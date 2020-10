Démare maakt zijn klavertjevier vol, Armée strandt op 6,5 km van Giro-ritzege

"Vandaag is een ontsnapping zinloos", opperde Victor Campenaerts (NTT) voor de start. Sander Armée (Lotto-Soudal) dacht daar anders over en ging met 4 Italianen op pad.

De alliantie van de sprintersploegen - UAE, Cofidis en Groupama-FDJ - slenterde niet en gunde het vijftal slechts 4 minuten.

In een typische sprintersrit leken Armée en co een vogel voor de kat, maar onze landgenoot - die nog op zoek is naar een contract voor 2021 - was bijzonder koppig.

Op 35 kilometer van de finish gaf de chrono nog 2'10" aan, 10 kilometer later ging hij er alleen vandoor en op 15 kilometer van de aankomst zag het verschil (1'50") er nog altijd rooskleurig uit.

Maar de logica werd toch weer gerespecteerd: de eenzame fietser was sterk, maar niet sterk genoeg om een hongerig peloton af te houden.

In een bochtenrijke en technische finale rolde Groupama-FDJ de rode loper nog maar eens uit voor Arnaud Démare.

De Fransman pakte het vol vertrouwen slim aan, zag hoe Fernando Gaviria (UAE) meteen ontplofte en hakte Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) vakkundig in mootjes op weg naar zijn 4e ritzege.