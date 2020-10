LIVE Giro: Welke vluchter trekt aan het langste eind in de 16e etappe?

16:23 16 uur 23. Nog 5 kilometer. Ook al is hun bonus min of meer geruststellend, O'Connor en Swift passen niet voor een beurt. Ze spelen het spel volgens de regels. . Nog 5 kilometer Ook al is hun bonus min of meer geruststellend, O'Connor en Swift passen niet voor een beurt. Ze spelen het spel volgens de regels.

16:21 16 uur 21. O'Connor heeft dit jaar al een ritje in de Ster van Bessèges gewonnen. Als hij wint, dan doet hij dat meestal solo. De Australiër moet dus wel iets ondernemen op die pentes tot 20 procent net na de vod. . O'Connor heeft dit jaar al een ritje in de Ster van Bessèges gewonnen. Als hij wint, dan doet hij dat meestal solo. De Australiër moet dus wel iets ondernemen op die pentes tot 20 procent net na de vod.

16:19 16 uur 19. Nog 8 kilometer en de afdaling is stilaan verleden tijd. De achterstand van Swift, Malecki en Battaglin dikt aan tot 51". In het peloton ontwaken ze overigens stilaan. De favorieten nestelen zich vooraan. . Nog 8 kilometer en de afdaling is stilaan verleden tijd. De achterstand van Swift, Malecki en Battaglin dikt aan tot 51".

In het peloton ontwaken ze overigens stilaan. De favorieten nestelen zich vooraan.

16:16 16 uur 16. Nog 11 kilometer. Over de ritzege zal beslist worden in de nijdige slotkilometer. Op papier lijkt dat gesneden koek voor O'Connor, die de betere klimmer is. Maar Tratnik is misschien net iets explosiever. . Nog 11 kilometer Over de ritzege zal beslist worden in de nijdige slotkilometer. Op papier lijkt dat gesneden koek voor O'Connor, die de betere klimmer is. Maar Tratnik is misschien net iets explosiever.

16:14 16 uur 14. Dit heeft pijn gedaan, zoveel is duidelijk. O'Connor heeft een gat van zo'n 40 seconden dichtgekletst, Tratnik heeft al een half avontuur achter de rug. Het duo mag niet slabakken, want de snelle Swift, Battaglin en Malecki volgen op een halve minuut. Dat lijkt wel te veel. . Dit heeft pijn gedaan, zoveel is duidelijk. O'Connor heeft een gat van zo'n 40 seconden dichtgekletst, Tratnik heeft al een half avontuur achter de rug. Het duo mag niet slabakken, want de snelle Swift, Battaglin en Malecki volgen op een halve minuut. Dat lijkt wel te veel.

16:12 Monte di Ragogna. We zijn boven! Tratnik lacht groen, want O'Connor heeft hem zo goed als te pakken. De Sloveen van Bahrein-McLaren en de Australiër van NTT duiken in elkaars wiel de afdaling in. . 16 uur 12. Monte di Ragogna We zijn boven! Tratnik lacht groen, want O'Connor heeft hem zo goed als te pakken. De Sloveen van Bahrein-McLaren en de Australiër van NTT duiken in elkaars wiel de afdaling in.

16:12 16 uur 12. O'Connor gaat Tratnik bij de keel grijpen. Doet hij dat nog net voor de top? . O'Connor gaat Tratnik bij de keel grijpen. Doet hij dat nog net voor de top?

16:10 16 uur 10. 24 jaar is ie, Ben O'Connor. Ook hij zoekt nog een contract door het wegvallen van NTT. De slanke Australiër ziet Jan Tratnik rijden. Nog een kilometer tot de top en de kloof is teruggelopen tot amper 14 seconden. . 24 jaar is ie, Ben O'Connor. Ook hij zoekt nog een contract door het wegvallen van NTT. De slanke Australiër ziet Jan Tratnik rijden. Nog een kilometer tot de top en de kloof is teruggelopen tot amper 14 seconden.

16:09 16 uur 09. Swift kruipt naar het puntje van zijn zadel om een ontketende O'Connor te volgen. De Australiër wil in zijn eentje naar Tratnik en dat lijkt nu ook te lukken. De Britse kampioen buigt het hoofd. . Swift kruipt naar het puntje van zijn zadel om een ontketende O'Connor te volgen. De Australiër wil in zijn eentje naar Tratnik en dat lijkt nu ook te lukken. De Britse kampioen buigt het hoofd.

16:07 16 uur 07. Nog 15 kilometer. Battaglin ploft neer en dat kan goed nieuws betekenen voor O'Connor en Swift. Ze peuteren aan hun achterstand: 26 seconden. . Nog 15 kilometer Battaglin ploft neer en dat kan goed nieuws betekenen voor O'Connor en Swift. Ze peuteren aan hun achterstand: 26 seconden.

16:07 16 uur 07. Bij de achtervolgers ontdoen de betere klimmers zich van de ballast. O'Connor en Swift vinden elkaar, maar Battaglin is nog altijd een blok aan het been. . Bij de achtervolgers ontdoen de betere klimmers zich van de ballast. O'Connor en Swift vinden elkaar, maar Battaglin is nog altijd een blok aan het been.

16:05 16 uur 05. Tratnik moet nog 2,5 kilometer kachelen. Zijn blik wordt wat doffer, maar hij kan zijn hand stilaan uitsteken naar de mooiste zege uit zijn carrière. Een nieuw contract kan een mooi toetje zijn, want de Sloveen lijkt - voor zover bekend - nog zonder werkgever voor 2021 te zitten. . Tratnik moet nog 2,5 kilometer kachelen. Zijn blik wordt wat doffer, maar hij kan zijn hand stilaan uitsteken naar de mooiste zege uit zijn carrière. Een nieuw contract kan een mooi toetje zijn, want de Sloveen lijkt - voor zover bekend - nog zonder werkgever voor 2021 te zitten.

16:03 16 uur 03. Snipperdag voor de kleppers. Voor wie zich afvraagt wat het peloton uitsteekt, het antwoord is: niets. Dirigent Keisse laat een achterstand van een kwartier toe. . Snipperdag voor de kleppers Voor wie zich afvraagt wat het peloton uitsteekt, het antwoord is: niets. Dirigent Keisse laat een achterstand van een kwartier toe.

16:02 16 uur 02. Daar is de voet van de Monte di Ragogna, die we nu voor de derde en laatste keer zullen oppeuzelen. Tratnik puft een beetje, maar als hij deze heuvel overleeft, dan zal de kassa rinkelen. . Daar is de voet van de Monte di Ragogna, die we nu voor de derde en laatste keer zullen oppeuzelen. Tratnik puft een beetje, maar als hij deze heuvel overleeft, dan zal de kassa rinkelen.

