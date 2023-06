Dagwinnaar Ciccone verknoeit bollendroom van Campenaerts, Vingegaard wint Dauphiné

clock 14:36 14 uur 36. Jonas Vingegaard pakt nog wat extra tijd op zijn achtervolgers en is de autoritaire eindwinnaar van deze Dauphiné. . Jonas Vingegaard pakt nog wat extra tijd op zijn achtervolgers en is de autoritaire eindwinnaar van deze Dauphiné.

clock 14:35 14 uur 35 match afgelopen end time Ciccone haalt het! Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) houdt Vingegaard af en pakt de zege op La Bastille in Grenoble. Jammer genoeg voor Victor Campenaerts kaapt hij daarmee ook de bollen weg.

clock 14:34 14 uur 34. Op een iets minder steile strook oogt Ciccone zelfzeker en trapt hij weer vlotter. "Ik denk dat het gaat lukken", meent José De Cauwer. . Op een iets minder steile strook oogt Ciccone zelfzeker en trapt hij weer vlotter. "Ik denk dat het gaat lukken", meent José De Cauwer.

clock 14:33 14 uur 33. Het zijn nog 650 lange meters voor Ciccone, die zijn blik strak op zijn voorwiel gericht houdt. . Het zijn nog 650 lange meters voor Ciccone, die zijn blik strak op zijn voorwiel gericht houdt.

clock 14:32 14 uur 32. Vingegaard laat een bommetje vallen. Hij lijkt even te twijfelen, maar neemt dan afstand van Yates en O'Connor. Rolt hij ook nog Ciccone op? . Vingegaard laat een bommetje vallen. Hij lijkt even te twijfelen, maar neemt dan afstand van Yates en O'Connor. Rolt hij ook nog Ciccone op?

clock 14:30 14 uur 30.

clock 14:29 14 uur 29. Pedrero hangt er nog steeds tussen, maar zal wellicht geen rol meer spelen. Ciccone gaat nog redelijk goed vooruit, maar moet hopen dat de boel achter hem niet ontploft. . Pedrero hangt er nog steeds tussen, maar zal wellicht geen rol meer spelen. Ciccone gaat nog redelijk goed vooruit, maar moet hopen dat de boel achter hem niet ontploft.

clock 14:28 La Bastille! We drukken de chronometer in bij het begin van de klim, en die zegt 55" op de groep met Vingegaard. Volstaat dat voor Ciccone? . 14 uur 28. time difference La Bastille! We drukken de chronometer in bij het begin van de klim, en die zegt 55" op de groep met Vingegaard. Volstaat dat voor Ciccone?

clock 14:26 14 uur 26. Ciccone neemt risico's en schat een bocht bijna verkeerd in. Hij komt rakelings dicht bij de balustrade. . Ciccone neemt risico's en schat een bocht bijna verkeerd in. Hij komt rakelings dicht bij de balustrade.

clock 14:24 14 uur 24.

clock 14:23 14 uur 23. Alles blijft speelbaar. Renaat Schotte. Alles blijft speelbaar. Renaat Schotte

clock 14:22 14 uur 22. Het is nog zo'n zeven kilometer bergaf naar de voet van La Bastille. Ciccone smijt zijn volle 58 kg in de afzink. . Het is nog zo'n zeven kilometer bergaf naar de voet van La Bastille. Ciccone smijt zijn volle 58 kg in de afzink.

clock 14:19 40". Ciccone heeft geen tijd om te treuzelen, want de favorieten zijn niet veraf. Pedrero zwemt ergens tussenin. . 14 uur 19. time difference 40" Ciccone heeft geen tijd om te treuzelen, want de favorieten zijn niet veraf. Pedrero zwemt ergens tussenin.

clock 14:17 14 uur 17. La Bastille is een muur, anders kunnen we het niet omschrijven. 1,8 km aan 14,2%, dat is verschrikkelijk steil. . La Bastille is een muur, anders kunnen we het niet omschrijven. 1,8 km aan 14,2%, dat is verschrikkelijk steil.

