De 5e etappe in de Dauphiné moet de sprinters (en dus Wout van Aert) liggen

09 uur 46. 5e etappe in de Dauphiné. Om 12.45 u wordt de 5e etappe in de Dauphiné op gang geschoten. Het is weer een heuvelachtig traject, al lijkt dit op papier de minst moeilijke opdracht van de week. Er liggen 4 gecategoriseerde hellingen op de route van 162,5 kilometer, het zwaartepunt ontmoeten we in de eerste helft van de dag. Hellingen van 3e en 2e categorie vormen het ideale lanceerplatform voor aanvallers, maar in principe zouden de sprintersploegen (al is het aantal zeer beperkt) moeten aansturen op een spurt. In de laatste 30 kilometer zijn nog 3 bultjes gedropt, de laatste hindernis ligt op 13 kilometer van de witte lijn. .