15:59 15 uur 59. Nog 20 kilometer . Tratnik heeft superbenen en zal deze zege niet stelen, maar de aanwezigheid van ploegmakker Battaglin in de achtervolgende groep speelt natuurlijk ook in zijn kaart. De Italiaan is zeker niet aan zijn sterkste Giro bezig, maar zijn eindschot schrikt de anderen wellicht een beetje af. . Nog 20 kilometer Tratnik heeft superbenen en zal deze zege niet stelen, maar de aanwezigheid van ploegmakker Battaglin in de achtervolgende groep speelt natuurlijk ook in zijn kaart. De Italiaan is zeker niet aan zijn sterkste Giro bezig, maar zijn eindschot schrikt de anderen wellicht een beetje af.

15:56 15 uur 56. Bij de achtervolgers zitten Swift en co niet stil, maar ze maken vrijwel niets goed. 38 seconden: Tratnik maakt indruk. De 30-jarige Sloveen fietste in 2011 voor Quick Step en is nu aan zijn tweede jaar bezig bij Bahrein-McLaren. . Bij de achtervolgers zitten Swift en co niet stil, maar ze maken vrijwel niets goed. 38 seconden: Tratnik maakt indruk. De 30-jarige Sloveen fietste in 2011 voor Quick Step en is nu aan zijn tweede jaar bezig bij Bahrein-McLaren.

15:53 15 uur 53. De rol van de vijanden voor het bergklassement is ook uitgespeeld. Visconti en Guerreiro waren met andere zaken bezig dan de ritzege. . De rol van de vijanden voor het bergklassement is ook uitgespeeld. Visconti en Guerreiro waren met andere zaken bezig dan de ritzege.

15:51 15 uur 51. De rest van de voormalige kopgroep mogen we min of meer afschrijven. 1'32" staan zij al in het krijt. . De rest van de voormalige kopgroep mogen we min of meer afschrijven. 1'32" staan zij al in het krijt.

15:49 15 uur 49. Nog 27 kilometer. De bel rinkelt voor de laatste lokale ronde. Tratnik houdt keurig stand. Gaat de Sloveen van Bahrein-McLaren hier een solo van 40 kilometer afronden? Het zevental - Swift, O'Connor, Malecki, Boaro, Tonelli, Bouchard en Battaglin - moet 45 seconden wegpoetsen. . Nog 27 kilometer De bel rinkelt voor de laatste lokale ronde. Tratnik houdt keurig stand. Gaat de Sloveen van Bahrein-McLaren hier een solo van 40 kilometer afronden?

Het zevental - Swift, O'Connor, Malecki, Boaro, Tonelli, Bouchard en Battaglin - moet 45 seconden wegpoetsen.

15:46 15 uur 46. Boaro valt zoals verwacht terug tot bij de achtervolgers, waar ze nu met z'n zevenen zijn. Of eigenlijk met z'n zessen, want Tratniks ploegmakker Battaglin neemt uiteraard niet over. . Boaro valt zoals verwacht terug tot bij de achtervolgers, waar ze nu met z'n zevenen zijn. Of eigenlijk met z'n zessen, want Tratniks ploegmakker Battaglin neemt uiteraard niet over.

15:43 15 uur 43. Nog 5 kilometer en Tratnik is weer aan de finish. Boaro kijkt steeds meer achterom: in zijn eentje zal hij het gat niet meer kunnen dichten. Hij moet hopen op frisse benen in het groepje van 6. . Nog 5 kilometer en Tratnik is weer aan de finish. Boaro kijkt steeds meer achterom: in zijn eentje zal hij het gat niet meer kunnen dichten. Hij moet hopen op frisse benen in het groepje van 6.

15:39 15 uur 39. Tratnik, een degelijke tijdrijder, staat voor een lange solo. Boaro verachtert tot op 11 seconden, de 6 achtervolgers komen ook al geen meter dichter: 46". In het peloton bivakkeert Deceuninck-Quick Step op de eerste rij. Daar is er wapenstilstand. . Tratnik, een degelijke tijdrijder, staat voor een lange solo. Boaro verachtert tot op 11 seconden, de 6 achtervolgers komen ook al geen meter dichter: 46".

In het peloton bivakkeert Deceuninck-Quick Step op de eerste rij. Daar is er wapenstilstand.

Een gelato, dat kun je niet laten liggen.

15:35 15 uur 35. Battaglin, ploegmakker van Tratnik, sluit aan bij het groepje van Swift. Daar kan hij de rol van stoorzender vertolken. . Battaglin, ploegmakker van Tratnik, sluit aan bij het groepje van Swift. Daar kan hij de rol van stoorzender vertolken.

15:33 15 uur 33. Nog 40 kilometer. Tratnik Boaro op 5" Swift, Tonelli, O'Connor, Malecki en Bouchard op 30" . Nog 40 kilometer Tratnik Boaro op 5" Swift, Tonelli, O'Connor, Malecki en Bouchard op 30"

15:30 Monte di Ragogna. We naderen de top van de scherprechter, de voorlaatste keer dat we deze helling voor de wielen geschoven krijgen. Tratnik heeft Boaro op enkele meters gezet, in hun nek onderscheiden Swift, O'Connor, Tonelli en Bouchard zich. . 15 uur 30. Monte di Ragogna We naderen de top van de scherprechter, de voorlaatste keer dat we deze helling voor de wielen geschoven krijgen. Tratnik heeft Boaro op enkele meters gezet, in hun nek onderscheiden Swift, O'Connor, Tonelli en Bouchard zich.

15:28 15 uur 28. Voorin heeft Boaro alle moeite om het wiel van Tratnik te houden, bij de eerste achtervolgers is Swift aan het schiften. De verhoudingen worden stilaan duidelijk. . Voorin heeft Boaro alle moeite om het wiel van Tratnik te houden, bij de eerste achtervolgers is Swift aan het schiften. De verhoudingen worden stilaan duidelijk.

15:25 15 uur 25. Overzicht. Boaro en Tratnik Conti, Swift, Bouchard en Tonelli op 35" Rest kopgroep op 45" Peloton op 11'53" . Overzicht Boaro en Tratnik Conti, Swift, Bouchard en Tonelli op 35" Rest kopgroep op 45" Peloton op 11'53"

15:23 15 uur 23. Gezamenlijk lijken de achtervolgers de kloof niet te zullen dichten. Onder meer Swift en Conti slaan hun vleugels uit. Zo meteen volgt de klim en daar kan er weer gerammeld worden. . Gezamenlijk lijken de achtervolgers de kloof niet te zullen dichten. Onder meer Swift en Conti slaan hun vleugels uit. Zo meteen volgt de klim en daar kan er weer gerammeld worden.

15:18 15 uur 18. Boaro en Tratnik bouwen hun voorsprong uit tot 24 seconden. In de achtergrond is de verstandhouding een beetje zoek. . Boaro en Tratnik bouwen hun voorsprong uit tot 24 seconden. In de achtergrond is de verstandhouding een beetje zoek.

