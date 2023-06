Indrukwekkende Jasper Philipsen knalt kransje topsprinters uit het wiel in Elfstedenronde

clock 17:06 17 uur 06. Philipsen begon de sprint vroeger dan zijn grote concurrenten en hield indrukwekkend sterk stand. Ewan (tweede) en Jakobsen (derde) kwamen nauwelijks dichterbij. . Philipsen begon de sprint vroeger dan zijn grote concurrenten en hield indrukwekkend sterk stand. Ewan (tweede) en Jakobsen (derde) kwamen nauwelijks dichterbij.

clock 17:04 17 uur 04 match afgelopen end time Philipsen wint!! Indrukwekkende sprint van Jasper Philipsen. Hij vloert Fabio Jakobsen op een prinsheerlijke manier. Het leek makkelijk, maar dat zal het uiteraard niet geweest zijn.

clock 17:04 Laatste km. Alles is op een lang lint getrokken. De omstandigheden zijn perfect voor een man-tegen-man-gevecht! . 17 uur 04. last km Laatste km. Alles is op een lang lint getrokken. De omstandigheden zijn perfect voor een man-tegen-man-gevecht!

clock 17:00 17 uur . Nog 3 kilometer. Het peloton is al flink uitgedund, maar de grootste namen zitter er nog altijd allemaal bij vooraan. Tegen 60km/u vliegt het peloton richting de streep voor hopelijk een koninklijke sprint. . Nog 3 kilometer Het peloton is al flink uitgedund, maar de grootste namen zitter er nog altijd allemaal bij vooraan. Tegen 60km/u vliegt het peloton richting de streep voor hopelijk een koninklijke sprint.

clock 16:57 16 uur 57. Van den Broek gegrepen. Op 6 kilometer van het einde is het avontuur van Van den Broek voorbij. Uno-X heeft het commando in het peloton overgenomen. Ook de treintjes van Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Fabio Jakobsen zitten vooraan. . Van den Broek gegrepen Op 6 kilometer van het einde is het avontuur van Van den Broek voorbij. Uno-X heeft het commando in het peloton overgenomen. Ook de treintjes van Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Fabio Jakobsen zitten vooraan.

clock 16:55 16 uur 55. Toch straf wat Frank van den Broek als solist doet! Hij kijkt dan toch eens achterom waar het peloton blijft, maar hoedje af voor zijn koers vandaag. . Toch straf wat Frank van den Broek als solist doet! Hij kijkt dan toch eens achterom waar het peloton blijft, maar hoedje af voor zijn koers vandaag.

clock 16:53 Aimé De Gendt staat aan de kant. De Gendt heeft pech in de slotfase, maar maakt zich daar niet druk om. Hij wacht rustig op een nieuwe fiets en zal dan de laatste kilometers solo afwerken. . 16 uur 53. mechanical breakdown Aimé De Gendt staat aan de kant De Gendt heeft pech in de slotfase, maar maakt zich daar niet druk om. Hij wacht rustig op een nieuwe fiets en zal dan de laatste kilometers solo afwerken.

clock 16:52 16 uur 52. Nog 10 kilometer! Voor Tim Declercq zit het werk erop. Net voor de laatste tien kilometer begint, is het de ploeg van Fabio Jakobsen die het heft in handen neemt. . Nog 10 kilometer! Voor Tim Declercq zit het werk erop. Net voor de laatste tien kilometer begint, is het de ploeg van Fabio Jakobsen die het heft in handen neemt.

clock 16:46 16 uur 46. Nog 1 lokale ronde. Van den Broek gaat de laatste van vijf plaatselijke rondes in. Hij zal wel weten hoe laat het is, want het peloton volgt op 48 seconden, met nog iets meer dan 15 kilometer te fietsen. Soudal - Quick Step ment het peloton. . Nog 1 lokale ronde Van den Broek gaat de laatste van vijf plaatselijke rondes in. Hij zal wel weten hoe laat het is, want het peloton volgt op 48 seconden, met nog iets meer dan 15 kilometer te fietsen. Soudal - Quick Step ment het peloton.

clock 16:38 16 uur 38. David Dekker stapt uit de wedstrijd. Ook David Dekker ging bij de grote valpartij zonet tegen de grond, blijkbaar. De Nederlander is net als Andrea Perron uit de wedstrijd gestapt. . David Dekker stapt uit de wedstrijd Ook David Dekker ging bij de grote valpartij zonet tegen de grond, blijkbaar. De Nederlander is net als Andrea Perron uit de wedstrijd gestapt.

clock 16:37 16 uur 37. De valpartij had niets met nervositeit te maken. Het was een moment van onoplettendheid. Sven Nys. De valpartij had niets met nervositeit te maken. Het was een moment van onoplettendheid. Sven Nys

clock 16:28 Lampaert, Rickaert en heel wat anderen zwaar tegen de grond. Net na een verkeersremmer verliest een renner de controle over zijn stuur en sleurt heel wat collega's mee in zijn val. We herkennen Jonas Rickaert, Yves Lampaert en Andrea Perron. Het uitvallen van Rickaert betekent dat de sprinttrein van Jasper Philipsen gehavend is. . 16 uur 28. fall Lampaert, Rickaert en heel wat anderen zwaar tegen de grond Net na een verkeersremmer verliest een renner de controle over zijn stuur en sleurt heel wat collega's mee in zijn val. We herkennen Jonas Rickaert, Yves Lampaert en Andrea Perron.