clock 14:15 14 uur 15. Antonio Pedrero (Movistar) is de vreemde eend in de bijt. Hij hoeft zich niet te bekommeren om kopman Enric Mas en rijdt voluit zijn eigen koers, plots alleen in de achtervolging. . Antonio Pedrero (Movistar) is de vreemde eend in de bijt. Hij hoeft zich niet te bekommeren om kopman Enric Mas en rijdt voluit zijn eigen koers, plots alleen in de achtervolging.

clock 14:14 Col de Porte. Giulio Ciccone is de eenzame leider op de top, maar zijn voorsprong is alles behalve geruststellend. Hij moet een solide afdaling rijden en dan volhouden op La Bastille. Alleen dan pakt hij de rit én de bollen. . 14 uur 14. mountain Col de Porte Giulio Ciccone is de eenzame leider op de top, maar zijn voorsprong is alles behalve geruststellend. Hij moet een solide afdaling rijden en dan volhouden op La Bastille. Alleen dan pakt hij de rit én de bollen.

clock 14:13 14 uur 13. Het groepje met Vingegaard rekent Alaphilippe in, terwijl een trosje klassementsmannen komt aansluiten. . Het groepje met Vingegaard rekent Alaphilippe in, terwijl een trosje klassementsmannen komt aansluiten.

clock 14:11 14 uur 11.

clock 14:10 14 uur 10. Ben O'Connor heeft genoeg krachten verzameld om naar Vingegaard en Yates toe te rijden. Dan rijdt het podium van deze Dauphiné gezellig samen. . Ben O'Connor heeft genoeg krachten verzameld om naar Vingegaard en Yates toe te rijden. Dan rijdt het podium van deze Dauphiné gezellig samen.

clock 14:08 14 uur 08. Jonas Vingegaard en Adam Yates rijden op kousenvoeten weg van de andere mannen in de top van het klassement. . Jonas Vingegaard en Adam Yates rijden op kousenvoeten weg van de andere mannen in de top van het klassement.

clock 14:07 14 uur 07. Opnieuw Ciccone! Terwijl Alaphilippe iets in zijn microfoontje murmelt, versnelt Ciccone. Verrast of niet, de Fransman heeft geen antwoord klaar. . Opnieuw Ciccone! Terwijl Alaphilippe iets in zijn microfoontje murmelt, versnelt Ciccone. Verrast of niet, de Fransman heeft geen antwoord klaar.

clock 14:07 14 uur 07.

clock 14:05 14 uur 05. Rafal Majka (UAE) neemt een flinke hap uit de voorsprong van Alaphilippe en Ciccone. . Rafal Majka (UAE) neemt een flinke hap uit de voorsprong van Alaphilippe en Ciccone.

clock 14:04 UAE werkt hard, maar is Yates sterk genoeg? 14 uur 04. UAE werkt hard, maar is Yates sterk genoeg?

clock 14:04 14 uur 04.

clock 14:02 14 uur 02. Benoot en Castroviejo buigen, maar barsten vooralsnog niet. Ze blijven hangen op tien seconden van Alaphilippe en Ciccone. Het peloton zit nog steeds op anderhalve minuut. . Benoot en Castroviejo buigen, maar barsten vooralsnog niet. Ze blijven hangen op tien seconden van Alaphilippe en Ciccone. Het peloton zit nog steeds op anderhalve minuut.

clock 13:59 13 uur 59. Alaphilippe heeft met Ciccone niet de gemakkelijkste klant mee. José De Cauwer. Alaphilippe heeft met Ciccone niet de gemakkelijkste klant mee. José De Cauwer

clock 13:58 13 uur 58. Demarrage van Ciccone! En er zit snee op! Met enkele flukse pedaalstoten kletst Ciccone eerst Champoussin uit zijn wiel. Benoot en Castroviejo moeten ook hun eigen tempo zoeken, maar Alaphilippe wipt wel mee met de Italiaan. . Demarrage van Ciccone! En er zit snee op! Met enkele flukse pedaalstoten kletst Ciccone eerst Champoussin uit zijn wiel. Benoot en Castroviejo moeten ook hun eigen tempo zoeken, maar Alaphilippe wipt wel mee met de Italiaan.

