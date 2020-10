Pedersen wint zinderende Gent-Wevelgem, Van Aert geringeloord in finale

Bekijk de slotfase:

Gent-Wevelgem kort samengevat:

Hertekend parcours levert spektakel op

Tijdens de eerste bergzone legde Jumbo-Visma er flink de pees op en met de klap verloren Cavendish en co het meeste van hun voorsprong. Ook de modder van de plugstreets deed de harten sneller slaan. Oss waaide pardoes in de gracht en de ploegauto van UAE reed zich vast in de smurrie. De hele ploeg van uittredend winnaar Kristoff kwam er trouwens niet aan te pas.

De corona-editie van Gent -Wevelgem was vooraf al extra speciaal. Het parcours was hertekend met een extra lus over de Kemmelberg en het schrappen van de passage door Frankrijk. Het wegvallen van Parijs-Roubaix zorgde ervoor dat het belang van de koers nog toenam.

VIDEO: Van Aert trekt door op de Kemmelberg

Pedersen is de slimste gokker

Ondertussen had een indrukwekkende Van der Poel de vluchters al ingerekend. Hij nam een uitgedund peloton mee in zijn spoor. Dat brak uiteen in beperkte groepjes. Kanshebbers Trentin, Vanmarcke, Küng en Pedersen kregen in een vlucht van negen man niet te veel ruimte van de grote kanonnen.

Van Aert bracht een elitegroepje met een machtige sprong op de laatste Kemmelberg tot bij de negen koplopers. Vijftien kleppers (naast Van Aert waren ook Van der Poel, Degenkolb, Bettiol en Lampaert komen aansluiten) stoven over de brede wegen richting Wevelgem. Wie niet mee was, kon er een kruis over maken.

De trage Bettiol wist dat hij moest aanvallen. Een eerste prik van de Italiaan dunde de groep uit tot negen stuks. Een bijzonder alerte Van Aert en Küng deden hun duit in het zakje en bliezen met een paar demarrages nog wat meer melkzuur in de benen van hun metgezellen.

Vlak voor de vod gooide Bettiol een nieuw bommetje. Trentin, Sénéchal en Pedersen glipten mee, terwijl Van Aert niet langer de kastanjes uit het vuur wilde halen voor Van der Poel. In de spurt met z'n vieren was er geen houden aan Mads Pedersen, de wereldkampioen van vorig seizoen.