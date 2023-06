LIVESTREAM: Na de neutralisatie, wijst alles op een massasprint in de Dauphiné

clock 15:36 Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Over 10 kilometer lonkt de tussensprint in Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Sparen de sprinters hun benen voor de laatste rechte lijn, of krijgen we toch al een voorproefje? Momenteel is Laporte de leider met 43 punten, onze landgenoot Maxim Van Gils volgt na twee vijfde plaatsen op de tweede stek met 32 stuivers. . 15 uur 36. sprint point Sainte-Foy-Saint-Sulpice Over 10 kilometer lonkt de tussensprint in Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Sparen de sprinters hun benen voor de laatste rechte lijn, of krijgen we toch al een voorproefje? Momenteel is Laporte de leider met 43 punten, onze landgenoot Maxim Van Gils volgt na twee vijfde plaatsen op de tweede stek met 32 stuivers.



clock 15:28 15 uur 28. De ploeg van Bennett en Groenewegen - op papier de snelste mannen - houden de controle. Er zullen zich heel wat renners moeien, maar die twee lijken het toch tegen elkaar uit te moeten vechten. José De Cauwer. De ploeg van Bennett en Groenewegen - op papier de snelste mannen - houden de controle. Er zullen zich heel wat renners moeien, maar die twee lijken het toch tegen elkaar uit te moeten vechten. José De Cauwer

clock 15:14 Wat kan Milan Menten in een massasprint betekenen voor Lotto-Dstny? 15 uur 14. Wat kan Milan Menten in een massasprint betekenen voor Lotto-Dstny?

clock 15:05 15 uur 05. Het is vandaag nationale stakingsdag in Frankrijk.

clock 15:05 15 uur 05. START 2.0. Na de neutralisatie, laat de wedstrijdleiding de renners opnieuw los. Nog 94 kilometer te gaan. Alles wijst voorlopig op een massasprint. . START 2.0 Na de neutralisatie, laat de wedstrijdleiding de renners opnieuw los. Nog 94 kilometer te gaan. Alles wijst voorlopig op een massasprint.

clock 14:51 14 uur 51. Change of plans. De volledige wedstrijdcaravan passeert toch via de betoging. Voorlopig zonder al te veel averij. . Change of plans. De volledige wedstrijdcaravan passeert toch via de betoging. Voorlopig zonder al te veel averij.

clock 14:48 14 uur 48. De renners zijn op de hoogte gebracht van een routewijziging. Het peloton wordt gevraagd om nu even samen te blijven en zo via een andere weg de betoging te omzeilen. Pas wanneer de renners weer op het oorspronkelijke parcours zijn, mag er opnieuw geracet worden. . De renners zijn op de hoogte gebracht van een routewijziging. Het peloton wordt gevraagd om nu even samen te blijven en zo via een andere weg de betoging te omzeilen. Pas wanneer de renners weer op het oorspronkelijke parcours zijn, mag er opnieuw geracet worden.



clock 14:47 14 uur 47. Arrête! De rit is even geneutraliseerd door een betoging op het parcours. De organisatie zoekt een oplossing om de etappe door te laten gaan en de betoging te ontwijken. . Arrête! De rit is even geneutraliseerd door een betoging op het parcours. De organisatie zoekt een oplossing om de etappe door te laten gaan en de betoging te ontwijken.

clock 14:37 14 uur 37. It's a good day to be a bikerider. Het peloton in de Dauphiné geniet vandaag niet enkel van een gezapig tempo, ook het weer zorgt voor een gelukzalige glimlach op de vele gelaten. Het is er momenteel 24 graden, met een briesje van amper 5 kilometer per uur. . It's a good day to be a bikerider. Het peloton in de Dauphiné geniet vandaag niet enkel van een gezapig tempo, ook het weer zorgt voor een gelukzalige glimlach op de vele gelaten. Het is er momenteel 24 graden, met een briesje van amper 5 kilometer per uur.