clock 13:54 13 uur 54. Het verschil op het einde van de korte afdaling bedraagt 1'40". Jumbo-Visma houdt de vluchters binnen schot, met enkel nog de Col de Porte en de muur in Grenoble voor de boeg. . Het verschil op het einde van de korte afdaling bedraagt 1'40". Jumbo-Visma houdt de vluchters binnen schot, met enkel nog de Col de Porte en de muur in Grenoble voor de boeg.

clock 13:50 Col du Cucheron. Vier beklimmingen, vier keer een Belg als eerste boven. Benoot steekt Campenaerts een serieus handje toe. Castroviejo is trouwens vlak voor de top komen aansluiten. . 13 uur 50. hill Col du Cucheron Vier beklimmingen, vier keer een Belg als eerste boven. Benoot steekt Campenaerts een serieus handje toe. Castroviejo is trouwens vlak voor de top komen aansluiten.

clock 13:45 Opgaves bij TotalEnergies. Ploegmaats Pierre Latour en Mattéo Vercher, allebei gisteren nog zeer actief, geven er de brui aan. . 13 uur 45. give up Opgaves bij TotalEnergies Ploegmaats Pierre Latour en Mattéo Vercher, allebei gisteren nog zeer actief, geven er de brui aan.

clock 13:44 13 uur 44. Ook Ciccone maakt nog kans op de bollentrui. Net als Alaphilippe zal hij ook nog in Grenoble, op La Bastille, moeten oogsten. En dat wordt heel lastig. . Ook Ciccone maakt nog kans op de bollentrui. Net als Alaphilippe zal hij ook nog in Grenoble, op La Bastille, moeten oogsten. En dat wordt heel lastig.

clock 13:43 13 uur 43. In theorie kan Campenaerts de bollen nog verliezen, maar Alaphilippe is met andere dingen bezig. José De Cauwer. In theorie kan Campenaerts de bollen nog verliezen, maar Alaphilippe is met andere dingen bezig. José De Cauwer

clock 13:41 13 uur 41. Castroviejo komt stilaan onder stoom en moet de kopgroep bijna zien rijden. Hij zit op een half minuutje, het peloton een minuut verderop. . Castroviejo komt stilaan onder stoom en moet de kopgroep bijna zien rijden. Hij zit op een half minuutje, het peloton een minuut verderop.

clock 13:37 13 uur 37.

clock 13:36 13 uur 36. Castroviejo heeft afscheid genomen van De la Cruz, maar maakt amper terrein goed op de kopgroep. . Castroviejo heeft afscheid genomen van De la Cruz, maar maakt amper terrein goed op de kopgroep.

clock 13:32 13 uur 32. De volgende berg van de dag staat al te drummen. De Col du Cucheron is met 7,7 km aan 6,2% eerder een tussendoortje vooraleer we de Col de Porte oprijden. . De volgende berg van de dag staat al te drummen. De Col du Cucheron is met 7,7 km aan 6,2% eerder een tussendoortje vooraleer we de Col de Porte oprijden.

clock 13:28 13 uur 28. Live op VRT 1. Over enkele minuten loodsen Renaat Schotte en José De Cauwer u over de laatste beklimmingen van deze Dauphiné, live op VRT 1 én in de livestream op deze pagina. . Live op VRT 1 Over enkele minuten loodsen Renaat Schotte en José De Cauwer u over de laatste beklimmingen van deze Dauphiné, live op VRT 1 én in de livestream op deze pagina.

clock 13:23 13 uur 23. Snel de situatie schetsen. Benoot, Alaphilippe, Champoussin en Ciccone leiden de dans. De Spanjaarden Castroviejo en De la Cruz hebben elkaar gevonden op 50" van de kopgroep. Jumbo-Visma houdt in de groep met de meeste favorieten de controle. Vingegaard en co volgen op amper 1'15". . Snel de situatie schetsen. Benoot, Alaphilippe, Champoussin en Ciccone leiden de dans. De Spanjaarden Castroviejo en De la Cruz hebben elkaar gevonden op 50" van de kopgroep. Jumbo-Visma houdt in de groep met de meeste favorieten de controle. Vingegaard en co volgen op amper 1'15".

