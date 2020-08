Küng kroont zich tot Europees kampioen tijdrijden, brons voor Campenaerts

Alex Küng doet nog een flinke hap van de tijd van Cavagna. Het goud lonkt voor de Zwitser, of verrast Alex Dowsett nog?

Victor Campenaerts bijt zijn tanden stuk op de chrono van Cavagna. Hij is een viertal seconden langzamer dan de Fransman.

Het is wachten op Victor Campenaerts, die nu de volgende aan de finish moet worden. Hij moet beter doen dan de 30'35" van Rémi Cavagna.

17 uur . Cavagna is binnen. Rémi Cavagna mag in de hotseat plaatsnemen: 30'35" is de toptijd van de Franse kampioen tijdrijden. Genoeg voor een medaille? .