Sprintsnelle Jasper Philipsen is ook niet af te stoppen in Frankfurt

Eschborn-Frankfurt is de laatste jaren uitgegroeid tot een sprintersfestijn. Ook vandaag tekenden de snelle mannen present met onder andere titelverdediger Ackermann, viervoudig winnaar Kristoff, Groenewegen, Matthews, Greipel en Philipsen.

In het heuvelachtige middenrif ging Groenewegen 60 kilometer voor het einde overboord in het peloton.

Matthews besefte dat te veel andere snelle sprinters de schifting leken te overleven. Hij glipte mee in een kopgroep van 16 renners. Maar in de finale vloeide alles weer samen.

In de eindsprint kwam Philipsen er machtig uit. Hij haalde het met 2 fietslengtes voorsprong op Degenkolb en Kristoff (die in de vorige editie ook 2e en 3e eindigden, na Ackermann).



Een nieuwe opsteker voor Philipsen, die 2 dagen geleden nog de Leeuwentrui veroverde in Koolskamp. Voor Alpecin-Fenix is de zegeruiker in Frankfurt de 30e van het seizoen.