clock 14:35 14 uur 35. Stilte voor de storm? Het grijpen van Burgaudeau heeft geen nieuwe aanvalsgolf in gang gezet. Integendeel. Het peloton duikt voorlopig in zijn geheelheid de tweede fase van de wedstrijd in. . Stilte voor de storm? Het grijpen van Burgaudeau heeft geen nieuwe aanvalsgolf in gang gezet. Integendeel. Het peloton duikt voorlopig in zijn geheelheid de tweede fase van de wedstrijd in.

clock 14:25 Brokken bij Bernal. Egan Bernal is aanwezig in de Dauphiné om opnieuw naar zijn hoogvorm toe te werken. De Colombiaan houdt zich al drie dagen gedeisd in het peloton, maar komt nu toch een eerste keer ter sprake op de wedstrijdradio. De man van Ineos vraagt assistentie omwille van mechanische pech. Hij zal - tijdens dit staakt-het-vuren - zonder problemen weer aan kunnen sluiten. . 14 uur 25. mechanical breakdown Brokken bij Bernal Egan Bernal is aanwezig in de Dauphiné om opnieuw naar zijn hoogvorm toe te werken. De Colombiaan houdt zich al drie dagen gedeisd in het peloton, maar komt nu toch een eerste keer ter sprake op de wedstrijdradio. De man van Ineos vraagt assistentie omwille van mechanische pech. Hij zal - tijdens dit staakt-het-vuren - zonder problemen weer aan kunnen sluiten.

clock 14:18 14 uur 18. Burgaudeau gegrepen. Na 75 kilometer solo op kop van de wedstrijd, nestelt Burgaudeau zich opnieuw in het peloton, dat nu in colonne op weg is naar de finish. Wie is de volgende die zich durft te wagen aan een avontuurtje? . Burgaudeau gegrepen Na 75 kilometer solo op kop van de wedstrijd, nestelt Burgaudeau zich opnieuw in het peloton, dat nu in colonne op weg is naar de finish. Wie is de volgende die zich durft te wagen aan een avontuurtje?

clock 14:13 +35" voor Burgaudeau. Burgaudeau is een vogel voor de kat. De voorsprong van de Fransman van Total Energies slinkt zienderogen. Wat ooit een kloof van bijna 6 minuten was, is inmiddels slechts een gaatje van een dikke halve minuut geworden. . 14 uur 13. time difference +35" voor Burgaudeau Burgaudeau is een vogel voor de kat. De voorsprong van de Fransman van Total Energies slinkt zienderogen. Wat ooit een kloof van bijna 6 minuten was, is inmiddels slechts een gaatje van een dikke halve minuut geworden.

clock 14:08 14 uur 08. Fijn op de graat. Het peloton lijkt vandaag niet van plan om achter het net aan te vissen. De mannen van onder meer Groenewegen sluipen stiekem steeds dichter bij Burgaudeau. Toch zal de Fransman - met een verleden als visserman - zich niet zomaar laten vangen. Burgaudeau spendeerde de lockdown in 2020 voornamelijk op zee. Zijn papa heeft een vissersboot, waar hij toen een handje ging helpen. Vandaag is hij het aas. . Fijn op de graat Het peloton lijkt vandaag niet van plan om achter het net aan te vissen. De mannen van onder meer Groenewegen sluipen stiekem steeds dichter bij Burgaudeau. Toch zal de Fransman - met een verleden als visserman - zich niet zomaar laten vangen. Burgaudeau spendeerde de lockdown in 2020 voornamelijk op zee. Zijn papa heeft een vissersboot, waar hij toen een handje ging helpen. Vandaag is hij het aas.

clock 14:00 De mannen van Total Energies zitten bergtruidrager Grondin (7 punten) op de hielen. Latour heeft er zes, Burgaudeau voorlopig 5. 14 uur . De mannen van Total Energies zitten bergtruidrager Grondin (7 punten) op de hielen. Latour heeft er zes, Burgaudeau voorlopig 5.

