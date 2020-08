Colombiaan Martinez snoept Pinot eindzege Dauphiné af na secondespel

Kuss versnelt op de slotklim en neemt snel 12 seconden

Martinez houdt Pinot af

Maar de hoofdprijs gaat dus naar EF Pro Cycling. In een secondespel hield het groepje met Martinez het peloton met Pinot van zich af. De groene puntentrui is voor het 2e jaar op een rij weggelegd voor Wout van Aert.

Kuss: "Meteen na de start werden alle registers opengetrokken"

Sepp Kuss, winnaar van de slotetappe, moest vanmorgen met Jumbo-Visma de focus verleggen: "Dat was best raar. Ik denk dat we allemaal een beetje geschrokken waren na gisteren. Het was een rare dag voor het wielrennen in het algemeen, al die valpartijen."

"Door het wegvallen van Roglic kregen we wel de kans om agressief te koersen. Het was een goede dag om aan te vallen, zeker omdat ik lager geklasseerd stond in het klassement. Daar kon ik van profiteren."

"Meteen na de start werden alle registers opengetrokken. Het was een van de zwaarste dagen die ik ooit had, maar ik heb er echt van genoten. Deze overwinning is een boost voor mijn zelfvertrouwen. Ik ga met een goed gevoel naar de Tour", besluit de 25-jarige Amerikaan.