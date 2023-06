Jonas Vingegaard geeft visitekaartje af in Dauphiné na impressionante solo

Reken maar dat Jonas Vingegaard klaar is voor de Tour. Dat heeft de Deen donderdag andermaal gedemonstreerd in de 5e etappe van de Dauphiné. De Tourwinnaar van 2022 bolde in Salins-les-Bains solo over de streep. Vingegaard neemt ook de gele leiderstrui over van zijn landgenoot Mikkel Bjerg.