clock 13:20 Col du Granier. Goed nieuws voor de bollen van Campenaerts, want Benoot bereikt de top als eerste en kaapt zo kostbare punten weg. . 13 uur 20. mountain Col du Granier Goed nieuws voor de bollen van Campenaerts, want Benoot bereikt de top als eerste en kaapt zo kostbare punten weg.

clock 13:15 Een voorsmaakje van wat de renners straks te wachten staat. 13 uur 15. Een voorsmaakje van wat de renners straks te wachten staat.

clock 13:13 13 uur 13. Champoussin klauwt zich terug tot in de kop van de wedstrijd. Samen met Benoot, Alaphilippe en Ciccone maakt dat een kwartet. . Champoussin klauwt zich terug tot in de kop van de wedstrijd. Samen met Benoot, Alaphilippe en Ciccone maakt dat een kwartet.

clock 13:09 13 uur 09. De benen van Jonathan Castroviejo (Ineos) jeuken blijkbaar. Hij vertrekt als een speer uit het peloton. . De benen van Jonathan Castroviejo (Ineos) jeuken blijkbaar. Hij vertrekt als een speer uit het peloton.

clock 13:06 En een nerveuze Alaphilippe maakt soms rare sprongen... 13 uur 06. En een nerveuze Alaphilippe maakt soms rare sprongen...

clock 13:05 1'45". In het peloton, dat ondertussen nog maar een pelotonnetje is, verzetten Dylan van Baarle en Attila Valter werk voor Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma krijgt steun van Ineos en knabbelt aan de achterstand. . 13 uur 05. time difference 1'45" In het peloton, dat ondertussen nog maar een pelotonnetje is, verzetten Dylan van Baarle en Attila Valter werk voor Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma krijgt steun van Ineos en knabbelt aan de achterstand.

clock 13:03 13 uur 03. Benoot en Ciccone pikken opnieuw aan. . Benoot en Ciccone pikken opnieuw aan.

clock 13:00 13 uur . Alaphilippe alleen! Benoot en Ciccone proberen nog het langst om te volgen, maar moeten uiteindelijk passen. Julian Alaphilippe gaat solo op meer dan 50 km van de streep! . Alaphilippe alleen! Benoot en Ciccone proberen nog het langst om te volgen, maar moeten uiteindelijk passen. Julian Alaphilippe gaat solo op meer dan 50 km van de streep!

clock 12:54 12 uur 54. Alaphilippe kan Campenaerts nog dwarsbomen. Met nog maximaal 40 punten te verdienen, heeft de jarige Fransman 27 punten achterstand. Anderzijds zal hij vooral op de ritzege mikken. . Alaphilippe kan Campenaerts nog dwarsbomen. Met nog maximaal 40 punten te verdienen, heeft de jarige Fransman 27 punten achterstand. Anderzijds zal hij vooral op de ritzege mikken.

clock 12:53 12 uur 53. Campenaerts lost. Ai, ook Campenaerts kan het tempo in de kopgroep niet meer volgen. Hij heeft waarschijnlijk wel voldoende punten gesprokkeld om zeker te zijn van de bergprijs. . Campenaerts lost Ai, ook Campenaerts kan het tempo in de kopgroep niet meer volgen. Hij heeft waarschijnlijk wel voldoende punten gesprokkeld om zeker te zijn van de bergprijs.

clock 12:48 12 uur 48. Trentin en Bonnamour krijgen het lastig. Aan de voet van de Granier lossen ze de rol al. . Trentin en Bonnamour krijgen het lastig. Aan de voet van de Granier lossen ze de rol al.

clock 12:43 12 uur 43. De bonus van de koplopers is weer wat gegroeid, tot 2'45". . De bonus van de koplopers is weer wat gegroeid, tot 2'45".

clock 12:40 Pontcharra. Campenaerts neemt ook de tussensprint voor zijn rekening. Trentin schuift zijn voorwiel als tweede over de streep en heeft nog een waterkans om Laporte de groene trui af te snoepen. Dan moet de Italiaan wel de etappe winnen. . 12 uur 40. sprint point Pontcharra Campenaerts neemt ook de tussensprint voor zijn rekening. Trentin schuift zijn voorwiel als tweede over de streep en heeft nog een waterkans om Laporte de groene trui af te snoepen. Dan moet de Italiaan wel de etappe winnen.