15:14 15 uur 14. Een 28-koppig beest in bedwang houden, dat is niet evident. Zo'n 5-tal renners gaan samen op zoek naar het koppel uit Italië en Slovenië. . Een 28-koppig beest in bedwang houden, dat is niet evident. Zo'n 5-tal renners gaan samen op zoek naar het koppel uit Italië en Slovenië.

15:09 15 uur 09. Doortocht aan de streep. Nog 54 kilometer en Boaro en Tratnik groeten de toeschouwers aan de finish. We kunnen nu al concluderen dat de slotkilometer een rotding is door die stijgingspercentages tot 20 procent. . Doortocht aan de streep Nog 54 kilometer en Boaro en Tratnik groeten de toeschouwers aan de finish. We kunnen nu al concluderen dat de slotkilometer een rotding is door die stijgingspercentages tot 20 procent.

15:09 De kopgroep valt stilaan uit elkaar. 15 uur 09. De kopgroep valt stilaan uit elkaar

15:06 Tijdsverschil. Boaro (Astana) en Tratnik (Bahrein-McLaren) trekken naar de eerste passage aan de finish. Ze zetten hun kompanen op een tiental seconden. . 15 uur 06. Tijdsverschil Boaro (Astana) en Tratnik (Bahrein-McLaren) trekken naar de eerste passage aan de finish. Ze zetten hun kompanen op een tiental seconden.

15:02 15 uur 02. Het zit er nu bovenarms op in de kopgroep, waar Guerreiro gegrepen wordt en Boaro nu de drijvende kracht is achter de schermutselingen. Tratnik is zijn gezel. . Het zit er nu bovenarms op in de kopgroep, waar Guerreiro gegrepen wordt en Boaro nu de drijvende kracht is achter de schermutselingen. Tratnik is zijn gezel.

15:00 15 uur . Update van Kruijswijk. Steven Kruijswijk moest een week geleden de Giro verlaten na een positieve coronatest. "Ik heb uiteindelijk symptomen ontwikkeld, maar die waren mild", laat de Nederlander nu weten. "Ik voel me weer beter, maar het is vreemd om je smaak en geur te verliezen. Ik blijf in isolatie tot ik me weer beter voel." . Update van Kruijswijk Steven Kruijswijk moest een week geleden de Giro verlaten na een positieve coronatest. "Ik heb uiteindelijk symptomen ontwikkeld, maar die waren mild", laat de Nederlander nu weten. "Ik voel me weer beter, maar het is vreemd om je smaak en geur te verliezen. Ik blijf in isolatie tot ik me weer beter voel."

14:56 14 uur 56. Guerreiro mildert zijn vaart niet meteen en zet door in de afdaling. De Portugees heeft al een ritzege op zak en met Whelan heeft hij ook nog een ploegmaat in de kopgroep. . Guerreiro mildert zijn vaart niet meteen en zet door in de afdaling. De Portugees heeft al een ritzege op zak en met Whelan heeft hij ook nog een ploegmaat in de kopgroep.

14:53 14 uur 53. Voor wie de blauwe boekhouding wil bijhouden: Guerreiro brengt het verschil met Visconti terug tot 30 punten. . Voor wie de blauwe boekhouding wil bijhouden: Guerreiro brengt het verschil met Visconti terug tot 30 punten.

14:51 14 uur 51. Ook al zit Visconti al een tijdje niet meer in zijn wiel, Guerreiro ontwikkelt een stevig tempo. Misschien kan de kopgroep op deze manier uit elkaar spatten? Of laat de Portugees zich zo meteen weer inrekenen? . Ook al zit Visconti al een tijdje niet meer in zijn wiel, Guerreiro ontwikkelt een stevig tempo. Misschien kan de kopgroep op deze manier uit elkaar spatten? Of laat de Portugees zich zo meteen weer inrekenen?

14:48 Monte di Ragogna. Hier gaan we weer voor het volgende hoofdstuk tussen Visconti en Guerreiro. De Portugees begint er vroeg aan, de blauwe trui past deze keer. Denkt hij toch stiekem ook aan de dagzege en wil hij wat krachten sparen? . 14 uur 48. Monte di Ragogna Hier gaan we weer voor het volgende hoofdstuk tussen Visconti en Guerreiro. De Portugees begint er vroeg aan, de blauwe trui past deze keer. Denkt hij toch stiekem ook aan de dagzege en wil hij wat krachten sparen?

14:45 Davide Ballerini ontmoette enkele dagen geleden een verkeersbord van dichtbij, maar blijft gewoon in deze Giro. 14 uur 45. Davide Ballerini ontmoette enkele dagen geleden een verkeersbord van dichtbij, maar blijft gewoon in deze Giro

14:42 14 uur 42. Dankzij de bonus van 10'58" kan Sergio Samitier een sprong maken in het klassement, al zal die niet bijzonder groot zijn. De Spanjaard staat 16e op 20'43", nummer 10 Fausto Masnada op 4'12". De top 10 is dus nog niet in zicht. . Dankzij de bonus van 10'58" kan Sergio Samitier een sprong maken in het klassement, al zal die niet bijzonder groot zijn. De Spanjaard staat 16e op 20'43", nummer 10 Fausto Masnada op 4'12". De top 10 is dus nog niet in zicht.

14:41 14 uur 41. Nog 70 kilometer. De kopgroep werkt voorbeeldig samen. Zo meteen betokkelen we voor het eerst de Monte di Ragogna. Daar zullen de vluchters al kunnen testen of deze finale iets voor hen is of niet. . Nog 70 kilometer De kopgroep werkt voorbeeldig samen. Zo meteen betokkelen we voor het eerst de Monte di Ragogna. Daar zullen de vluchters al kunnen testen of deze finale iets voor hen is of niet.

14:36 14 uur 36. In de blauwe trein van de roze trui komt Thomas De Gendt weer even piepen. Hij maakt een praatje met Pieter Serry. Het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe in het peloton. . In de blauwe trein van de roze trui komt Thomas De Gendt weer even piepen. Hij maakt een praatje met Pieter Serry. Het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe in het peloton.

14:33 14 uur 33. In het begin van deze Giro boterde het niet tussen Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali, maar het duo lijkt nu toch te keuvelen in het peloton. Misschien kunnen de twee ex-ploegmaats een van de komende dagen samen nog eens uitpakken om hun Giro wat op te fleuren? . In het begin van deze Giro boterde het niet tussen Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali, maar het duo lijkt nu toch te keuvelen in het peloton. Misschien kunnen de twee ex-ploegmaats een van de komende dagen samen nog eens uitpakken om hun Giro wat op te fleuren?

14:32 9'51". Het peloton doet een middagdutje en geeft de 28 leiders bijna 10 minuten. Nog eens herhalen: de lokale omloop telt twee moeilijkheden met de klim en de vervelende slotkilometer. . 14 uur 32. 9'51" Het peloton doet een middagdutje en geeft de 28 leiders bijna 10 minuten. Nog eens herhalen: de lokale omloop telt twee moeilijkheden met de klim en de vervelende slotkilometer.