clock 13:52 13 uur 52. Favorieten bij een massasprint? De Dauphiné is niet de meest favoriete bestemming voor de spurtbommen in de wielerwereld. Maar ondanks de vele hoogtemeters deze week, komen er toch enkele snelle mannen hun beentjes testen. Na twee keer nét niet voor de rasechte sprinters, zou vandaag D-Day kunnen worden voor een koninklijke massasprint. Zo kijken we vandaag vooral naar Dylan Groenewegen en Sam Bennett, op papier de snelste mannen van het pak. Maar schrijf ook Christophe Laporte, Matteo Trentin of Hugo Hofstetter niet af wanneer het een nieuwe uitputtingsslag zou worden. Verder staat er een streepje achter de namen van outsiders als Ethan Vernon, Lionel Taminiaux, Jon Aberasturi, Axel Zingle, Danny van Poppel en onze landgenoten Milan Menten en Maxim Van Gils. . Favorieten bij een massasprint? De Dauphiné is niet de meest favoriete bestemming voor de spurtbommen in de wielerwereld. Maar ondanks de vele hoogtemeters deze week, komen er toch enkele snelle mannen hun beentjes testen. Na twee keer nét niet voor de rasechte sprinters, zou vandaag D-Day kunnen worden voor een koninklijke massasprint. Zo kijken we vandaag vooral naar Dylan Groenewegen en Sam Bennett, op papier de snelste mannen van het pak. Maar schrijf ook Christophe Laporte, Matteo Trentin of Hugo Hofstetter niet af wanneer het een nieuwe uitputtingsslag zou worden. Verder staat er een streepje achter de namen van outsiders als Ethan Vernon, Lionel Taminiaux, Jon Aberasturi, Axel Zingle, Danny van Poppel en onze landgenoten Milan Menten en Maxim Van Gils.

clock 13:39 40,2 kilometer per uur. Ondanks de vele hoogtemeters in de beginfase van de derde etappe, krikken de renners hun gemiddelde snelheid opnieuw op tot boven de 40 kilometer per uur. In het vlakke tweede deel van de rit zal dit ongetwijfeld verder oplopen. . 13 uur 39. average speed 40,2 kilometer per uur Ondanks de vele hoogtemeters in de beginfase van de derde etappe, krikken de renners hun gemiddelde snelheid opnieuw op tot boven de 40 kilometer per uur. In het vlakke tweede deel van de rit zal dit ongetwijfeld verder oplopen.

clock 13:35 +3'20" voor Burgaudeau. Het peloton speelt samen met eenzame vluchter Burgaudeau het spel met de elastiek. Bergop moest de fransman heel wat tijd inboeten, maar eenmaal boven op het plateau gunt de ploeg van Dylan Groenewegen de vrijbuiter alweer wat meer ruimte. Zijn voorsprong telt drie minuten en twintig seconden. . 13 uur 35. time difference +3'20" voor Burgaudeau Het peloton speelt samen met eenzame vluchter Burgaudeau het spel met de elastiek. Bergop moest de fransman heel wat tijd inboeten, maar eenmaal boven op het plateau gunt de ploeg van Dylan Groenewegen de vrijbuiter alweer wat meer ruimte. Zijn voorsprong telt drie minuten en twintig seconden.

clock 13:27 Het is momenteel bakken en braden in de Dauphiné. 13 uur 27. Het is momenteel bakken en braden in de Dauphiné.

clock 13:25 13 uur 25. Er is opnieuw controle in het peloton. De twintig renners die de eerste beklimming van de dag als een springplank probeerden te gebruiken, plonsen opnieuw neer in het pak. Burgaudeau staat er nog eventjes alleen voor. . Er is opnieuw controle in het peloton. De twintig renners die de eerste beklimming van de dag als een springplank probeerden te gebruiken, plonsen opnieuw neer in het pak. Burgaudeau staat er nog eventjes alleen voor.