clock 12:32 40,9 km/h. Er is flink gekoerst in de eerste twee uur. De gemiddelde snelheid ligt boven de 40 km/h. . 12 uur 32. average speed 40,9 km/h Er is flink gekoerst in de eerste twee uur. De gemiddelde snelheid ligt boven de 40 km/h.

clock 12:25 12 uur 25. Alaphilippe sluipt naar een virtuele tweede plaats. . Alaphilippe sluipt naar een virtuele tweede plaats.

clock 12:22 Onweer op komst in en rond Grenoble? 12 uur 22. Onweer op komst in en rond Grenoble?

clock 12:19 12 uur 19. U hoeft niet te veel beweging te verwachten vooraleer we de Col du Granier aansnijden. Even geduld! . U hoeft niet te veel beweging te verwachten vooraleer we de Col du Granier aansnijden. Even geduld!

clock 12:09 2'00". Het verschil schommelt nu rond de twee minuten. Julian Alaphilippe is virtueel opgeschoven naar een plek bij de eerste vijf, en dat vinden ze in het peloton genoeg. . 12 uur 09. time difference 2'00" Het verschil schommelt nu rond de twee minuten. Julian Alaphilippe is virtueel opgeschoven naar een plek bij de eerste vijf, en dat vinden ze in het peloton genoeg.

clock 12:05 12 uur 05. De renners zitten nu in het relatief vlakke middenstuk van de etappe. Dat is zo'n 35 km lang, met tegen het einde een tussensprint. . De renners zitten nu in het relatief vlakke middenstuk van de etappe. Dat is zo'n 35 km lang, met tegen het einde een tussensprint.

clock 11:52 11 uur 52. Het plateautje na de Col des Mouilles hebben we gehad. In de afdaling naar de vallei sprokkelt de kopgroep extra seconden door een beetje meer risico te nemen. . Het plateautje na de Col des Mouilles hebben we gehad. In de afdaling naar de vallei sprokkelt de kopgroep extra seconden door een beetje meer risico te nemen.

clock 11:52 11 uur 52. De kopgroep krijgt een dikke minuut, niet meer dan dat. Op dit moment werken de Bora's van Jai Hindley. . De kopgroep krijgt een dikke minuut, niet meer dan dat. Op dit moment werken de Bora's van Jai Hindley.

clock 11:43 De Gendt stapt af. Voor Thomas De Gendt (Lotto Dstny) heeft het geen zin meer. Hij was vroeg in de etappe bij de gelosten. . 11 uur 43. give up De Gendt stapt af Voor Thomas De Gendt (Lotto Dstny) heeft het geen zin meer. Hij was vroeg in de etappe bij de gelosten.

clock 11:41 Col des Mouilles. Ook op de tweede klim van de rit is Campenaerts de primus. Hij steekt nog eens vijf punten in zijn tas. . 11 uur 41. hill Col des Mouilles Ook op de tweede klim van de rit is Campenaerts de primus. Hij steekt nog eens vijf punten in zijn tas.

clock 11:34 11 uur 34. Het is een sterke kopgroep, met een paar aansprekende namen erin. De vraag is of Benoot geen stoorzender is. Is hij door Jumbo-Visma uitgestuurd om in de finale Vingegaard bij te staan? In het peloton zorgt groene trui Christophe Laporte er alleszins voor dat de kloof voorlopig niet te groot wordt. . Het is een sterke kopgroep, met een paar aansprekende namen erin. De vraag is of Benoot geen stoorzender is. Is hij door Jumbo-Visma uitgestuurd om in de finale Vingegaard bij te staan? In het peloton zorgt groene trui Christophe Laporte er alleszins voor dat de kloof voorlopig niet te groot wordt.

clock 11:30 11 uur 30. De Col des Mouilles nadert. Met zijn 3,9 km aan gemiddeld 7% is het de minst lastige van deze zondag. . De Col des Mouilles nadert. Met zijn 3,9 km aan gemiddeld 7% is het de minst lastige van deze zondag.