Het uitvallen van Rickaert betekent dat de sprinttrein van Jasper Philipsen gehavend is.

clock 16:26 16 uur 26. Een eenzame leider. Godfroid laat vooraan ook lopen. Dat betekent dat er nu nog een eenzame leider is: de Nederlander Frank van den Broek. Niet onderschatten wat de hitte doet natuurlijk. . Een eenzame leider Godfroid laat vooraan ook lopen. Dat betekent dat er nu nog een eenzame leider is: de Nederlander Frank van den Broek.



Niet onderschatten wat de hitte doet natuurlijk.

clock 16:23 16 uur 23. Van Boven solo voor het peloton. Luca Van Boven (Bingoal WB) probeert het alleen. Hij rijdt wat voor het peloton uit bij het ingaan van de voorlaatste ronde. Het peloton volgt op 1minuut en 6 seconden van het leidersduo. . Van Boven solo voor het peloton Luca Van Boven (Bingoal WB) probeert het alleen. Hij rijdt wat voor het peloton uit bij het ingaan van de voorlaatste ronde.



Het peloton volgt op 1minuut en 6 seconden van het leidersduo.

clock 16:21 16 uur 21. Aanval Dries De Bondt 2.0. Dries De Bondt probeert een tweede keer weg te rijden uit het peloton. We zijn op 35km van de streep en De Bondt - krijgt in eerste instantie opnieuw Lampaert mee. Net als daarnet zorgt de tempoversnelling niet voor een scheur. Het peloton herstelt snel de orde. . Aanval Dries De Bondt 2.0 Dries De Bondt probeert een tweede keer weg te rijden uit het peloton. We zijn op 35km van de streep en De Bondt - krijgt in eerste instantie opnieuw Lampaert mee.



Net als daarnet zorgt de tempoversnelling niet voor een scheur. Het peloton herstelt snel de orde.

clock 16:10 16 uur 10. Het is stilte voor de storm in het peloton. Christophe Vandegoor. Het is stilte voor de storm in het peloton. Christophe Vandegoor

clock 16:04 16 uur 04. Andere job voor De Bondt nu. Dries De Bondt zagen we net nog in de aanval, maar omdat dat feestje niet doorging, verandert hij het geweer van schouder. We zien hem nu helemaal achteraan het peloton om drinkbussen op te halen. . Andere job voor De Bondt nu Dries De Bondt zagen we net nog in de aanval, maar omdat dat feestje niet doorging, verandert hij het geweer van schouder. We zien hem nu helemaal achteraan het peloton om drinkbussen op te halen.

clock 16:02 16 uur 02. Alles weer samen. De aanval van De Bondt en co is geen lang leven beschoren. Alles komt opnieuw samen. De koplopers zijn deels het slachtoffer van het gewoel in het peloton, want de voorsprong slikt tot anderhalve minuut door de versnellingen. . Alles weer samen De aanval van De Bondt en co is geen lang leven beschoren. Alles komt opnieuw samen. De koplopers zijn deels het slachtoffer van het gewoel in het peloton, want de voorsprong slikt tot anderhalve minuut door de versnellingen.

clock 16:01 16 uur 01. Lampaert in de tegenaanval. Yves Lampaert heeft in zijn eentje het gat tussen het peloton en de groep van De Bondt gedicht. Het peloton laat wel niet gegaan. . Lampaert in de tegenaanval Yves Lampaert heeft in zijn eentje het gat tussen het peloton en de groep van De Bondt gedicht. Het peloton laat wel niet gegaan.



clock 15:58 15 uur 58. Aanval De Bondt. Dries De Bondt kiest voor de vlucht vooruit. Op iets meer dan 51 kilometer versnelt hij uit het peloton op de kasseistrook op de lokale ronde. Een aantal renners springt mee. Onder hen Laurenz Rex. . Aanval De Bondt Dries De Bondt kiest voor de vlucht vooruit. Op iets meer dan 51 kilometer versnelt hij uit het peloton op de kasseistrook op de lokale ronde. Een aantal renners springt mee. Onder hen Laurenz Rex.