clock 13:22 13 uur 22. Bye, bye, bollen? Ook de achterdeur van het peloton zwaait wagenwijd open. De bolletjestruidrager Donavan Grondin had gisteren al te kampen met krampen en moet vandaag meteen afhaken. Verder kunnen ook sprintertypes als Axel Zingle en Lionel Taminiaux niet volgen. . Bye, bye, bollen? Ook de achterdeur van het peloton zwaait wagenwijd open. De bolletjestruidrager Donavan Grondin had gisteren al te kampen met krampen en moet vandaag meteen afhaken. Verder kunnen ook sprintertypes als Axel Zingle en Lionel Taminiaux niet volgen.

clock 13:20 13 uur 20. De flanken van de Côte de Bellevue-la-Montagne inspireren heel wat renners om alsnog een ontsnappingspoging te wagen. Het is chaos alom in het peloton, maar een twintigtal opportunisten lijken zich toch af te kunnen scheuren. . De flanken van de Côte de Bellevue-la-Montagne inspireren heel wat renners om alsnog een ontsnappingspoging te wagen. Het is chaos alom in het peloton, maar een twintigtal opportunisten lijken zich toch af te kunnen scheuren.

clock 13:17 Côte de Bellevue-la-Montagne. De volledige beginfase gaan de renners al op en neer, maar met de Côte de Bellevue-la-Montagne begint het peloton nu aan zijn eerste gecatalogeerde klim. Wat staat er de renners te wachten? Een dikke vijf kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%, met vooral in het midden van de beklimming ferme pieken. . 13 uur 17. mountain Côte de Bellevue-la-Montagne De volledige beginfase gaan de renners al op en neer, maar met de Côte de Bellevue-la-Montagne begint het peloton nu aan zijn eerste gecatalogeerde klim. Wat staat er de renners te wachten? Een dikke vijf kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%, met vooral in het midden van de beklimming ferme pieken.

clock 13:11 13 uur 11. Favorieten voor de eindzege? Laat ons al eens vooruitblikken naar de rest van de week. Geen Pogacar, Roglic, Evenepoel of Thomas aan de start, dus is Jonas Vingegaard dé enige topfavoriet voor de eindzege. Maar aan uitdagers heeft de Deen in elk geval geen gebrek! Onder meer Mikel Landa en Jack Haig (Bahrain-Victorious), olympisch kampioen Richard Carapaz (EF Education), Enric Mas, jong veulen Matteo Jorgenson (Movistar) en lichtgewicht Adam Yates (UAE) willen Vingegaard het vuur aan de schenen leggen Ook Ineos verschijnt met een sterk team aan de start. Egan Bernal en Daniel Felipe Martinez, die de Dauphiné al eens won in 2020, zouden wel eens dicht kunnen komen in het klassement. En waar stranden nummer drie van vorig jaar Ben O'Connor (AG2R), voormalig Giro-winnaar Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Trek), die forfait moest geven voor de Giro door corona, en David Gaudu (FDJ)? Veel grote namen voor maar drie podiumplekken! . Favorieten voor de eindzege? Laat ons al eens vooruitblikken naar de rest van de week. Geen Pogacar, Roglic, Evenepoel of Thomas aan de start, dus is Jonas Vingegaard dé enige topfavoriet voor de eindzege. Maar aan uitdagers heeft de Deen in elk geval geen gebrek! Onder meer Mikel Landa en Jack Haig (Bahrain-Victorious), olympisch kampioen Richard Carapaz (EF Education), Enric Mas, jong veulen Matteo Jorgenson (Movistar) en lichtgewicht Adam Yates (UAE) willen Vingegaard het vuur aan de schenen leggen Ook Ineos verschijnt met een sterk team aan de start. Egan Bernal en Daniel Felipe Martinez, die de Dauphiné al eens won in 2020, zouden wel eens dicht kunnen komen in het klassement. En waar stranden nummer drie van vorig jaar Ben O'Connor (AG2R), voormalig Giro-winnaar Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Trek), die forfait moest geven voor de Giro door corona, en David Gaudu (FDJ)? Veel grote namen voor maar drie podiumplekken!



clock 13:02 De voorsprong van Burgaudeau loopt inmiddels op tot bijna 6 minuten. 13 uur 02. De voorsprong van Burgaudeau loopt inmiddels op tot bijna 6 minuten.