clock 11:28 11 uur 28. Negen koplopers. Benoot, Oliveira en Trentin sluiten aan bij Campenaerts, Alaphilippe, Bonnamour, Champoussin, Ciccone en De la Cruz. Het peloton geeft 1'10" toe. De etappe krijgt eindelijk een vaste vorm. . Negen koplopers Benoot, Oliveira en Trentin sluiten aan bij Campenaerts, Alaphilippe, Bonnamour, Champoussin, Ciccone en De la Cruz. Het peloton geeft 1'10" toe. De etappe krijgt eindelijk een vaste vorm.

clock 11:24 Twee opgaves. Dries Devenyns en Martin Urianstad, daarstraks nog even in de vlucht, stappen af. . 11 uur 24. give up Twee opgaves Dries Devenyns en Martin Urianstad, daarstraks nog even in de vlucht, stappen af.

clock 11:19 11 uur 19. Amador waait terug naar het peloton, zo lijkt het. . Amador waait terug naar het peloton, zo lijkt het.

clock 11:16 11 uur 16. En daar zijn weer vier nieuwe gegadigden. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education), Nelson Oliveira (Movistar) en Matteo Trentin (UAE) hebben elkaar gevonden in de achtervolging. . En daar zijn weer vier nieuwe gegadigden. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education), Nelson Oliveira (Movistar) en Matteo Trentin (UAE) hebben elkaar gevonden in de achtervolging.

clock 11:12 30". Campenaerts, Alaphilippe, Bonnamour, Champoussin, Ciccone en De la Cruz hebben nog altijd niet meer dan een halve minuut op het pak. De renners daartussen zijn inmiddels opgeveegd. . 11 uur 12. time difference 30" Campenaerts, Alaphilippe, Bonnamour, Champoussin, Ciccone en De la Cruz hebben nog altijd niet meer dan een halve minuut op het pak. De renners daartussen zijn inmiddels opgeveegd.

clock 11:08 11 uur 08. De verschillen blijven beperkt, en daardoor blijft het ook tegenaanvallen regenen. . De verschillen blijven beperkt, en daardoor blijft het ook tegenaanvallen regenen.

clock 11:02 11 uur 02. Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Felix Grossschartner (UAE) en Fred Wright (Bahrain-Victorious) proberen in de afdaling het kloofje met de kopgroep te overbruggen. . Lawson Craddock (Jayco-AlUla), Felix Grossschartner (UAE) en Fred Wright (Bahrain-Victorious) proberen in de afdaling het kloofje met de kopgroep te overbruggen.

clock 10:59 Col de Pinet. Met twintig seconden bonus op het peloton komt Campenaerts als eerste boven op de eerste klim van de dag. Vijf puntjes die goud waard zijn. . 10 uur 59. hill Col de Pinet Met twintig seconden bonus op het peloton komt Campenaerts als eerste boven op de eerste klim van de dag. Vijf puntjes die goud waard zijn.

clock 10:58 Daar is hij druk mee bezig, jongens. 10 uur 58. Daar is hij druk mee bezig, jongens.

clock 10:54 10 uur 54. Nieuwe ontwikkelingen, alweer! Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Franck Bonnamour (AG2R-Citroën) en David de la Cruz (Astana) maken er een zestal vluchters van. . Nieuwe ontwikkelingen, alweer! Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Franck Bonnamour (AG2R-Citroën) en David de la Cruz (Astana) maken er een zestal vluchters van.

clock 10:53 10 uur 53.

clock 10:51 10 uur 51. Het is een chaos van jewelste op de Col de Pinet. Vanuit het niets verschijnt Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) mee voorin. . Het is een chaos van jewelste op de Col de Pinet. Vanuit het niets verschijnt Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) mee voorin.

clock 10:50 10 uur 50. Ciccone verliest geen tijd in de wielen en versnelt meteen. Slechts één renner kan direct mee: Campenaerts! . Ciccone verliest geen tijd in de wielen en versnelt meteen. Slechts één renner kan direct mee: Campenaerts!