14:22 14 uur 22. 2 besmettingen, dat beschouw ik als een positieve evolutie. Dat aantal ligt erg laag als je kijkt naar de besmettingsgraad in Italië. Giro-baas Mauro Vegni. 2 besmettingen, dat beschouw ik als een positieve evolutie. Dat aantal ligt erg laag als je kijkt naar de besmettingsgraad in Italië. Giro-baas Mauro Vegni

14:19 14 uur 19. Sunweb houdt zich voorlopig afzijdig. Met Kelderman op 2 en Hindley op 3 hebben ze nu 2 troefkaarten. Vanaf morgen kunnen ze zich weer onderscheiden in de Dolomieten. Voor Vincenzo Nibali moesten de withemden zondag overigens niet onderdoen voor de beste Sky-trein. . Sunweb houdt zich voorlopig afzijdig. Met Kelderman op 2 en Hindley op 3 hebben ze nu 2 troefkaarten. Vanaf morgen kunnen ze zich weer onderscheiden in de Dolomieten. Voor Vincenzo Nibali moesten de withemden zondag overigens niet onderdoen voor de beste Sky-trein.

14:14 14 uur 14. Nog 90 kilometer. De wedstrijd zit al een poos op slot en dat zal wellicht niet snel veranderen. Ploegen zoals AG2R zijn sterk vertegenwoordigd en kunnen eventuele onenigheid in de kiem smoren. . Nog 90 kilometer De wedstrijd zit al een poos op slot en dat zal wellicht niet snel veranderen. Ploegen zoals AG2R zijn sterk vertegenwoordigd en kunnen eventuele onenigheid in de kiem smoren.

14:11 14 uur 11. De weergoden hebben de renners vorige week niet gespaard, maar vandaag tonen ze clementie. Een najaarszonnetje omarmt de renners. . De weergoden hebben de renners vorige week niet gespaard, maar vandaag tonen ze clementie. Een najaarszonnetje omarmt de renners.

14:06 14 uur 06. Terwijl de voorsprong piekt naar 8'40", heeft Guerreiro zijn plaatsje weer ingenomen. De Portugees zal in de finale nog moeten knabbelen aan zijn achterstand in het bergklassement. . Terwijl de voorsprong piekt naar 8'40", heeft Guerreiro zijn plaatsje weer ingenomen. De Portugees zal in de finale nog moeten knabbelen aan zijn achterstand in het bergklassement.

14:04 Vincenzo Nibali staat 7e op 3'29". 14 uur 04. Vincenzo Nibali staat 7e op 3'29"

13:59 13 uur 59. Italiaans klassement. Dankzij de drieklapper van Filippo Ganna en de tweetrapsraket van Diego Ulissi heeft Italië al 5 ritzeges kunnen vieren, maar het klassement lijkt om zeep. Vincenzo Nibali botst op zijn grenzen, de veelbelovende Domenico Pozzovivo heeft zondag ook een bolwassing gekregen. Met Fausto Masnada is er nog een 3e man in de top 10, maar hij moet werken voor de roze trui. . Italiaans klassement Dankzij de drieklapper van Filippo Ganna en de tweetrapsraket van Diego Ulissi heeft Italië al 5 ritzeges kunnen vieren, maar het klassement lijkt om zeep. Vincenzo Nibali botst op zijn grenzen, de veelbelovende Domenico Pozzovivo heeft zondag ook een bolwassing gekregen. Met Fausto Masnada is er nog een 3e man in de top 10, maar hij moet werken voor de roze trui.

13:58 13 uur 58. Ik moet het opnemen tegen renners die 12 of 14 jaar jonger zijn dan ik. Ze zijn gewoon scherper dan ik, maar ik probeer terug te vechten in de komende etappes. . Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Ik moet het opnemen tegen renners die 12 of 14 jaar jonger zijn dan ik. Ze zijn gewoon scherper dan ik, maar ik probeer terug te vechten in de komende etappes. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

13:54 13 uur 54. In het peloton forceert Deceuninck-Quick Step niets. Sergio Samitier is als 16e op 20'43" de bestgeplaatste renner in de kopgroep. De Spanjaard van Movistar heeft met Einer Rubio nog een ploegmakker mee. U kent de Colombiaan als "het rugzakje" waar Thomas De Gendt zich in het begin van deze Giro aan ergerde. . In het peloton forceert Deceuninck-Quick Step niets. Sergio Samitier is als 16e op 20'43" de bestgeplaatste renner in de kopgroep. De Spanjaard van Movistar heeft met Einer Rubio nog een ploegmakker mee. U kent de Colombiaan als "het rugzakje" waar Thomas De Gendt zich in het begin van deze Giro aan ergerde.

13:53 13 uur 53. Nog 116 kilometer tot de aankomst. We trekken nu zoetjesaan richting het lokale circuit, waar we nog 3 keer de Monte di Ragogna moeten temmen. . Nog 116 kilometer tot de aankomst. We trekken nu zoetjesaan richting het lokale circuit, waar we nog 3 keer de Monte di Ragogna moeten temmen.

13:53 Monteaperta. Een nieuw duel krijgen we niet te zien. Ploegmakker Rota begeleidt Visconti naar de top, uitdager Guerreiro krijgt net dan af te rekenen met een schakelprobleem. De kloof bedraagt nu 35 punten. . 13 uur 53. Monteaperta Een nieuw duel krijgen we niet te zien. Ploegmakker Rota begeleidt Visconti naar de top, uitdager Guerreiro krijgt net dan af te rekenen met een schakelprobleem. De kloof bedraagt nu 35 punten.

13:49 13 uur 49. Matteo Fabbro wordt luidkeels aangemoedigd. De régional de l'étape heeft al indruk gemaakt met zijn brommerwerken in dienst van Peter Sagan. . Matteo Fabbro wordt luidkeels aangemoedigd. De régional de l'étape heeft al indruk gemaakt met zijn brommerwerken in dienst van Peter Sagan.

13:45 We zijn weer aan het klimmen: Giovanni Visconti moet zijn blauwe trui verdedigen. 13 uur 45. We zijn weer aan het klimmen: Giovanni Visconti moet zijn blauwe trui verdedigen

13:41 13 uur 41. James Knox, een van de meesterknechten van Joao Almeida, ziet het bordje "halfweg deze etappe" hangen en motiveert zijn collega's in het peloton. De Brit kan tijdens deze lange dagtrip wel een humoristische noot smaken. . James Knox, een van de meesterknechten van Joao Almeida, ziet het bordje "halfweg deze etappe" hangen en motiveert zijn collega's in het peloton. De Brit kan tijdens deze lange dagtrip wel een humoristische noot smaken.

