LIVESTREAM Dwars door Vlaanderen: crash met Van Aert overschaduwt koers, Benoot en Jorgenson nemen over

Jasper Stuyven kreeg van de Sporza-jury 3 sterren, net als Wout van Aert. Zowel in de E3 (tweede) als in Gent-Wevelgem (pech) bewees hij over goeie benen te beschikken.



"Ondanks die zege voor Mads was er toch ook wat ontgoocheling bij mij, dat is niet abnormaal. Maar het lag niet in mijn handen (hij reed lek, red), dus ik heb de pagina snel omgedraaid. Dat gaat sneller als je voelt dat de conditie goed is."



Volgens Stuyven is het niet de bedoeling dat hij zichzelf opoffert voor Pedersen. "Ik had mij zondag ook niet voor Mads moeten leegrijden, toen we samen weg waren met Mathieu. We proberen eerst in overtal te geraken in de finale en dan zien we op basis van de koerssituatie wel wie voorrang krijgt."