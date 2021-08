Solist Evenepoel geeft visitekaartje af op WK-repetitie tijdens Druivenkoers

Een paar weken voor het WK lijkt Remco Evenepoel stilaan in topvorm. "Het was immens lastig vandaag", zei hij na de finish. "We hadden het plan om op de tweede keer Bekestraat de boel open te gooien en dat deden we ook. Julian pakte enorm hard uit, ik kon er nog net bij blijven."

"Mijn aanval daarna was meteen de goeie en ik ben blijven gaan. Ik bleef erin geloven omdat ik wist dat ze achteraan ook op de limiet zaten. Ik heb mijn inspanning goed ingedeeld en ben niet stilgevallen."

"Deze zege doet dan ook heel veel deugd. Ik denk dat ik stilaan echt wel helemaal terug ben nu. Het WK? Dat laat ik aan de bondscoach over. Het is gewoon ongelooflijk dat ik hier kan winnen."

De wedstrijd lag even stil door een brand langs het parcours. Dat was ook voor Evenepoel een vreemd moment. "Dat was voor niemand leuk. Ik had er eigenlijk geen goed oog meer in omdat het peloton kon hergroeperen, maar ik ben er blijven in geloven. Dikke duim ook voor de organisatie dat de herstart zo correct is verlopen."