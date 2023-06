LIVE Dauphiné: Het peloton controleert kleine kopgroep met drie Belgen, Hayter geeft op na valpartijen

clock 15:35 15 uur 35. Donavan Grondin pakt de bergtrui. Grondin rijdt kortstondig weg uit de kopgroep en pakt op die manier zijn derde bergpunt van de dag. Genoeg voor de bergtrui! . Donavan Grondin pakt de bergtrui Grondin rijdt kortstondig weg uit de kopgroep en pakt op die manier zijn derde bergpunt van de dag. Genoeg voor de bergtrui!

clock 15:24 Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty). Nog een opgave van één van de slachtoffers van de valpartij. Hugo Page, een kanshebber voor vandaag, verlaat de Dauphiné. . 15 uur 24. give up Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) Nog een opgave van één van de slachtoffers van de valpartij. Hugo Page, een kanshebber voor vandaag, verlaat de Dauphiné.

clock 15:23 15 uur 23. De voorsprong loopt op tot bijna drie minuten. Bora en Jumbo blijven de hoofdrolspelers in het peloton. . De voorsprong loopt op tot bijna drie minuten. Bora en Jumbo blijven de hoofdrolspelers in het peloton.

clock 15:19 Ethan Hayter (Ineos). Wat een pech voor Ethan Hayter. De Brit moet de wedstrijd al heel snel verlaten door zijn twee valpartijen. . 15 uur 19. give up Ethan Hayter (Ineos) Wat een pech voor Ethan Hayter. De Brit moet de wedstrijd al heel snel verlaten door zijn twee valpartijen.

clock 15:18 Côte du Rocher de l'Aigle (4e cat.). De kopgroep is begonnen aan hun eerste beklimming van de Côte du Rocher de l'Aigle. Het is een helling van 1 kilometer à 7,3%, die telkens gekruid wordt door een aanloop van 4,9 kilometer à 4,7%. . 15 uur 18. mountain Côte du Rocher de l'Aigle (4e cat.) De kopgroep is begonnen aan hun eerste beklimming van de Côte du Rocher de l'Aigle. Het is een helling van 1 kilometer à 7,3%, die telkens gekruid wordt door een aanloop van 4,9 kilometer à 4,7%.

clock 15:15 15 uur 15. Ai ai, Ethan Hayter. De Brit was bezig aan een mini-inhaalrace om terug in het peloton te geraken na zijn val, maar de renner van Ineos glijdt opnieuw over het asfalt. . Ai ai, Ethan Hayter. De Brit was bezig aan een mini-inhaalrace om terug in het peloton te geraken na zijn val, maar de renner van Ineos glijdt opnieuw over het asfalt.

clock 15:12 15 uur 12. Het lokale circuit. De renners zijn begonnen aan het lokale circuit. Dit parcours leggen ze drie keer af, met als grootste uitdaging de Côte du Rocher de l'Aigle (4e cat.). De voorsprong van de vijf koplopers blijft schommelen rond de 2'30". . Het lokale circuit De renners zijn begonnen aan het lokale circuit. Dit parcours leggen ze drie keer af, met als grootste uitdaging de Côte du Rocher de l'Aigle (4e cat.). De voorsprong van de vijf koplopers blijft schommelen rond de 2'30".

clock 15:07 15 uur 07. De schade lijkt gelukkig mee te vallen. Iedereen zit weer op zijn fiets en kan de wedstrijd verderzetten. . De schade lijkt gelukkig mee te vallen. Iedereen zit weer op zijn fiets en kan de wedstrijd verderzetten.

clock 15:06 Glad wegdek. ... en de regen eist meteen slachtoffers. De organisatie geeft mee dat er renners zijn gevallen in het peloton. Onder meer Ethan Hayter en renners van Intermarché zouden betrokken zijn. . 15 uur 06. fall Glad wegdek ... en de regen eist meteen slachtoffers. De organisatie geeft mee dat er renners zijn gevallen in het peloton. Onder meer Ethan Hayter en renners van Intermarché zouden betrokken zijn.

clock 15:03 Regen! Geen Belgisch weertje in de Ardèche. De renners draaien dadelijk het plaatselijke parcours op in de regen. Greg Van Avermaet haalt zijn jasje boven. . 15 uur 03. rain Regen! Geen Belgisch weertje in de Ardèche. De renners draaien dadelijk het plaatselijke parcours op in de regen. Greg Van Avermaet haalt zijn jasje boven.

clock 14:54 14 uur 54. De favorieten voor de eindzege. Laat ons al eens vooruitblikken naar de rest van de week. Geen Pogacar, Roglic, Evenepoel of Thomas aan de start, dus is Jonas Vingegaard dé enige topfavoriet voor de eindzege. Maar aan uitdagers heeft de Deen in elk geval geen gebrek! Onder meer Mikel Landa en Jack Haig (Bahrain-Victorious), olympisch kampioen Richard Carapaz (EF Education), Enric Mas, jong veulen Matteo Jorgenson (Movistar) en lichtgewicht Adam Yates (UAE) willen Vingegaard het vuur aan de schenen leggen. Ook Ineos verschijnt met een sterk team aan de start. Egan Bernal en Daniel Felipe Martinez, die de Dauphiné al eens won in 2020, zouden wel eens dicht kunnen komen in het klassement. En waar stranden nummer drie van vorig jaar Ben O'Connor (AG2R), voormalig Giro-winnaar Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone (Trek), die forfait moest geven voor de Giro door corona, en David Gaudu (FDJ)? Veel grote namen voor maar drie podiumplekken! . De favorieten voor de eindzege Laat ons al eens vooruitblikken naar de rest van de week.

clock 14:41 Dorian Godon. Dorian Godon is de snelste aan de tussensprint in Picherande. Hij pakt 10 punten en 3 bonificiatieseconden. Van den Bossche (6/2) en Van Moer (4/1) vervolledigen de top 3. . 14 uur 41. sprint point Dorian Godon Dorian Godon is de snelste aan de tussensprint in Picherande. Hij pakt 10 punten en 3 bonificiatieseconden. Van den Bossche (6/2) en Van Moer (4/1) vervolledigen de top 3.

clock 14:36 2'35". Met de tussensprint in aantocht loopt het tijdsverschil nu toch wat op. De vijf vluchters hebben 2'35" voorsprong. Nog steeds heel speelbaar voor de geïnteresseerden in het peloton. . 14 uur 36. time difference 2'35" Met de tussensprint in aantocht loopt het tijdsverschil nu toch wat op. De vijf vluchters hebben 2'35" voorsprong. Nog steeds heel speelbaar voor de geïnteresseerden in het peloton.

clock 14:28 14 uur 28. Er zijn niet veel sprinters en maar weinig ploegen die vandaag zullen willen controleren. We zullen zien of het vandaag een etappe voor mij kan zijn. Christophe Laporte. Er zijn niet veel sprinters en maar weinig ploegen die vandaag zullen willen controleren. We zullen zien of het vandaag een etappe voor mij kan zijn. Christophe Laporte

clock 14:22 14 uur 22. Het tijdsverschil blijft onder controle. Ook Jumbo-Visma is zich de voorbije kilometers op kop komen zetten. Zij geloven ongetwijfeld in de kansen van Christophe Laporte. . Het tijdsverschil blijft onder controle. Ook Jumbo-Visma is zich de voorbije kilometers op kop komen zetten. Zij geloven ongetwijfeld in de kansen van Christophe Laporte.

clock 14:17 14 uur 17. De kopgroep en het peloton duiken nu een korte afdaling in. Nadien krijgen we opnieuw een golvend terrein met een tussensprint. Na die fase van ongeveer 35 kilometer beginnen we aan een lus die de renners drie keer zullen tegenkomen. . De kopgroep en het peloton duiken nu een korte afdaling in. Nadien krijgen we opnieuw een golvend terrein met een tussensprint. Na die fase van ongeveer 35 kilometer beginnen we aan een lus die de renners drie keer zullen tegenkomen.

clock 14:15 14 uur 15. Opnieuw Grondin . En ook op de Côte de la Stèle (4e cat.) pakt Grondin het bergpuntje. Als hij nog één keer als eerste boven komt vandaag dan rijdt hij morgen in de bergtrui. . Opnieuw Grondin En ook op de Côte de la Stèle (4e cat.) pakt Grondin het bergpuntje. Als hij nog één keer als eerste boven komt vandaag dan rijdt hij morgen in de bergtrui.