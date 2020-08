Veelvraat Annemiek van Vleuten nu ook Europees kampioene

Van Vleuten sprint sneller dan Longo Borghini en is de nieuwe Europese kampioene

Nederlands dreamteam

Van achteruit gaven enkele rensters zich nog niet verloren. De Deense Ludwig had een heel salvo aan demarrages in petto, maar enkel de Nederlandse Van den Broek-Blaak kon de kloof nog dichten.

Een val van de Zwitserse Chabbey leidde de ontsnapping vanuit de achtergrond van wereldkampioene Van Vleuten in. De Italiaanse Longo Borghini en de Poolse Niewiadoma konden volgen. Samen zetten ze de voorlaatste ronde in.

Na het eerste wedstrijduur vormde zich vooraan een groep met 10 blinkende namen. Lotte Kopecky had eerst de boot gemist, maar ze reed de perfecte tijdrit en kon aansluiten.

Het Nederlandse team was met alleen maar grote namen naar Plouay afgezakt, onder meer met titelverdedigster Amy Pieters. Het nam ook vrijwel meteen de overhand. Bij elke aanval was er wel een oranje truitje te bespeuren.

Van Vleuten sprint naar haar eerste EK-zege

Bij het rinkelen van de bel wou Longo Borghini niet langer wachten. Met twee overleggende Nederlandse vrouwen naar de streep gaan, leek haar geen goed idee.



Initieel moesten Niewiadoma en Van den Broek-Blaak lossen, maar zij konden voor de laatste beklimming toch aansluiten. Een teken voor wereldkampioene Van Vleuten om nog een laatste keer te verrassen.



Alleen de Italiaanse Longo Borghini kon na de zware koers nog het wiel houden. Maar ze had geen vlijmscherpe sprint meer in petto op het einde. Van Vleuten beschikte nog over het meeste krachten en sprintte naar de EK-titel.

Longo Borghini en Niewiadoma vervolledigden de top 3. Lotte Kopecky werd uiteindelijk nog 7e.