Dwars door Vlaanderen kan leemte vullen op palmares van Kopecky, rentree van Vollering

Lotte Kopecky won al 2 keer de Ronde van Vlaanderen, maar nog nooit Dwars door Vlaanderen. Dit jaar won ze in de Verenigde Arabische Emiraten, Strade Bianche en Nokere.



Haar team SD Worx-Protime zit dit seizoen aan 12 zeges. Lidl-Trek vergaarde 7 teamzeges en brengt morgen onder meer Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk aan de start. De Nederlandse zegevierde in Waregem reeds tweemaal: in 2018 en 2019.



Chiara Consonni, vorig jaar tweede op de Verbindingsweg, is de kopvrouw bij UAE Team ADQ. Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike) pakte in 2023 de laatste podiumplaats.



Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) werd in 2022 tweede na de Italiaanse Chiara Consonni en wil zich opnieuw tonen.