13:39 13 uur 39. We zijn net voorbij halfkoers. De aankomstplaats is overigens de geboorteplaats van Alessandro De Marchi, maar de Italiaanse rasaanvaller zit niet in dit peloton. Volgend jaar wisselt hij CCC voor Israel Start-Up Nation. . We zijn net voorbij halfkoers. De aankomstplaats is overigens de geboorteplaats van Alessandro De Marchi, maar de Italiaanse rasaanvaller zit niet in dit peloton. Volgend jaar wisselt hij CCC voor Israel Start-Up Nation.

13:33 13 uur 33. Bij Ineos zien we lachende gezichten. Na het wegvallen van Thomas en Narvaez hebben ze nog 6 man in koers, maar ze hebben wel al een derde van de ritoverwinningen in hun mandje. Zonder klassementsmannen oogt de Britse formatie een stuk meer ontspannen en dat loont dus. . Bij Ineos zien we lachende gezichten. Na het wegvallen van Thomas en Narvaez hebben ze nog 6 man in koers, maar ze hebben wel al een derde van de ritoverwinningen in hun mandje. Zonder klassementsmannen oogt de Britse formatie een stuk meer ontspannen en dat loont dus.

13:32 13 uur 32. Het grootste probleem voor de organisatie zijn nu de weersomstandigheden. Als het op de cols van meer dan 2.000 meter sneeuwt, dan kan het parcours nog aangepast worden. Het coronaspook hangt nog boven de karavaan, maar wat dat betreft is het een zekerheid dat Milaan gehaald wordt. Renaat Schotte. Het grootste probleem voor de organisatie zijn nu de weersomstandigheden. Als het op de cols van meer dan 2.000 meter sneeuwt, dan kan het parcours nog aangepast worden. Het coronaspook hangt nog boven de karavaan, maar wat dat betreft is het een zekerheid dat Milaan gehaald wordt. Renaat Schotte

13:30 13 uur 30. Renaat Schotte: "De ploegen die nu getroffen zijn worden opgevolgd met sneltests". Renaat Schotte: "De ploegen die nu getroffen zijn worden opgevolgd met sneltests"

13:29 13 uur 29. Schotte: "Spijtige primeur voor Gaviria". Onze reporter Renaat Schotte werd in Het Journaal gevraagd naar de sfeer in de Giro na de twee positieve gevallen op de tweede rustdag. Schotte: "De paniek in de hoofden van de renners en de ploegen is toch wel een beetje verdwenen. De renners voelen zich als burgers, maar dit blijft natuurlijk een zorgwekkende situatie." "Het is ook toevallig dat met Yates, Kruijswijk, Matthews en Gaviria 4 grote namen positief getest hebben. Voor Gaviria is zijn tweede positieve test een spijtige primeur. Bij zijn team waren ze zeer verrast." . Schotte: "Spijtige primeur voor Gaviria" Onze reporter Renaat Schotte werd in Het Journaal gevraagd naar de sfeer in de Giro na de twee positieve gevallen op de tweede rustdag.

Schotte: "De paniek in de hoofden van de renners en de ploegen is toch wel een beetje verdwenen. De renners voelen zich als burgers, maar dit blijft natuurlijk een zorgwekkende situatie."

"Het is ook toevallig dat met Yates, Kruijswijk, Matthews en Gaviria 4 grote namen positief getest hebben. Voor Gaviria is zijn tweede positieve test een spijtige primeur. Bij zijn team waren ze zeer verrast."

13:21 13 uur 21. Mis ook niets van de Vuelta. Het wordt deze week pingpongen tussen de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Op onderstaande pagina kunt u de Vuelta volgen. . Mis ook niets van de Vuelta Het wordt deze week pingpongen tussen de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Op onderstaande pagina kunt u de Vuelta volgen.

13:18 13 uur 18. Ik moet nog tijd nemen op Joao Almeida, want hij heeft een goeie tijdrit en zijn ploeg is sterk. Wat hij op zo'n jonge leeftijd laat zien in zijn eerste grote ronde is wel zeer knap. Wilco Kelderman (Sunweb). Ik moet nog tijd nemen op Joao Almeida, want hij heeft een goeie tijdrit en zijn ploeg is sterk. Wat hij op zo'n jonge leeftijd laat zien in zijn eerste grote ronde is wel zeer knap. Wilco Kelderman (Sunweb)

13:15 13 uur 15. Als we al eens voorzichtig lonken naar de gevaarlijkste klanten in de kopgroep, dan komen we bij de snelle mannen zoals Swift, Vendrame, Felline, Oldani en Battaglin uit. Guerreiro en Visconti schrijven we ook niet af, maar in hun blauwe gevecht zullen zij veel krachten verspelen. Conti kan zulke muurtjes ook overleven en thuisrijder Fabbro zal natuurlijk extra gemotiveerd zijn. . Als we al eens voorzichtig lonken naar de gevaarlijkste klanten in de kopgroep, dan komen we bij de snelle mannen zoals Swift, Vendrame, Felline, Oldani en Battaglin uit. Guerreiro en Visconti schrijven we ook niet af, maar in hun blauwe gevecht zullen zij veel krachten verspelen. Conti kan zulke muurtjes ook overleven en thuisrijder Fabbro zal natuurlijk extra gemotiveerd zijn.

13:12 7'37". Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. In deze Giro zijn de vluchters al vaak aan hun trekken gekomen. Dankzij de lokale lus kunnen ze de finish ook goed verkennen. . 13 uur 12. 7'37" Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. In deze Giro zijn de vluchters al vaak aan hun trekken gekomen. Dankzij de lokale lus kunnen ze de finish ook goed verkennen.

13:06 De roze trui moet geen rekening houden met de mannetjes in de kopgroep. 13 uur 06. De roze trui moet geen rekening houden met de mannetjes in de kopgroep

13:05 13 uur 05. Op papier staan ons nog 4 hellingen van 3e categorie te wachten, maar het reliëf is toch iets complexer. In het peloton zijn ze er nog niet echt mee bezig. Deceuninck-Quick Step laat de teugels een beetje vieren en er wordt al eens een grapje gemaakt. . Op papier staan ons nog 4 hellingen van 3e categorie te wachten, maar het reliëf is toch iets complexer.

In het peloton zijn ze er nog niet echt mee bezig. Deceuninck-Quick Step laat de teugels een beetje vieren en er wordt al eens een grapje gemaakt.

12:56 12 uur 56. Richeze en Gaviria. Voor wie het gemist heeft: Fernando Gaviria heeft op de rustdag positief getest op het coronavirus, bloedbroeder Max Richeze is vandaag uit de koers gestapt. 1 + 1 is 2? UAE-ploegbaas Matxin Fernandez benadrukte bij onze reporter meermaals dat elke renner apart slaapt en dat iedereen de protocollen heeft nageleefd. Dat bewijzen ook de negatieve tests bij de andere ploegleden. . Richeze en Gaviria Voor wie het gemist heeft: Fernando Gaviria heeft op de rustdag positief getest op het coronavirus, bloedbroeder Max Richeze is vandaag uit de koers gestapt.

