Jan Tratnik wint steekspel tussen vrijbuiters, roze trui pakt enkele seconden

Jan Tratnik (Bahrein-McLaren) heeft zijn energietank het meeste bijgevuld tijdens de tweede rustdag in de Giro. De Sloveense tijdrijder knalde medevluchter Ben O'Connor (NTT) uit zijn wiel in het slot. Met zijn eerste ritzege in een grote ronde kan Tratnik mooie adelbrieven voorleggen in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg. Bij de favorieten boekte de roze trui een kleine mentale overwinning.