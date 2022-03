Veldrittopper bij de jeugd en nu ook winnaar op de weg: 20-jarige Ben Tulett triomfeert in Coppi e Bartali

16:24 16 uur 24. Uitslag. 1. Ben Tulett 2. Eddie Dunbar 3. Marc Hirschi 4. Simon Carr 5. Antonio Tiberi . Uitslag 1. Ben Tulett

16:22 16 uur 22 match afgelopen Tulett wint! Op 20-jarige leeftijd mag Ben Tulett (Ineos) zijn eerste zege ooit bij de profs vieren. Zijn ploegmaat Eddie Dunbar wordt nog tweede, maar hij moet wellicht zijn leiderstrui afgeven aan de dagwinnaar. Marc Hirschi eindigt als derde.

16:21 16 uur 21. Uit de achtergrond komt ook nog Antonio Tiberi opzetten, maar Tulett lijkt gewonnen spel te hebben.

16:20 16 uur 20. Het ziet er goed uit voor Tulett. Hij loopt alleen maar uit op het trio Dunbar, Hirschi en Carr.

16:19 Laatste km. Tulett gaat met 100 meter voorsprong de laatste kilometer in. Boekt de 20-jarige Brit zijn eerste profzege?

16:18 16 uur 18. Het is Ben Tulett die met de rode vod in zicht zijn troeven op tafel gooit. Met ploegmaat en leider Dunbar heeft hij de perfecte man mee om af te stoppen.

16:18 Tijdsverschil. De verschillen tussen de 4 koplopers en de achtervolgers (met Uijtdebroeks) zijn klein. Ook Ulissi zit op vinkenslag.

16:16 16 uur 16. Hirschi en Tulett zijn toch weer bij Carr en Dunbar komen aansluiten. Komt er nog iemand uit de achtergrond ook of wordt het een strijd tussen die vier?

16:16 16 uur 16. Hirschi gegrepen, Uijtdebroeks sterk. Dunbar en Carr zijn over Hirschi gedenderd. De Zwitser valt terug in een groepje met onder meer Uijtdebroeks.

16:14 16 uur 14. De 3 tegenaanvallers zijn weer gegrepen, maar nu is het de beurt aan Simon Carr om te gaan jagen op Hirschi. Ook leider Dunbar roert zich.

16:12 16 uur 12. In het "peloton" spat de zeepbel nu helemaal uit elkaar. Krijgen we straks ook een nieuwe leider of houdt Eddie Dunbar stand?

16:10 Tijdsverschil. Een drietal is in de achtervolging op Hirschi, die zo'n 20 seconden voorsprong heeft.

16:09 16 uur 09. Aanval Hirschi! Marc Hirschi wacht niet op zijn sprint, maar gaat er zelf op zo'n 5 kilometer van de finish vandoor.

16:08 16 uur 08. UAE bepaalt het tempo bergop. Met Hirschi, Ulissi en Polanc hebben ze 3 kandidaat-afwerkers vandaag.

16:07 16 uur 07. Niv heeft de kruimels gewoon zelf opgegeten en is dan door het peloton weer opgeslokt. We zitten in Chieanuova en beginnen zo meteen aan de klim.

16:03 16 uur 03. Niv. Met Guy Niv is een nieuwe aanvaller opgestaan. De Israëliër moet het voorlopig doen met een paar kruimels, maar misschien kan hij er snel een hele boterham van maken.

15:58 15 uur 58. Hergroepering. Einde verhaal voor de laatste vluchters, Shaw, Garosio en Gallopin. Het peloton - of wat daarvan overblijft - daalt nu, op een klein knikje na, richting de voet van de slotklim.

15:54 15 uur 54. Waar zitten de Belgen? In de groep met leider Dunbar zitten onder meer ook zijn ploegmaats Hayter en Tulett, die allebei ook nog goed staan in het klassement. Het is voorlopig niet bekend of de Belgen Uijtdebroeks en De Tier de slag overleefd hebben.

15:52 Tijdsverschil. Garosio, Shaw en Gallopin houden nog maar een tiental seconden over van hun voorsprong. Geen van de 3 vormt nochtans een bedreiging voor leider Dunbar.