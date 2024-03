LIVE Dwars door Vlaanderen (m): Kan er voor het eerst in 6 jaar nog eens een Belg winnen?

Enkele renners komen morgen uit de lappenmand in Roeselare: Alexander Kristoff (UNO-X) na ziekte en Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) en Marc Hirschi (UAE) na een val in de E3 Saxo Classic.



Michael Matthews (Team Jayco-Alula) voegde de koers tussen Roeselare en Waregem toe aan zijn programma. Hij wil daarin nog wat schaven aan zijn conditie richting "Vlaanderens Mooiste".



"Alexander Kristoff is er opnieuw bij. Hij werd ziek na Milaan-Sanremo. Niets ernstig, dachten we, tot hij moest afreizen naar Gent-Wevelgem. De ziekte had zich doorgezet en in die optiek was het niet raadzaam hem te laten starten", meldt ploegleider Gino Van Oudenhove.



"Alberto Bettiol maakte in de E3 een fikse val en werd hard geraakt. Hij wist meteen dat de impact zware gevolgen zou kunnen hebben, mocht hij zijn weg doorgezet hebben. Vandaar zijn opgave. Bettiol werd stevig behandeld en kreeg de nodige zorgen richting Dwars door Vlaanderen. Topfit is hij nog niet, maar het komt wel allemaal goed. Bovendien kan hij zo verder werken naar de Ronde van Vlaanderen", legt ploegleider Ken Vanmarcke uit.



Minder goed nieuws is er opnieuw bij Lotto-Dstny. "Jasper De Buyst zal niet starten. Hij is ziek, Sébastien Grignard is zijn vervanger. Een zoveelste tegenslag, nadat we al onze klassieke renners Florian Vermeersch en Arnaud De Lie zagen uitvallen", meldt ploegleider Dirk Demol.