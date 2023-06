Net niet voor Rune Herregodts in de Dauphiné: Belg sneuvelt in slotmeters, Laporte zegeviert

Christophe Laporte: "Het was echt op de limiet. Herregodts was heel snel in de afdaling want wij gingen ook erg snel. Uiteindelijk lukt het nipt en moet ik de ploeg bedanken voor hun werk vandaag. Jonas Vingegaard reed zelfs lead-out voor mij. Het is een hele eer om de gele trui te mogen dragen."