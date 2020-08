Vluchter Kämna wint in de Dauphiné, Roglic valt maar overleeft vlot

In het peloton met de favorieten bleef het rustig, al werd leider Roglic wel nog opgeschrikt door een valpartij. De Sloveen kon zijn weg vrij snel weer voortzetten. Als hij morgen nog overleeft, wint hij voor het eerst de Dauphiné.

Het zware parcours zorgde voor een uitdunning in de kopgroep. Onder meer de Belgen gingen overboord. Alaphilippe kon volgen tot aan de voet van de slotklim. Elissonde stak daar als eerste een hand uit naar de zege, maar hij werd nog overbluft door de jonge Duitser Lennard Kämna, die zijn inspanning tot het einde kon volhouden.

Ook Emmanuel Buchmann, derde in de stand, en Steven Kruijswijk, de luitenant van Roglic, haalden de finish niet. Zij raakten betrokken bij een val.

De 4e etappe was voor heel wat grote namen het Waterloo. Egan Bernal, de uitdager van Primoz Roglic, gaf er nog voor de start de brui aan. Twee weken voor de start van de Tour kampt hij volgens zijn ploeg met rugpijn.

Bekijk hier de laatste kilometer van winnaar Kämna

Kämna gaat solo!

Kämna: "Ik werkte vandaag eigenlijk in dienst van Buchmann"

Winnaar Kämna is blij met zijn overwinning: "Dit is mijn eerste profzege. Leuk dat ik dat hier in de Dauphiné mag beleven."

Kämna vertelt bovendien dat zijn ploeg Bora-Hansgrohe na de val van Buchmann de plannen moest veranderen: "Normaal gezien werkte ik vandaag in dienst van Buchmann. Hij zou op de voorlaatste klim in de aanval gegaan zijn, maar hij viel uit. Het voelt dus nogal dubbel aan."