clock 12:58 12 uur 58. Mathieu Burgaudeau. Wie is Mathieu Burgaudeau, de eenzame vluchter van vandaag? Burgaudeau is al vanaf zijn twintigste een vaste waarde in het team van Total Energies. Zo reed de Fransman al twee keer de Tour voor de ploeg uit zijn thuisland en schonk hij het team al één overwinning. En niet zomaar eentje (zie hieronder). Vorig jaar bleef hij - na een late uitval in de slotfase van de zesde rit van Parijs-Nice - Mads Pedersen en Wout van Aert nipt voor. Verder zorgde de 24-jarige klimmer met heel wat ereplaatsen op Frans grondgebied voor de nodige publiciteit voor zijn ploeg. . Mathieu Burgaudeau Wie is Mathieu Burgaudeau, de eenzame vluchter van vandaag? Burgaudeau is al vanaf zijn twintigste een vaste waarde in het team van Total Energies. Zo reed de Fransman al twee keer de Tour voor de ploeg uit zijn thuisland en schonk hij het team al één overwinning. En niet zomaar eentje (zie hieronder). Vorig jaar bleef hij - na een late uitval in de slotfase van de zesde rit van Parijs-Nice - Mads Pedersen en Wout van Aert nipt voor. Verder zorgde de 24-jarige klimmer met heel wat ereplaatsen op Frans grondgebied voor de nodige publiciteit voor zijn ploeg.

clock 12:48 12 uur 48. Last man standing. Milesi houdt het voor bekeken en laat het wiel van zijn medevluchter varen. De Italiaan van DSM laat zich rustig uitzakken naar het peloton. Zo hebben de sprintersploegen nog maar één mikpunt: Mathieu Burgaudeau. Maar hoe sterk is de eenzame fietser, die krom gebogen over zijn stuur, tegen de wind, zichzelf een weg baant? . Last man standing Milesi houdt het voor bekeken en laat het wiel van zijn medevluchter varen. De Italiaan van DSM laat zich rustig uitzakken naar het peloton. Zo hebben de sprintersploegen nog maar één mikpunt: Mathieu Burgaudeau. Maar hoe sterk is de eenzame fietser, die krom gebogen over zijn stuur, tegen de wind, zichzelf een weg baant?

clock 12:39 Burgaudeau en zijn kompaan Milesi gaan met z'n tweetjes nog een lange dag tegemoet. 12 uur 39. Burgaudeau en zijn kompaan Milesi gaan met z'n tweetjes nog een lange dag tegemoet.

clock 12:33 12 uur 33. Jayco-AlUla laat er vandaag geen gras over groeien. De ploeg zet zich meteen op kop voor zijn kopman Dylan Groenewegen, die vandaag misschien wel dé topfavoriet is voor de dagzege. Zijn manschappen houden het vluchtersduo alvast in het vizier. . Jayco-AlUla laat er vandaag geen gras over groeien. De ploeg zet zich meteen op kop voor zijn kopman Dylan Groenewegen, die vandaag misschien wel dé topfavoriet is voor de dagzege. Zijn manschappen houden het vluchtersduo alvast in het vizier.



clock 12:21 +1'55" voor Milesi/Burgaudeau. Het peloton heeft zijn zegen gegeven aan de tandem Lorenzo Milesi en Mathieu Burgaudeau. Het duo vroege vluchters sprokkelt meteen een bonus van bijna 2 minuten. De sprintersploegen zien het graag gebeuren. . 12 uur 21. time point +1'55" voor Milesi/Burgaudeau Het peloton heeft zijn zegen gegeven aan de tandem Lorenzo Milesi en Mathieu Burgaudeau. Het duo vroege vluchters sprokkelt meteen een bonus van bijna 2 minuten. De sprintersploegen zien het graag gebeuren.

