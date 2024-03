SD Worx-Protime hoopt op lastige Gent-Wevelgem: "Harde koers is in ons voordeel"

Vorig jaar won Marlen Reusser na een solo van 40 kilometer. "Die zege koester ik", zegt de Zwitserse. "Het was mijn allereerste grote klassieker die ik won. Het smaakt naar meer. Ik kijk er naar uit om het rugnummer één op te spelden in deze voorjaarsklassieker."



Reusser miste dit jaar het openingsweekend na een covidbesmetting. "Door de ziekte kon ik mijn trainingsschema niet volledig afwerken. Tot mijn positieve verbazing had ik goede benen in Trofeo Alfredo Binda. Ik hoop die bevestiging ook te krijgen in Gent-Wevelgem. Want ik hou van het klassieke voorjaar.”