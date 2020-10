LIVE: Top 5 Ronde van Vlaanderen aan de start in Driedaagse Brugge-De Panne

Het is een rustig wedstrijdbegin in Brugge. Na 5 kilometer zit alles nog samen.

11 uur 48. Alles samen. Het is een rustig wedstrijdbegin in Brugge. Na 5 kilometer zit alles nog samen. .

11 uur 35. Start! De vrouwen zijn vertrokken voor een winderige tocht van 155 kilometer van Brugge naar De Panne. Krijgen we een sprint aan het einde of wordt het een waaierspektakel? Eerst moeten er nog 5.2 neutrale kilometers gereden worden. .

11 uur . Start-en aankomstzone publieksvrij . De start in Brugge en de aankomst in De Panne zijn volledig publieksvrij gemaakt. Net als in de Ronde van Vlaanderen wordt ook vandaag gevraagd om de koers vanuit je zetel te volgen en niet langs het parcours te gaan staan. .

10 uur 55. Belgisch sprintduel? Met Lotte Kopecky en Jolien D'hoore hebben we al zeker 2 sprintbommen in huis. Op het BK was Kopecky net sneller, maar in Gent-Wevelgem was de eer voor D'hoore. Krijgen we ook vandaag een tweestrijd? .