clock 12:15 12 uur 15. Het gevecht om de vroege vlucht is met het neerdalen van de vlag meteen begonnen. Lorenzo Milesi van DSM en Mathieu Burgaudeau van Total Energies doen als eerste een verwoede poging om het peloton uit te zwaaien. De sprintersploegen zien een tandem wel zitten, maar het wespennest is voorlopig nog moeilijk te controleren. . Het gevecht om de vroege vlucht is met het neerdalen van de vlag meteen begonnen. Lorenzo Milesi van DSM en Mathieu Burgaudeau van Total Energies doen als eerste een verwoede poging om het peloton uit te zwaaien. De sprintersploegen zien een tandem wel zitten, maar het wespennest is voorlopig nog moeilijk te controleren.

clock 12:08 C'est parti ... 12 uur 08. C'est parti ...

clock 12:03 12 uur 03. Wie gaat met welke trui van start? Christophe Laporte triomfeerde op de eerste dag en viel gisteren net buiten het podium. De Fransman van Jumbo-Visma mag zo de gele trui rond zijn schouders draperen. Onze landgenoot Maxim Van Gils, die al twee keer vijfde werd, mag als runner-up in het puntenklassement de groene puntentrui claimen. Rune Herregodts blijft op zijn beurt in de maagdelijk witte jongerentrui rondrijden. Schrik ook niet wanneer er straks opnieuw een blauwe trui met witte bollen in de vroege vlucht zit. De Fransman Donavan Grondin is nog steeds de trotse leider in het bergklassement. . Wie gaat met welke trui van start? Christophe Laporte triomfeerde op de eerste dag en viel gisteren net buiten het podium. De Fransman van Jumbo-Visma mag zo de gele trui rond zijn schouders draperen. Onze landgenoot Maxim Van Gils, die al twee keer vijfde werd, mag als runner-up in het puntenklassement de groene puntentrui claimen. Rune Herregodts blijft op zijn beurt in de maagdelijk witte jongerentrui rondrijden. Schrik ook niet wanneer er straks opnieuw een blauwe trui met witte bollen in de vroege vlucht zit. De Fransman Donavan Grondin is nog steeds de trotse leider in het bergklassement.

En avant! Derde keer, goede keer? Na twee te lastige finales voor de rasechte sprinters, gunnen de parcoursbouwers van de Dauphiné de spurtbommen vandaag een nieuwe kans.

clock 11:55 Benjamin Thomas: "Ik kijk uit naar de tijdrit - die zwaar en heuvelachtig is - en een goede oefening zal zijn voor de Franse kampioenschappen. Daarna komen er nog een paar mooie etappes, die me de kans kunnen geven om weg te rijden.". 11 uur 55. Benjamin Thomas: "Ik kijk uit naar de tijdrit - die zwaar en heuvelachtig is - en een goede oefening zal zijn voor de Franse kampioenschappen. Daarna komen er nog een paar mooie etappes, die me de kans kunnen geven om weg te rijden."

clock 11:55 11 uur 55. Ik denk dat de tijdrit van morgen belangrijk is voor het mentale aspect, maar de bergetappes zullen toch beslissend zijn deze week. Egan Bernal. Ik denk dat de tijdrit van morgen belangrijk is voor het mentale aspect, maar de bergetappes zullen toch beslissend zijn deze week. Egan Bernal

clock 11:49 11 uur 49. Favorieten voor de dagzege? De Dauphiné is niet de meest favoriete bestemming voor de spurtbommen in de wielerwereld. Maar ondanks de vele hoogtemeters deze week, komen er toch enkele snelle mannen hun beentjes testen. Na twee keer nét niet voor de rasechte sprinters, zou vandaag D-Day kunnen worden voor een koninklijke massasprint. Zo kijken we vandaag vooral naar Dylan Groenewegen en Sam Bennett, op papier de snelste mannen van het pak. Maar schrijf ook Christophe Laporte, Matteo Trentin of Hugo Hofstetter niet af wanneer het een nieuwe uitputtingsslag zou worden. Verder staat er een streepje achter de namen van outsiders als Ethan Vernon, Lionel Taminiaux, Jon Aberasturi, Axel Zingle, Danny van Poppel en onze landgenoten Milan Menten en Maxim Van Gils. . Favorieten voor de dagzege? De Dauphiné is niet de meest favoriete bestemming voor de spurtbommen in de wielerwereld. Maar ondanks de vele hoogtemeters deze week, komen er toch enkele snelle mannen hun beentjes testen. Na twee keer nét niet voor de rasechte sprinters, zou vandaag D-Day kunnen worden voor een koninklijke massasprint. Zo kijken we vandaag vooral naar Dylan Groenewegen en Sam Bennett, op papier de snelste mannen van het pak. Maar schrijf ook Christophe Laporte, Matteo Trentin of Hugo Hofstetter niet af wanneer het een nieuwe uitputtingsslag zou worden. Verder staat er een streepje achter de namen van outsiders als Ethan Vernon, Lionel Taminiaux, Jon Aberasturi, Axel Zingle, Danny van Poppel en onze landgenoten Milan Menten en Maxim Van Gils.

clock 11:37 11 uur 37. Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Ik heb heel wat geduld moeten uitoefenen de laatste maanden, maar deze triomf neemt niemand me nog af. Julian Alaphilippe. Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Ik heb heel wat geduld moeten uitoefenen de laatste maanden, maar deze triomf neemt niemand me nog af. Julian Alaphilippe

clock 11:35 De renaissance van Julian Alaphilippe:. 11 uur 35. De renaissance van Julian Alaphilippe:

clock 11:23 11 uur 23. Kans voor de spurtbommen. Sam Bennett zakte er gisteren in het slot nét door en ook voor Dylan Groenewegen was de finale te zwaar. Vandaag krijgen de rassprinters - door een gematigder ritprofiel - een betere kans op een koninklijke sprint. Toch is de beginfase ook evenmin van de poes met bijna 2.000 hoogtemeters, maar in het tweede relatief vlakke deel kan veel goedgemaakt worden. Al zullen de snelle mannen op 20 kilometer van het einde toch nog een flink heuveltje (7,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 3%) moeten overleven. . Kans voor de spurtbommen Sam Bennett zakte er gisteren in het slot nét door en ook voor Dylan Groenewegen was de finale te zwaar. Vandaag krijgen de rassprinters - door een gematigder ritprofiel - een betere kans op een koninklijke sprint. Toch is de beginfase ook evenmin van de poes met bijna 2.000 hoogtemeters, maar in het tweede relatief vlakke deel kan veel goedgemaakt worden. Al zullen de snelle mannen op 20 kilometer van het einde toch nog een flink heuveltje (7,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 3%) moeten overleven.

clock 11:20 11 uur 20.

clock 11:12 Exit Kruijswijk . Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) heeft in de Dauphiné een bekkenbreuk en een gebroken sleutelbeen opgelopen bij een valpartij. De Nederlandse luitenant van titelverdediger Jonas Vingegaard mag de Tour dan ook uit zijn hoofd zetten. . 11 uur 12. give up Exit Kruijswijk Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) heeft in de Dauphiné een bekkenbreuk en een gebroken sleutelbeen opgelopen bij een valpartij. De Nederlandse luitenant van titelverdediger Jonas Vingegaard mag de Tour dan ook uit zijn hoofd zetten.



clock 11:10 11 uur 10. Zo ging het gisteren:. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) heeft zich na lange tijd nog eens écht getoond. De ex-wereldkampioen sprintte in de tweede rit in de Dauphiné naar ritwinst. Victor Campenaerts toonde zich ook met een lange vlucht en een bommetje onderweg, maar hij werd op enkele kilometers van de finish gegrepen. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het gisteren: Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) heeft zich na lange tijd nog eens écht getoond. De ex-wereldkampioen sprintte in de tweede rit in de Dauphiné naar ritwinst. Victor Campenaerts toonde zich ook met een lange vlucht en een bommetje onderweg, maar hij werd op enkele kilometers van de finish gegrepen. Lees het volledige verslag hieronder.