clock 15:57 15 uur 57. Louis Blouwe moet de rol lossen vooraan. Drie koplopers worden er twee. Louis Blouwe is door zijn krachten heen en moet lossen zonder dat er versneld wordt. . Louis Blouwe moet de rol lossen vooraan Drie koplopers worden er twee. Louis Blouwe is door zijn krachten heen en moet lossen zonder dat er versneld wordt.

clock 15:52 15 uur 52. Nog altijd twee minuten voorsprong voor de koplopers. De ploegen die veel vertrouwen hebben in hun sprinter, verdelen het werk goed in het peloton. We hebben het dan over Intermarché - Circus Wanty, Lotto-Dstny en Soudal - Quick Step. Met nog iets minder dan 55 kilometer te gaan is alles onder controle voor de sprinters. . Nog altijd twee minuten voorsprong voor de koplopers De ploegen die veel vertrouwen hebben in hun sprinter, verdelen het werk goed in het peloton. We hebben het dan over Intermarché - Circus Wanty, Lotto-Dstny en Soudal - Quick Step.



Met nog iets minder dan 55 kilometer te gaan is alles onder controle voor de sprinters.

clock 15:50 15 uur 50. Olivier Godfroid komt uit de wereld van de Granfondo. Iemand met een grote motor. Sven Nys over koploper Godfroid. Olivier Godfroid komt uit de wereld van de Granfondo. Iemand met een grote motor. Sven Nys over koploper Godfroid

clock 15:29 15 uur 29. Lotto-Dstny leidt de achtervolging. In functie van Ewan zorgt Lotto-Dstny dat de kloof met de koplopers beperkt blijft. De voorsprong van de drie is teruggelopen tot twee minuten. . Lotto-Dstny leidt de achtervolging In functie van Ewan zorgt Lotto-Dstny dat de kloof met de koplopers beperkt blijft. De voorsprong van de drie is teruggelopen tot twee minuten.

clock 14:45 14 uur 45. Drie koplopers. Drie renners hebben in de openingsfase van de Elfstedenronde het hazenpad gekozen. Ze hebben een voorsprong van 4 minuten op het peloton. Louis Blouwe en Olivier Godfroid zijn de twee Belgen vooraan. Frank van den Broek is een Nederlander. . Drie koplopers Drie renners hebben in de openingsfase van de Elfstedenronde het hazenpad gekozen. Ze hebben een voorsprong van 4 minuten op het peloton.



Louis Blouwe en Olivier Godfroid zijn de twee Belgen vooraan. Frank van den Broek is een Nederlander.

clock 12:50 12 uur 50. Snelle mannen. Als we eens naar de deelnemerslijst kijken, vinden we volgende snelle mannen terug: Jakobsen, Philipsen, Thijssen, Marit, Walscheid, Ewan, Bouhanni, Dekker, Weemaes, Nizzolo, Kristoff, Dupont hebben hun zinnen gezet op de traditionele sprint in Brugge. . Snelle mannen Als we eens naar de deelnemerslijst kijken, vinden we volgende snelle mannen terug: Jakobsen, Philipsen, Thijssen, Marit, Walscheid, Ewan, Bouhanni, Dekker, Weemaes, Nizzolo, Kristoff, Dupont hebben hun zinnen gezet op de traditionele sprint in Brugge.

clock 11:15 11 uur 15. Het parcours. Start en aankomst liggen in Brugge. Na de start rijdt het peloton naar Oostkamp, Wingene, Tielt, Koolskamp, Torhout, Oudenburg en draait daarna opnieuw af richting Brugge. In totaal moet er 190 kilometer gereden worden door de renners. Na 111 km volgen er nog 5 lokale ronden van 15,7 kilometer. Het parcours is vlak, maar telt wel 17 kasseizones. . Het parcours Start en aankomst liggen in Brugge. Na de start rijdt het peloton naar Oostkamp, Wingene, Tielt, Koolskamp, Torhout, Oudenburg en draait daarna opnieuw af richting Brugge.



In totaal moet er 190 kilometer gereden worden door de renners. Na 111 km volgen er nog 5 lokale ronden van 15,7 kilometer.



Het parcours is vlak, maar telt wel 17 kasseizones.

clock 11:12 11 uur 12. Wie volgt Fabio Jakobsen op? De Elfstedenronde is traditioneel een festival voor sprinters. Een blik op de erelijst zegt genoeg: 2022: Fabio Jakobsen 2021: Tim Merlier 2020: niet gereden o.w.v. coronapandemie 2019: Tim Mierlier 2018: Adam Blythe 2017: Wout van Aert . Wie volgt Fabio Jakobsen op? De Elfstedenronde is traditioneel een festival voor sprinters. Een blik op de erelijst zegt genoeg:



2022: Fabio Jakobsen

2021: Tim Merlier

2020: niet gereden o.w.v. coronapandemie

2019: Tim Mierlier

2018: Adam Blythe

2017: Wout van Aert