1 + 1 is 2? UAE-ploegbaas Matxin Fernandez benadrukte bij onze reporter meermaals dat elke renner apart slaapt en dat iedereen de protocollen heeft nageleefd. Dat bewijzen ook de negatieve tests bij de andere ploegleden.

12:55 12 uur 55. De eindzege? We veranderen onze aanpak niet en blijven aanvallend koersen. . Tao Geoghegan Hart (Ineos). De eindzege? We veranderen onze aanpak niet en blijven aanvallend koersen. Tao Geoghegan Hart (Ineos)

12:54 Sprint. In de kopgroep heeft Andrea Vendrame zijn eigen missie. De Italiaan van AG2R laat niets liggen bij de tussensprint en wipt van de 8e naar de 6e plaats in het paarse klassement. Je weet maar nooit dat er in deze slotweek nog klanten kapseizen... Voor hem staan Démare, Sagan, Almeida, Ulissi en Ganna. . 12 uur 54. Sprint In de kopgroep heeft Andrea Vendrame zijn eigen missie. De Italiaan van AG2R laat niets liggen bij de tussensprint en wipt van de 8e naar de 6e plaats in het paarse klassement. Je weet maar nooit dat er in deze slotweek nog klanten kapseizen... Voor hem staan Démare, Sagan, Almeida, Ulissi en Ganna.

12:50 12 uur 50. Nog zo'n 10 kilometer tot de bevoorradingszone en daar begint het wegdek zoetjesaan te hellen. Als tussendoortje kan de prijzenpot nog wat aangedikt worden bij de tussensprint. . Nog zo'n 10 kilometer tot de bevoorradingszone en daar begint het wegdek zoetjesaan te hellen. Als tussendoortje kan de prijzenpot nog wat aangedikt worden bij de tussensprint.

12:44 12 uur 44. Roze trui Almeida ziet zijn 7 makkers weer controleren. Deceuninck-Quick Step is nog au grand complet. Dat geldt ook voor Androni, Bahrein-Mclaren, Lotto-Soudal, Movistar en NTT. . Roze trui Almeida ziet zijn 7 makkers weer controleren. Deceuninck-Quick Step is nog au grand complet. Dat geldt ook voor Androni, Bahrein-Mclaren, Lotto-Soudal, Movistar en NTT.

12:41 Vanochtend bij de start: een koffietje en een babbel voor Viviani en Sagan. 12 uur 41. Vanochtend bij de start: een koffietje en een babbel voor Viviani en Sagan

12:38 12 uur 38. Visconti-Guerreiro: 1-1. Visconti brengt zijn bonus in de bergstand weer op 26 punten. De Italiaan vecht een zeer pittig sprintje uit met zijn Portugese rivaal. Hij doet - net katholiek genoeg - de deur dicht en Guerreiro komt een banddikte tekort. . Visconti-Guerreiro: 1-1 Visconti brengt zijn bonus in de bergstand weer op 26 punten. De Italiaan vecht een zeer pittig sprintje uit met zijn Portugese rivaal. Hij doet - net katholiek genoeg - de deur dicht en Guerreiro komt een banddikte tekort.

12:36 12 uur 36. In het peloton laten ze het werk over aan Deceuninck-Quick Step. Keisse en Hodeg hoeven geen rekening te houden met een gevaar voor de roze trui en doen het relatief rustig. . In het peloton laten ze het werk over aan Deceuninck-Quick Step. Keisse en Hodeg hoeven geen rekening te houden met een gevaar voor de roze trui en doen het relatief rustig.

12:36 12 uur 36. Nog 1 kilometer tot de top. Visconti en Guerreiro kunnen hun geweer weer laden. . Nog 1 kilometer tot de top. Visconti en Guerreiro kunnen hun geweer weer laden.

12:31 12 uur 31. De 28 leiders komen in elkaars vriendenboekje. Ze werken goed samen en lopen nu nog wat verder weg: 6'05". De balans helt dus weer in hun voordeel. . De 28 leiders komen in elkaars vriendenboekje. Ze werken goed samen en lopen nu nog wat verder weg: 6'05". De balans helt dus weer in hun voordeel.

12:25 12 uur 25. Fernando (Gaviria) voelt zich gezond en vertoont geen symptomen. Hij heeft geen koorts en geen pijn. Dit is ook voor ons een verrassing, ja. . Matxin Fernandez (UAE Emirates). Fernando (Gaviria) voelt zich gezond en vertoont geen symptomen. Hij heeft geen koorts en geen pijn. Dit is ook voor ons een verrassing, ja. Matxin Fernandez (UAE Emirates)

12:21 Monte Spig. Na 70 kilometer ontdekken we de voet van de tweede hindernis van de dag. Ook op deze helling van 3e categorie kunnen bergklanten Guerreiro en Visconti weer met hun spierballen rollen. . 12 uur 21. Monte Spig Na 70 kilometer ontdekken we de voet van de tweede hindernis van de dag. Ook op deze helling van 3e categorie kunnen bergklanten Guerreiro en Visconti weer met hun spierballen rollen.

12:17 12 uur 17. Van 3'30" springen we nu weer naar 5 minuten. Voorin rijdt Bisolti lek, maar hij pikt snel weer aan. . Van 3'30" springen we nu weer naar 5 minuten. Voorin rijdt Bisolti lek, maar hij pikt snel weer aan.

Het aantal hoogtemeters en de kilometers in deze slotweek zijn om duizelig van te worden.

12:06 3'30". In het peloton zijn er blijkbaar nog gegadigden, want de bonus van de 28 leiders kalft af. . 12 uur 06. 3'30" In het peloton zijn er blijkbaar nog gegadigden, want de bonus van de 28 leiders kalft af.

11:58 11 uur 58. Met onze amici in de Giro zitten we nu even in een wak richting de volgende bult van 3e categorie. Die laat nog wel ruim 10 kilometer op zich wachten. De afstand tussen de hellingen is al bij al vrij gunstig, maar de opeenstapeling zal de afmatting voeden. . Met onze amici in de Giro zitten we nu even in een wak richting de volgende bult van 3e categorie. Die laat nog wel ruim 10 kilometer op zich wachten.

De afstand tussen de hellingen is al bij al vrij gunstig, maar de opeenstapeling zal de afmatting voeden.

11:57 11 uur 57. Ploegbaas Matxin (UAE) over positieve Gaviria: "Dit is een verrassing". Ploegbaas Matxin (UAE) over positieve Gaviria: "Dit is een verrassing"

11:52 11 uur 52. 28 leiders. Een helderziende moest je niet zijn om te voorspellen dat Visconti en Guerreiro ingerekend zouden worden. De kopgroep telt dus 28 soldaten. In het peloton blijft de snelheidsmeter de hoogte ingaan: 3'55". . 28 leiders Een helderziende moest je niet zijn om te voorspellen dat Visconti en Guerreiro ingerekend zouden worden. De kopgroep telt dus 28 soldaten.