clock 10:48 10 uur 48. Versterking! De koplopers krijgen gezelschap, en het zijn ronkende namen. Richard Carapaz (EF Education), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Attila Valter (Jumbo-Visma) pikken aan. Het peloton is echter niet veraf. . Versterking! De koplopers krijgen gezelschap, en het zijn ronkende namen. Richard Carapaz (EF Education), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) en Attila Valter (Jumbo-Visma) pikken aan. Het peloton is echter niet veraf.

clock 10:46 10 uur 46. De eerste hectometers van de Col de Pinet (6,3 km aan 6,1%) zijn te zwaar voor Urianstad en Garofoli. In het peloton laat Trek-Segafredo ondertussen niet begaan. . De eerste hectometers van de Col de Pinet (6,3 km aan 6,1%) zijn te zwaar voor Urianstad en Garofoli. In het peloton laat Trek-Segafredo ondertussen niet begaan.

clock 10:42 10 uur 42. Drie Belgen op tien vluchters, dat is mooi. Maar krijgt de kopgroep de vrijheid? . Drie Belgen op tien vluchters, dat is mooi. Maar krijgt de kopgroep de vrijheid?

clock 10:41 10 uur 41. Tien man weg? Brent Van Moer (Lotto Dstny) komt Campenaerts bijstaan. Samen met hem sluiten Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Marco Brenner (DSM), Gianmarco Garofoli (Astana), David Gaudu (Groupama-FDJ), Andrea Piccolo (EF Education) en Mattéo Vercher (TotalEnergies) aan. . Tien man weg? Brent Van Moer (Lotto Dstny) komt Campenaerts bijstaan. Samen met hem sluiten Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Marco Brenner (DSM), Gianmarco Garofoli (Astana), David Gaudu (Groupama-FDJ), Andrea Piccolo (EF Education) en Mattéo Vercher (TotalEnergies) aan.

clock 10:37 10 uur 37. Victor Campenaerts (Lotto Dstny) heeft het gezelschap van Franck Bonnamour (AG2R-Citroën) en Martin Urianstad (Uno-X). Met z'n drietjes hebben ze een handvol seconden voorsprong, maar er zijn nog kandidaten om mee te glippen. . Victor Campenaerts (Lotto Dstny) heeft het gezelschap van Franck Bonnamour (AG2R-Citroën) en Martin Urianstad (Uno-X). Met z'n drietjes hebben ze een handvol seconden voorsprong, maar er zijn nog kandidaten om mee te glippen.

clock 10:33 10 uur 33. De vaart zit er meteen in! Campenaerts wil zijn bollentrui mee naar huis nemen en probeert met twee anderen weg te geraken. . De vaart zit er meteen in! Campenaerts wil zijn bollentrui mee naar huis nemen en probeert met twee anderen weg te geraken.

clock 10:30 10 uur 30 match begonnen start time Start! Daar gaan ze! Een omwenteling voor de gele trui verwachten we niet meteen, maar het kan wel een spectaculaire slotetappe van deze Dauphiné worden.

clock 10:24 La Bastille in Grenoble, toch even slikken als je dit bordje ziet. 10 uur 24. La Bastille in Grenoble, toch even slikken als je dit bordje ziet.

clock 10:20 10 uur 20. Officieuze start. Het peloton bolt. Over een goeie tien minuten gaan we echt van start. . Officieuze start Het peloton bolt. Over een goeie tien minuten gaan we echt van start.

clock 10:14 10 uur 14. Gisteren moesten de renners 4015 hoogtemeters overwinnen, vandaag zijn het er maar liefst 4160. De etappe is met 152,8 km wel ietsje langer. . Gisteren moesten de renners 4015 hoogtemeters overwinnen, vandaag zijn het er maar liefst 4160. De etappe is met 152,8 km wel ietsje langer.

clock 10:06 Vaderdag in de Dauphiné: Benoot met dochtertje Roos. 10 uur 06. Vaderdag in de Dauphiné: Benoot met dochtertje Roos.

