sloeg toe in een rit die flirtte met de Sloveense grens. De aanwezigheid van enkele familieleden op het parcours duwden hem naar eigen zeggen naar de overwinning.

10:48 10 uur 48. We hebben al een tiental kilometer weggeklikt, maar in het peloton hebben ze nog niet de juiste "klik" gevonden. We noteren veel pogingen, maar die zijn vruchteloos. . We hebben al een tiental kilometer weggeklikt, maar in het peloton hebben ze nog niet de juiste "klik" gevonden. We noteren veel pogingen, maar die zijn vruchteloos.

10:42 10 uur 42. De Giro maakt er altijd een zaak van om van alle grote rondes de zwaarste etappes te hebben. We zullen nog serieus mogen afzien, maar we geraken wel aan de finish. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). De Giro maakt er altijd een zaak van om van alle grote rondes de zwaarste etappes te hebben. We zullen nog serieus mogen afzien, maar we geraken wel aan de finish. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

10:36 10 uur 36. We vermoeden dat Giovanni Visconti en Ruben Guerreiro vandaag wel in ons wedstrijdverhaal aan bod zullen komen. De blauwe trui heeft een voorsprong van 30 punten op zijn rivaal voor het bergklassement. Vandaag kan er stevig gesprokkeld worden door 3 cols van 1e categorie en 1 van 3e categorie. . We vermoeden dat Giovanni Visconti en Ruben Guerreiro vandaag wel in ons wedstrijdverhaal aan bod zullen komen. De blauwe trui heeft een voorsprong van 30 punten op zijn rivaal voor het bergklassement. Vandaag kan er stevig gesprokkeld worden door 3 cols van 1e categorie en 1 van 3e categorie.

10:32 10 uur 32. De duiven worden nu echt gelost. De voet van de 1e col van 1e categorie bereiken we na 40 kilometer. Het zal weer een pittige aanvangsfase worden. . De duiven worden nu echt gelost. De voet van de 1e col van 1e categorie bereiken we na 40 kilometer. Het zal weer een pittige aanvangsfase worden.

10:29 10 uur 29. Truitjes. Roze voor Almeida, paars voor Démare, blauw voor Visconti en gelegenheidswit voor Hindley. Ziet de startrij er morgen identiek uit? . Truitjes Roze voor Almeida, paars voor Démare, blauw voor Visconti en gelegenheidswit voor Hindley. Ziet de startrij er morgen identiek uit?

10:24 10 uur 24. Dat Almeida 2 seconden gepakt heeft? Zo'n explosieve klim ligt hem gewoon veel beter. Maar 2 seconden, dat zal in Milaan niets uitmaken. Wilco Kelderman (Sunweb). Dat Almeida 2 seconden gepakt heeft? Zo'n explosieve klim ligt hem gewoon veel beter. Maar 2 seconden, dat zal in Milaan niets uitmaken. Wilco Kelderman (Sunweb)

10:20 10 uur 20. De klassementsmannen zijn straks uiteraard aan zet, maar ook de aanvallers kunnen aan hun trekken komen. Het wegdek begint pas na een 30-tal kilometer te hellen, waardoor het gevecht weer een tijdje zal aanslepen. . De klassementsmannen zijn straks uiteraard aan zet, maar ook de aanvallers kunnen aan hun trekken komen. Het wegdek begint pas na een 30-tal kilometer te hellen, waardoor het gevecht weer een tijdje zal aanslepen.

10:19 10 uur 19. We zijn stilaan klaar met de startprocedure. Er volgt een korte neutrale zone van zo'n 4 kilometer. . We zijn stilaan klaar met de startprocedure. Er volgt een korte neutrale zone van zo'n 4 kilometer.

10:19 10 uur 19 match begonnen Start



09:59 09 uur 59. Over 20 minuutjes wordt het startschot gegeven in Bassano del Grappa. De verplaatsing naar het hotel werd begeleid door mistbanken. . Over 20 minuutjes wordt het startschot gegeven in Bassano del Grappa. De verplaatsing naar het hotel werd begeleid door mistbanken.

09:19 09 uur 19. Ik heb gisteren twee seconden gepakt. Dat is niet veel, maar dat is wel goed voor het vertrouwen. Ik ben klaar voor het gevecht. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb gisteren twee seconden gepakt. Dat is niet veel, maar dat is wel goed voor het vertrouwen. Ik ben klaar voor het gevecht. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:16 09 uur 16. Wat staat de renners nog te wachten in deze Giro? Woensdag (17e etappe): bergrit naar Madonna di Campiglio (aankomst bergop) Donderdag (18e etappe): bergrit naar Laghi di Cancano met onderweg de Stelvio (aankomst bergop) Vrijdag (19e etappe): biljartvlakke etappe van liefst 253 kilometer Zaterdag (20e etappe): bergrit naar Sestrière met onder meer Agnello en Izoard (aankomst bergop) Zondag (21e etappe): tijdrit in Milaan van 15,7 kilometer . Wat staat de renners nog te wachten in deze Giro? Woensdag (17e etappe): bergrit naar Madonna di Campiglio (aankomst bergop) Donderdag (18e etappe): bergrit naar Laghi di Cancano met onderweg de Stelvio (aankomst bergop) Vrijdag (19e etappe): biljartvlakke etappe van liefst 253 kilometer Zaterdag (20e etappe): bergrit naar Sestrière met onder meer Agnello en Izoard (aankomst bergop) Zondag (21e etappe): tijdrit in Milaan van 15,7 kilometer

09:15 Het profiel van vandaag. 09 uur 15. Het profiel van vandaag