Zwitserse stoomtrein Marlen Reusser doorbreekt Nederlandse hegemonie op EK tijdrijden

Ellen van Dijk (2016-2019) en Anna van der Breggen (2020) hadden de voorbije jaren de Nederlandse dominantie in het werk tegen de klok in de verf gezet, maar Van der Breggen stuurde haar kat en Van Dijk wist bij het tussenpunt halfweg dat een 5e sterrentrui niet uit de lucht zou vallen.



Marlen Reusser zette de Nederlandse daar op 7 seconden en begon toen de rensters voor haar op te peuzelen.



Dat ze de bronzen Lisa Brennauer overvleugelde, vatte haar tijdrit zowat samen. Aan de finish was het verschil dan ook ruim en duidelijk.



"Ik hield echt van dit parcours en wist dat mijn benen supergoed waren", reageerde de 29-jarige Zwitserse, die de voorbije jaren een enorme progressie gemaakt heeft en op de Spelen zilver pakte in de tijdrit.



"Ik moest gewoon alles geven en ik was goed van begin tot einde. Ik ben zeer tevreden."



"Ik kijk nu vooral uit naar de WK-tijdrit in België, want die wordt gereden op mijn verjaardag (20 september)."