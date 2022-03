Is Annemiek van Vleuten opnieuw het beste raspaardje in Dwars door Vlaanderen?

10:37

10 uur 37. Geen Kopecky, wel veel ander mooi volk. SD/Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, is de grote afwezige op de startlijst van Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen. Toch staat er nog heel wat ander mooi volk aan de start: Annemiek van Vleuten komt haar titel verdedigen en krijgt concurrentie van onder meer Ellen van Dijk (winnares in 2018 en 2019), Cecilie Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand (in haar eerste wegkoers van het seizoen) en Marta Bastianelli. .