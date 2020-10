D'hoore wijkt af tijdens sprint en wordt gedeclasseerd, Wiebes is winnares

"Ik begon mijn sprint een seconde te laat, want Jolien kwam over me heen en blokkeerde me een beetje. Daardoor verloor ik snelheid, maar nadien ging ik nog vol door, want het is pas over als de streep er ligt. Dat was wel heel letterlijk vandaag", zegt winnares Wiebes na haar zege in De Panne.

"Of ik verrast ben dat D'hoore werd gedeclasseerd? Ik hoor het nu pas voor het eerst. Maar ik merkte wel dat ze iets dichter bij de hekken kwam. Dat is zo tijdens een sprint, maar we hebben gezien hoe fout dat kan aflopen met Fabio Jakobsen. Het is jammer."