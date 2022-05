LIVE: Belgen Jens Reynders en Johan Meens kiezen voor de vroege vlucht op weg naar Frankfurt

12:58 12 uur 58.

12:50 Vroege vlucht krijgt 2,5 minuten voorsprong. De koplopers krijgen 2,5 minuten cadeau van het peloton: Jens Reynders (Sport Vlaanderen) Johan Meens (Bingoal) Daan Hoole (Trek) Pierre Rolland (B&B) Juan Antonio Lopez (Burgos) . 12 uur 50.

12:49 12 uur 49. Volgt Philipsen zichzelf op?

12:46 12 uur 46.

12:37 12 uur 37. Knappe koppen in deelnemersveld. Belgische blikvanger in Duitsland vandaag is Jasper Philipsen . De nummer 1 van Alpecin-Fenix gaat op zoek naar zijn tweede zege in Frankfurt am Main. Hij neemt het op tegen Alexander Kristoff, die bij Intermarché-Wanty-Gobert de steun krijgt van Aime De Gendt , Tom Devriendt en... Biniam Girmay. De winnaar van Gent-Wevelgem is weer van de partij op Europese wegen. Bij thuisrijders Bora rekenen ze op Iers sprintwonder Sam Bennett. Trek speelt vol de kaart van Edward Theuns. Lotto-Soudal, nog steeds wanhopig op zoek naar punten, stuurt Arnaud De Lie en Thomas De Gendt voorop in de strijd om het behoud van de WorldTourlicentie. .

12:32 12 uur 32. "Mooi weertje voor een vroege vlucht", dacht het vijftal voorin. In Duitsland telt de thermometer 15 °C onder het zonnetje. De wind zal vandaag weinig weerwerk bieden. .

12:30 12 uur 30.

12:25 12 uur 25. 5 renners kiezen het ruime sop. De wagen van de wedstrijdleiding drukt het gaspedaal in en een klein groepje vroege vluchters kiest meteen voor de aanval. Bingoal-Pauwels Sauces en Sport Vlaanderen-Baloise hebben een pion voorin. .

12:24 12 uur 24 match begonnen Wir fahren los! De koers gaat van start! Krijgen we ook deze editie een Belgische sprintzege te zien?

12:23 12 uur 23.

12:16 12 uur 16.

12:15 12 uur 15. Het peloton vertrekt van een grote parking in Eschborn op weg naar de officiële start van de "Radklassiker". . Het peloton vertrekt van een grote parking in Eschborn op weg naar de officiële start van de "Radklassiker".

12:00 12 uur .

11:58 11 uur 58. Alexander Kristoff is de recordhouder in de Duitse sprintkoers. De Noor won 4 edities, de laatste keer dat hij mocht vieren op het hoogste schavot dateert 2018. Brengt hij daar vandaag verandering in? .

11:48 11 uur 48. Ik verwacht het traditionele scenario: een lastige wedstrijd op de beklimmingen, met aan het einde een sprint. Alexander Kristoff.

11:40 11 uur 40. Klimplezier tot 40 km van de streep. Het peloton krijgt een parcours van 184 kilometer voorgeschoteld, met 8 beklimmingen. De Feldberg (11 km, 4,8%) is de eerste en ook meteen langste helling die renners moeten trotseren. Daarna volgen de Ruppertshain (1,3 km, 8,6%) en tweemaal de Mammolshain (2,3 km, 8,3%). Met de Billtalhöhe verkent het peloton voor de laatste keer nieuwe wegen, daarna moet het opnieuw de Ruppertshain en 2 keer de Mammolshain over. De laatste 40 kilometer zijn biljartvlak. Tijd genoeg voor de sprinters om zich op te maken voor een laatste inspanning in Frankfurt. .

De Feldberg (11 km, 4,8%) is de eerste en ook meteen langste helling die renners moeten trotseren. Daarna volgen de Ruppertshain (1,3 km, 8,6%) en tweemaal de Mammolshain (2,3 km, 8,3%).

Met de Billtalhöhe verkent het peloton voor de laatste keer nieuwe wegen, daarna moet het opnieuw de Ruppertshain en 2 keer de Mammolshain over.

De laatste 40 kilometer zijn biljartvlak. Tijd genoeg voor de sprinters om zich op te maken voor een laatste inspanning in Frankfurt.

11:32 11 uur 32.

11:28 11 uur 28. Zo ging het vorig jaar. De sprint in Frankfurt is al een jarenlange traditie. In de vorige editie toonde Jasper Philipsen zijn hoogvorm. Onze landgenoot haalde het afgetekend voor John Degenkolb en Alexander Kristoff. Ontdek er alles over in onderstaand verslag. .