In het peloton blijft de snelheidsmeter de hoogte ingaan: 3'55".

11:46 11 uur 46. Een samensmelting hangt in de lucht, maar de brokken zijn nog niet volledig gelijmd. Als ons telraam ons niet bedriegt, zijn we dus op weg naar een kopgroep van 28 renners. Het peloton heeft de ketting overigens ook weer wat strakker gelegd: de achterstand is stabiel, 4'55". . Een samensmelting hangt in de lucht, maar de brokken zijn nog niet volledig gelijmd. Als ons telraam ons niet bedriegt, zijn we dus op weg naar een kopgroep van 28 renners.

Het peloton heeft de ketting overigens ook weer wat strakker gelegd: de achterstand is stabiel, 4'55".

11:40 11 uur 40. Astana, Trek-Segafredo, NTT, Ineos, Bahrein-McLaren, Bora-Hansgrohe: ze hebben allemaal mannetjes in de kopgroep. Met een beetje goeie wil kunnen we misschien aan een scenario denken waarbij ze in een latere fase hun kopman nog een handje kunnen helpen bij een offensief, maar de achterstand van Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, Geoghegan Hart, Bilbao en Majka is al fors. Geloven zij nog in de roze trui? . Astana, Trek-Segafredo, NTT, Ineos, Bahrein-McLaren, Bora-Hansgrohe: ze hebben allemaal mannetjes in de kopgroep. Met een beetje goeie wil kunnen we misschien aan een scenario denken waarbij ze in een latere fase hun kopman nog een handje kunnen helpen bij een offensief, maar de achterstand van Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, Geoghegan Hart, Bilbao en Majka is al fors. Geloven zij nog in de roze trui?

11:39 11 uur 39. Het klassement? Misschien moet ik veeleer mikken op ritwinst. . Jakob Fuglsang (Astana). Het klassement? Misschien moet ik veeleer mikken op ritwinst. Jakob Fuglsang (Astana)

11:37 11 uur 37. Nog eens een greep uit de achtervolgende groep: Bidard, Bouchard, Warbasse, Vendrame (AG2R), Boaro, Felline (Astana), Battaglin, Tratnik (Bahrein-McLaren), Fabbro, Poljanski (Bora-Hansgrohe), Oldani (Lotto-Soudal), Rubio, Samitier (Movistar), O'Connor (NTT), Puccio, Swift (Ineos), Bernard (Trek-Segafredo) en Conti (UAE). . Nog eens een greep uit de achtervolgende groep: Bidard, Bouchard, Warbasse, Vendrame (AG2R), Boaro, Felline (Astana), Battaglin, Tratnik (Bahrein-McLaren), Fabbro, Poljanski (Bora-Hansgrohe), Oldani (Lotto-Soudal), Rubio, Samitier (Movistar), O'Connor (NTT), Puccio, Swift (Ineos), Bernard (Trek-Segafredo) en Conti (UAE).

11:34 11 uur 34. Het kopduo kijkt niet meteen naar wie er in de achtergrond nog op komst is. 1'18" zegt de chrono, 5'08" is de achterstand van de grote groep. . Het kopduo kijkt niet meteen naar wie er in de achtergrond nog op komst is. 1'18" zegt de chrono, 5'08" is de achterstand van de grote groep.

11:33 11 uur 33. Een gesprek met Lefevere over Almeida, 2020, Jakobsen en Alaphilippe. Een gesprek met Lefevere over Almeida, 2020, Jakobsen en Alaphilippe

11:32 Ook Richeze verlaat de Giro. UAE Emirates verspeelt nog een pion. Max Richeze heeft er genoeg van. De vaste lead-out van Gaviria past voor het sufferfest in de bergen, of is er meer aan de hand? Ook Richeze heeft al het coronavirus opgelopen en de Argentijn is natuurlijk de "tweelingbroer" van de Colombiaan. . 11 uur 32. Ook Richeze verlaat de Giro UAE Emirates verspeelt nog een pion. Max Richeze heeft er genoeg van. De vaste lead-out van Gaviria past voor het sufferfest in de bergen, of is er meer aan de hand? Ook Richeze heeft al het coronavirus opgelopen en de Argentijn is natuurlijk de "tweelingbroer" van de Colombiaan.

11:25 11 uur 25. Guerreiro loopt in. De eerste overwinning van de dag is er eentje voor de Portugese uitdager van de Italiaanse leider: Guerreiro wint de GPM, Visconti is tweede. Dat vertaalt zich in een puntenverhouding van 18 versus 8. . Guerreiro loopt in De eerste overwinning van de dag is er eentje voor de Portugese uitdager van de Italiaanse leider: Guerreiro wint de GPM, Visconti is tweede. Dat vertaalt zich in een puntenverhouding van 18 versus 8.

11:18 Nog 200 kilometer. Misschien geraken de renners wel ontmoedigd als ze het bordje passeren dat aangeeft dat er nog 200 kilometer gekoerst moet worden. Ons kopduo zet de ruime groep achtervolgers op 1'10", het peloton geeft al meer dan 4 minuten prijs. . 11 uur 18. Nog 200 kilometer Misschien geraken de renners wel ontmoedigd als ze het bordje passeren dat aangeeft dat er nog 200 kilometer gekoerst moet worden. Ons kopduo zet de ruime groep achtervolgers op 1'10", het peloton geeft al meer dan 4 minuten prijs.

11:13 11 uur 13. Het is allemaal een beetje chaotisch en de wedstrijdradio spuwt namen. Visconti en Guerreiro trekken alleszins voorlopig samen naar de top, op een half minuutje zien we een tros van zo'n 25 tegenaanvallers. AG2R is er sterk vertegenwoordigd, Sergio Samitier is als 16e in de stand (+20'43") de grootste "bedreiging". . Het is allemaal een beetje chaotisch en de wedstrijdradio spuwt namen. Visconti en Guerreiro trekken alleszins voorlopig samen naar de top, op een half minuutje zien we een tros van zo'n 25 tegenaanvallers. AG2R is er sterk vertegenwoordigd, Sergio Samitier is als 16e in de stand (+20'43") de grootste "bedreiging".

11:07 11 uur 07. Het ziet er naar uit dat de kopgroep stilaan geïnstalleerd is. Belgen worden niet meteen genoemd, maar in het zeer omvangrijke pakket worden onder meer Fabbro, Swift, O'Connor, Puccio, Rubio, Vendrame, Visconti, Guerreiro, Conti en Tratnik gemeld. . Het ziet er naar uit dat de kopgroep stilaan geïnstalleerd is. Belgen worden niet meteen genoemd, maar in het zeer omvangrijke pakket worden onder meer Fabbro, Swift, O'Connor, Puccio, Rubio, Vendrame, Visconti, Guerreiro, Conti en Tratnik gemeld.

