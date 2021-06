Padoen forceert eindelijk doorbraak, Porte pakt poleposition voor eindzege Dauphiné

Craddock pakt de bergtrui over van Holmes

De zevende etappe naar La Plagne begon met een razendsnel tempo. Aanvallen werden snel in de kiem gesmoord en de eerste ontsnapping zagen we pas na 67 kilometer.

Toen het tempo wat minderde, zagen 15 renners hun kans om voor de aanval te kiezen. Bollentrui Matthew Holmes probeerde ook nog de oversteek te maken, maar slaagde daar uiteindelijk niet in.

De nummer twee in het bergklassement, Lawson Craddock, zat wel in de goede vlucht en pakte meteen de meeste punten op de eerste twee bergen. Op die manier neemt de Amerikaan de bollentrui over van Holmes.