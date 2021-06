Geraint Thomas profiteert van U-turn in slotkilometer, Colbrelli baalt andermaal

Wellens en Stuyven in de vlucht van de dag

Na een pittige tijdrit gisteren, kreeg het peloton vandaag weer een lastig parcours voorgeschoteld. Tim Wellens had wel oren naar een vroege vlucht. Hij kreeg met Bernard, Gautier, Grmay en Asgreen nog 4 kompanen met zich mee.



Vooral die laatste zorgde voor de nodige zenuwachtigheid in het peloton. Asgreen pakte de tussensprint en de bijhorende 3 bonificatieseconden. Hierdoor kwam de Deen van Deceuninck-Quick Step tot op 6 seconden van leider Pöstlberger in het klassement.



Het sein voor Bora-Hansgrohe om de koplopers bij het nekval te pakken. Jasper Stuyven reed eerst nog naar de koplopers toe, maar op goed 40 kilometer van het einde was het sprookje van de vluchters afgelopen.