11:04 11 uur 04. Blauw duel. Het is niet voor doetjes. Guerreiro wil zijn blauwe trui terug en valt aan. Visconti is uiteraard de man die reageert. In het peloton worden verschillende renners al in de problemen gemeld. . Blauw duel Het is niet voor doetjes. Guerreiro wil zijn blauwe trui terug en valt aan. Visconti is uiteraard de man die reageert. In het peloton worden verschillende renners al in de problemen gemeld.

10:59 10 uur 59. De koers in de koers is misschien wel het bergklassement. Giovanni Visconti is leider met 118 punten, Ruben Guerreiro is nu de nummer 2 met 87 punten. Er kunnen vandaag 63 punten verdiend worden en dus hoeft het niet te verbazen dat ook de blauwe trui zeer gretig koerst in dit openingsuur. . De koers in de koers is misschien wel het bergklassement. Giovanni Visconti is leider met 118 punten, Ruben Guerreiro is nu de nummer 2 met 87 punten.

Er kunnen vandaag 63 punten verdiend worden en dus hoeft het niet te verbazen dat ook de blauwe trui zeer gretig koerst in dit openingsuur.

10:50 Madonnina del Domm. We sluipen richting de voet van de eerste hindernis, een col van 2e categorie. 12 kilometer met een gemiddelde van 6,6%: hier kan de veldslag wel in een definitieve plooi gelegd worden. . 10 uur 50. Madonnina del Domm We sluipen richting de voet van de eerste hindernis, een col van 2e categorie. 12 kilometer met een gemiddelde van 6,6%: hier kan de veldslag wel in een definitieve plooi gelegd worden.

10:46 10 uur 46. Het peloton vertoont links en rechts scheurtjes door het hoge tempo. Ook Cataldo, Clarke en streekrenner Bais willen maar al te graag wegsnellen. . Het peloton vertoont links en rechts scheurtjes door het hoge tempo. Ook Cataldo, Clarke en streekrenner Bais willen maar al te graag wegsnellen.

10:45 10 uur 45. Een voorsprong van 15 seconden is niet veel, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) over het duel tussen Almeida en Kelderman. Een voorsprong van 15 seconden is niet veel, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) over het duel tussen Almeida en Kelderman

10:37 10 uur 37. Het regent aanvallen, maar zoals aangekondigd is het niet evident om nu al een bres te maken. Puccio, Tonelli en Rumac worden bij de meest actieve renners geciteerd. . Het regent aanvallen, maar zoals aangekondigd is het niet evident om nu al een bres te maken. Puccio, Tonelli en Rumac worden bij de meest actieve renners geciteerd.

10:32 10 uur 32. 6 ploegen. De honger zal nog bijzonder groot zijn in het peloton, want na het weekendje Ineos blijft de teller op 6 staan als we kijken naar de teams die al een rit gewonnen hebben in deze editie. Ineos (5), Groupama-FDJ (4), UAE (2), EF (2), Bora-Hansgrohe (1) en Israel Start-Up Nation (1) mochten al het podium op. . 6 ploegen De honger zal nog bijzonder groot zijn in het peloton, want na het weekendje Ineos blijft de teller op 6 staan als we kijken naar de teams die al een rit gewonnen hebben in deze editie. Ineos (5), Groupama-FDJ (4), UAE (2), EF (2), Bora-Hansgrohe (1) en Israel Start-Up Nation (1) mochten al het podium op.

10:27 10 uur 27. Il via ufficiale. Hier gaan we! De eerste 20 kilometer zijn overwegend vlak. Vermoedelijk zal pas dan, bij de voet van een col van 2e categorie, een hartig woordje gesproken worden over de vlucht van de dag. . Il via ufficiale Hier gaan we! De eerste 20 kilometer zijn overwegend vlak. Vermoedelijk zal pas dan, bij de voet van een col van 2e categorie, een hartig woordje gesproken worden over de vlucht van de dag.

De eerste startrij: Giovanni Visconti is de bergkoning.

10:19 10 uur 19. Nog 137 renners. Fernando Gaviria hebben we dus moeten schrappen van onze deelnemerslijst. In Udine hebben 137 renners het startblad getekend. . Nog 137 renners Fernando Gaviria hebben we dus moeten schrappen van onze deelnemerslijst. In Udine hebben 137 renners het startblad getekend.

10:16 10 uur 16. Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. . Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe)

10:14 10 uur 14. Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers. Vandaag is min of meer een tussendoortje waar vooral de aanvallers en baroudeurs nog eens hun hartje kunnen ophalen. Hallo, Thomas De Gendt? . Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers.

Vandaag is min of meer een tussendoortje waar vooral de aanvallers en baroudeurs nog eens hun hartje kunnen ophalen. Hallo, Thomas De Gendt?

10:09 10 uur 09. Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen. . Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen.

10:09 10 uur 09 match begonnen Start



De rode draad deze week: ellenlange etappes.

09:55 09 uur 55. ****. Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator. De Monte di Ragogna zal de finale kruiden. De kuitenbijter (2,8 km, 10,4% gemiddeld, 16% maximum) moet 3 keer overwonnen worden in de lokale omloop. De top van de laatste passage ligt op 13 kilometer van de aankomst. In de slotkilometer krijgen we ook nog eens een piek van 20% voorgeschoteld. . **** Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator.

De Monte di Ragogna zal de finale kruiden. De kuitenbijter (2,8 km, 10,4% gemiddeld, 16% maximum) moet 3 keer overwonnen worden in de lokale omloop. De top van de laatste passage ligt op 13 kilometer van de aankomst.

In de slotkilometer krijgen we ook nog eens een piek van 20% voorgeschoteld.

09:32 09 uur 32. Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

Een dagje kronkelen met heel wat hoogtemeters.

09:27 09 uur 27. Corona en het vervolg van de Giro. De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven. Dat doet de kansen op een aankomst in Milaan op zondag 25 oktober toenemen, al kan de Giro nog altijd geconfronteerd worden met lokale beperkingen. Bovendien hangt niet alleen het dekselse virus als een zwaard boven het hoofd van de organisatie, ook de weergoden zullen hun stempel drukken. De Stelvio, de Agnello, de Izoard: kunnen al die cols wel betast worden? Regen, koude en zelfs sneeuw: in deze periode van het jaar moet je er extra rekening mee houden. Organisator RCS laat verstaan dat het de beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen. . Corona en het vervolg van de Giro De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven.

Dat doet de kansen op een aankomst in Milaan op zondag 25 oktober toenemen, al kan de Giro nog altijd geconfronteerd worden met lokale beperkingen.

Bovendien hangt niet alleen het dekselse virus als een zwaard boven het hoofd van de organisatie, ook de weergoden zullen hun stempel drukken.

De Stelvio, de Agnello, de Izoard: kunnen al die cols wel betast worden? Regen, koude en zelfs sneeuw: in deze periode van het jaar moet je er extra rekening mee houden. Organisator RCS laat verstaan dat het de beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen.