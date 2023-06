LIVE Dauphiné: Comeback-kid Campenaerts kiest voor de aanval in heuvelachtige dag

clock 14:41 14 uur 41. Jumbo-Visma zit mooi gegroepeerd in de voorhoede van het peloton.

clock 14:38 14 uur 38. Ondanks de vele hoogtemeters, klokken de aanvallers toch af op een gemiddelde snelheid van 39,48 kilometer per uur . Deze uitputtingsslag zal in de finale ongetwijfeld zijn sporen achterlaten, zeker bij de gespierdere types die stiekem op een sprint hoopten. . Ondanks de vele hoogtemeters, klokken de aanvallers toch af op een gemiddelde snelheid van 39,48 kilometer per uur. Deze uitputtingsslag zal in de finale ongetwijfeld zijn sporen achterlaten, zeker bij de gespierdere types die stiekem op een sprint hoopten.

clock 14:30 Fietswissel Grondin. Alsof het Formule 1 is, wisselt Donavan Grondin in sneltempo van bolide. De Franse bolletjestrui leek mechanische pech te hebben, maar handelde kwiek door op een andere fiets te springen. Zo kan hij bijna meteen opnieuw de aansluiting met de rest van de vrijbuiters maken. . 14 uur 30. mechanical breakdown Fietswissel Grondin Alsof het Formule 1 is, wisselt Donavan Grondin in sneltempo van bolide. De Franse bolletjestrui leek mechanische pech te hebben, maar handelde kwiek door op een andere fiets te springen. Zo kan hij bijna meteen opnieuw de aansluiting met de rest van de vrijbuiters maken.

clock 14:23 + 1 minuut voor Campenaerts en co. Soudal-Quick Step komt zich moeien met de kop van het peloton. Met meteen een merkbaar verschil als gevolg. Samen met de gele brigade van Jumbo-Visma reduceert het de voorsprong van Campenaerts en co in ijltempo tot een minuut. . 14 uur 23. time difference + 1 minuut voor Campenaerts en co Soudal-Quick Step komt zich moeien met de kop van het peloton. Met meteen een merkbaar verschil als gevolg. Samen met de gele brigade van Jumbo-Visma reduceert het de voorsprong van Campenaerts en co in ijltempo tot een minuut.

clock 14:15 14 uur 15. Bovenop Col des Fourches is het opnieuw Grondin die zijn bolletjestrui in de verf zet. De Fransman pakt twee punten en krikt zijn aantal zo op tot 7. Pierre Latour neemt - net zoals daarjuist - het overige puntje voor zijn rekening en komt zo tot op gelijke hoogte met onze landgenoot Rune Herregodts. . Bovenop Col des Fourches is het opnieuw Grondin die zijn bolletjestrui in de verf zet. De Fransman pakt twee punten en krikt zijn aantal zo op tot 7. Pierre Latour neemt - net zoals daarjuist - het overige puntje voor zijn rekening en komt zo tot op gelijke hoogte met onze landgenoot Rune Herregodts.

clock 14:09 Status quo. De Col de la Toutée en de Col des Fourches hebben weinig aan het wedstrijdbeeld veranderd. De vluchtersgroep met onder meer Victor Campenaerts heeft met 1 minuut en 45 seconden nog steeds dezelfde bonus als bij het begin van de beklimmingen. . 14 uur 09. time difference Status quo De Col de la Toutée en de Col des Fourches hebben weinig aan het wedstrijdbeeld veranderd. De vluchtersgroep met onder meer Victor Campenaerts heeft met 1 minuut en 45 seconden nog steeds dezelfde bonus als bij het begin van de beklimmingen.

clock 14:01 Campenaerts en co lijken stand te houden op de tweetrapsraket. 14 uur 01. Campenaerts en co lijken stand te houden op de tweetrapsraket.

clock 13:56 Col des Fourches. De renners hebben in de afdaling even een adempauze gekregen, maar meteen volgt een nieuwe opdracht bergop. De Col des Fourches is met zijn 2,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4% de tweelingsbroer van zijn voorganger. . 13 uur 56. mountain Col des Fourches De renners hebben in de afdaling even een adempauze gekregen, maar meteen volgt een nieuwe opdracht bergop. De Col des Fourches is met zijn 2,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4% de tweelingsbroer van zijn voorganger.

clock 13:53 Opgave Cras en Kruijswijk. Er komt minder goed nieuws binnen via de wedstrijdradio. Door een valpartij in het peloton zijn Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Romain Combaud (Arkéa-Samsic) en onze landgenoot Steff Cras van Total Energies genoodzaakt om de strijd te staken. . 13 uur 53. give up Opgave Cras en Kruijswijk Er komt minder goed nieuws binnen via de wedstrijdradio. Door een valpartij in het peloton zijn Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Romain Combaud (Arkéa-Samsic) en onze landgenoot Steff Cras van Total Energies genoodzaakt om de strijd te staken.



clock 13:49 13 uur 49. Donavan Grondin bereikt als eerste de top van de Col de la Toutée.

clock 13:48 13 uur 48. King KOM. Donavan Grondin doet waarvoor hij mee is geglipt in de vroege vlucht. De Fransman komt als eerste boven op de Col de la Toutée en sprokkelt zo twee bergpunten. Pierre Latour volgt in zijn zog en mag zo ook een streepje achter zijn naam zetten. . King KOM Donavan Grondin doet waarvoor hij mee is geglipt in de vroege vlucht. De Fransman komt als eerste boven op de Col de la Toutée en sprokkelt zo twee bergpunten. Pierre Latour volgt in zijn zog en mag zo ook een streepje achter zijn naam zetten.

clock 13:42 Col de la Toutée. Na de geaccidenteerde beginfase komen de renners het eerste échte obstakel tegen. De Col de la Toutée verplicht het peloton en de vluchters om 2,2 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6% te klimmen. Het is Dylan van Baarle die het peloton bergop op sleeptouw neemt. . 13 uur 42. mountain Col de la Toutée Na de geaccidenteerde beginfase komen de renners het eerste échte obstakel tegen. De Col de la Toutée verplicht het peloton en de vluchters om 2,2 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6% te klimmen. Het is Dylan van Baarle die het peloton bergop op sleeptouw neemt.

clock 13:38 + 1'45" voor Campenaerts en co. Jumbo-Visma doet zijn plicht in het peloton en houdt de kopgroep in het vizier. Campenaerts en zijn zes kompanen stevenen af op de Col de la Toutée met een minuut en 45 seconden voorsprong. . 13 uur 38. time difference + 1'45" voor Campenaerts en co Jumbo-Visma doet zijn plicht in het peloton en houdt de kopgroep in het vizier. Campenaerts en zijn zes kompanen stevenen af op de Col de la Toutée met een minuut en 45 seconden voorsprong.

clock 13:31 13 uur 31. Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Het meest optimistische plan dat we maakten bij het aanvatten van mijn revalidatie was om te hervatten in de Dauphiné. Dat lukt nu dus. . Victor Campenaerts. Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Het meest optimistische plan dat we maakten bij het aanvatten van mijn revalidatie was om te hervatten in de Dauphiné. Dat lukt nu dus. Victor Campenaerts

clock 13:26 13 uur 26. Comeback Campenaerts. Het voorjaar van de ambitieuze Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) eindigde vroegtijdig door een valpartij in de Bredene-Koksijde Classic. Iets minder dan 3 maanden later maakt hij in de Dauphiné zijn comeback. "Mijn enige ambitie in de Dauphiné is om uit te rijden", vertelde onze landgenoot voor de start. In de vroege vlucht laat hij zich alvast gelden. . Comeback Campenaerts Het voorjaar van de ambitieuze Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) eindigde vroegtijdig door een valpartij in de Bredene-Koksijde Classic. Iets minder dan 3 maanden later maakt hij in de Dauphiné zijn comeback. "Mijn enige ambitie in de Dauphiné is om uit te rijden", vertelde onze landgenoot voor de start. In de vroege vlucht laat hij zich alvast gelden.

clock 13:20 13 uur 20.

clock 13:15 13 uur 15. Toen waren ze met 7. De samensmelting bij de vluchters is een feit. Peters, Elissonde en Latour sluiten aan bij Campenaerts, Piccolo, Gregaard en Grondin. . Toen waren ze met 7 De samensmelting bij de vluchters is een feit. Peters, Elissonde en Latour sluiten aan bij Campenaerts, Piccolo, Gregaard en Grondin.

clock 13:15 13 uur 15. De huidige kopgroep met onder andere Victor Campenaerts.

clock 13:07 13 uur 07. Campenaerts en zijn drie medevluchters sprokkelen seconde per seconde een mooie voorsprong. In de achtergrond wagen Nans Peters, Kenny Elissonde en Pierre Latour de oversteek. Krijgen we een vroege vlucht met 7? . Campenaerts en zijn drie medevluchters sprokkelen seconde per seconde een mooie voorsprong. In de achtergrond wagen Nans Peters, Kenny Elissonde en Pierre Latour de oversteek. Krijgen we een vroege vlucht met 7?