clock 10:02 10 uur 02. Er kan zeker nog iets veranderen aan het klassement. Wel pas vanaf de tweede plaats. Jack Haig (Bahrain-Victorious) maakt zich geen illusies. Er kan zeker nog iets veranderen aan het klassement. Wel pas vanaf de tweede plaats. Jack Haig (Bahrain-Victorious) maakt zich geen illusies.

clock 09:54 Loulou bedankt de fans. 09 uur 54. Loulou bedankt de fans.

clock 09:49 Jarige Alaphilippe. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) blaast vandaag 31 kaarsjes uit. Hij kwam in deze Dauphiné opnieuw boven water met een ritzege. Op de slotklim, die enigszins te vergelijken is met de Muur van Hoei, kan de drievoudige winnaar van de Waalse Pijl zichzelf straks een leuk geschenkje geven. . 09 uur 49. birthday Jarige Alaphilippe Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) blaast vandaag 31 kaarsjes uit. Hij kwam in deze Dauphiné opnieuw boven water met een ritzege. Op de slotklim, die enigszins te vergelijken is met de Muur van Hoei, kan de drievoudige winnaar van de Waalse Pijl zichzelf straks een leuk geschenkje geven.

clock 09:44 09 uur 44. Campenaerts in de bergtrui. Gisteren verraste Victor Campenaerts (Lotto Dstny) met een lange ontsnapping, die hem de bolletjes opleverde. Wil hij die ook mee naar huis nemen, zal hij vandaag normaal gezien ook moeten sprokkelen. "Het wordt afzien", beseft de voormalige werelduurrecordhouder. . Campenaerts in de bergtrui Gisteren verraste Victor Campenaerts (Lotto Dstny) met een lange ontsnapping, die hem de bolletjes opleverde. Wil hij die ook mee naar huis nemen, zal hij vandaag normaal gezien ook moeten sprokkelen. "Het wordt afzien", beseft de voormalige werelduurrecordhouder.

clock 09:31 09 uur 31. Een omwenteling in de slotrit van de Dauphiné, dat is al van 2017 geleden. Jakob Fuglsang zette toen op Plateau de Solaison een achterstand van 1'15" op Richie Porte om in een voorsprong van 10". We negeren nu eventjes de editie van 2020. Die was door COVID-19 ingekort en verplaatst, en Dani Martinez veroverde de eindzege vooral door het uitvallen van een onfortuinlijke Primoz Roglic. . Een omwenteling in de slotrit van de Dauphiné, dat is al van 2017 geleden. Jakob Fuglsang zette toen op Plateau de Solaison een achterstand van 1'15" op Richie Porte om in een voorsprong van 10". We negeren nu eventjes de editie van 2020. Die was door COVID-19 ingekort en verplaatst, en Dani Martinez veroverde de eindzege vooral door het uitvallen van een onfortuinlijke Primoz Roglic.

clock 09:23 Wie doet deze man nog wat? 09 uur 23. Wie doet deze man nog wat?

clock 09:17 09 uur 17. Geen tijd om los te rijden vandaag, want van bij de start loopt de weg op. In dat eerste deel van de rit zijn twee bergjes van tweede categorie ideaal voor een groep om afstand te nemen van het peloton. In het middenrif wordt het zaak om een eventuele voorsprong uit te breiden of te bestendigen. Het laatste luik van de etappe is immers loodzwaar. De Col du Granier (BC) valt de renners rauw op hun dak, en dan moeten ze ook nog de Col de Porte overwinnen. De uitsmijter kan ook tellen. In Grenoble wacht de slotklim naar La Bastille, en die is 1,8 km lang met stroken tot wel 20%. . Geen tijd om los te rijden vandaag, want van bij de start loopt de weg op. In dat eerste deel van de rit zijn twee bergjes van tweede categorie ideaal voor een groep om afstand te nemen van het peloton. In het middenrif wordt het zaak om een eventuele voorsprong uit te breiden of te bestendigen. Het laatste luik van de etappe is immers loodzwaar. De Col du Granier (BC) valt de renners rauw op hun dak, en dan moeten ze ook nog de Col de Porte overwinnen. De uitsmijter kan ook tellen. In Grenoble wacht de slotklim naar La Bastille, en die is 1,8 km lang met stroken tot wel 20%.

clock 09:16 09 uur 16.