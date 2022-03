Mauro Schmid behaalt zijn eerste zege voor Quick-Step, Van der Poel 4e in openingsrit Coppi en Bartali

16:17 16 uur 17. Ethan Hayter wint de sprint van het peloton, voor Mathieu van der Poel. . Ethan Hayter wint de sprint van het peloton, voor Mathieu van der Poel.

16:13 16 uur 13 match afgelopen Schmid wint Dunbar probeerde Schmid te verrassen door er een verre sprint van te maken, maar de Zwitser was bij de pinken. Feest bij Quick Step-Alpha Vinyl!

16:12 Laatste km. Peloton 1 heeft er toch nog een flinke hap afgedaan in de voorlaatste kilometer, maar 20 seconden voorsprong, dat gaan Dunbar en Schmid toch niet meer laten liggen? . 16 uur 12. Laatste km. Peloton 1 heeft er toch nog een flinke hap afgedaan in de voorlaatste kilometer, maar 20 seconden voorsprong, dat gaan Dunbar en Schmid toch niet meer laten liggen?

16:11 16 uur 11. Schmid en Dunbar gaan de laatste 2 kilometer in met een kleine halve minuut voorsprong. Dat zou moeten volstaan. . Schmid en Dunbar gaan de laatste 2 kilometer in met een kleine halve minuut voorsprong. Dat zou moeten volstaan.

16:09 16 uur 09. Wie zit in het peloton? De Tier en Uijtdebroeks zijn de enige Belgen in het eerste achtervolgende peloton. De snelste van het pak is normaal gezien Ethan Hayter, maar bij Ineos gaan ze natuurlijk niet achter hun ploegmaat rijden. Ook klassementsrenners als Nibali, Thomas, Foss en Ulissi hebben zich niet laten verrassen. Daarnaast vinden we in de groep ook Van der Poel en Hirschi terug. . Wie zit in het peloton? De Tier en Uijtdebroeks zijn de enige Belgen in het eerste achtervolgende peloton. De snelste van het pak is normaal gezien Ethan Hayter, maar bij Ineos gaan ze natuurlijk niet achter hun ploegmaat rijden.



Ook klassementsrenners als Nibali, Thomas, Foss en Ulissi hebben zich niet laten verrassen. Daarnaast vinden we in de groep ook Van der Poel en Hirschi terug.

16:09 16 uur 09. Schmid en Dunbar zijn allebei eerder klimmers- dan sprinterstypes, maar op papier zou Schmid het best uit de voeten moeten geraken bij een sprint. Wie de Zwitser niet goed zou kennen: vorig jaar won hij de gravelrit in de Giro. . Schmid en Dunbar zijn allebei eerder klimmers- dan sprinterstypes, maar op papier zou Schmid het best uit de voeten moeten geraken bij een sprint. Wie de Zwitser niet goed zou kennen: vorig jaar won hij de gravelrit in de Giro.

16:06 16 uur 06. In het 2e peloton is het trouwens Bingoal-Pauwels Sauzen-WB dat het tempo bepaalt. Dat belet niet dat ze daar steeds meer terrein verliezen: 1'15" hebben ze al op de 2 leiders. . In het 2e peloton is het trouwens Bingoal-Pauwels Sauzen-WB dat het tempo bepaalt. Dat belet niet dat ze daar steeds meer terrein verliezen: 1'15" hebben ze al op de 2 leiders.

16:03 16 uur 03. Gewonnen spel voor Schmid en Dunbar? Het klimmetje heeft de voorsprong van Dunbar en Schmid geen knauw gegeven. Ze hebben nog altijd 45 seconden en zetten nu de afdaling richting de finish in. Krijgen we een sprint met zijn tweeën? . Gewonnen spel voor Schmid en Dunbar? Het klimmetje heeft de voorsprong van Dunbar en Schmid geen knauw gegeven. Ze hebben nog altijd 45 seconden en zetten nu de afdaling richting de finish in. Krijgen we een sprint met zijn tweeën?

15:57 15 uur 57. UAE heeft in de achtervolging de hulp gekregen van Alpecin-Fenix. Als het een sprint met een klein groepje wordt, dan is Mathieu van der Poel natuurlijk kandidaat-winnaar. . UAE heeft in de achtervolging de hulp gekregen van Alpecin-Fenix. Als het een sprint met een klein groepje wordt, dan is Mathieu van der Poel natuurlijk kandidaat-winnaar.

15:57 Tijdsverschil. Schmid en Dunbar hebben al een bonus van 50 seconden. In het peloton werkt UAE, de ploeg van ex-winnaar Ulissi. De redding komt misschien van het 2e peloton, dat op 20 seconden van peloton 1 hangt. . 15 uur 57. Tijdsverschil Schmid en Dunbar hebben al een bonus van 50 seconden. In het peloton werkt UAE, de ploeg van ex-winnaar Ulissi. De redding komt misschien van het 2e peloton, dat op 20 seconden van peloton 1 hangt.

15:52 15 uur 52. Vluchters lopen uit. Met Mauro Schmid (Quick-Step) en Eddie Dunbar (Ineos) zijn vooraan 2 grote blokken vertegenwoordigd. Wie zal er in het peloton, dat slechts 25 renners telt volgens de laatste info, achter hen rijden? Het verschil loopt dan ook op, tot 35 seconden. . Vluchters lopen uit Met Mauro Schmid (Quick-Step) en Eddie Dunbar (Ineos) zijn vooraan 2 grote blokken vertegenwoordigd. Wie zal er in het peloton, dat slechts 25 renners telt volgens de laatste info, achter hen rijden? Het verschil loopt dan ook op, tot 35 seconden.

15:51 15 uur 51. We zitten in de laatste 20 kilometer en de renners krijgen nog een pittig klimmetje, dat wel niet gecatalogeerd is, te verteren. Vanaf de top gaat het dan in dalende lijn naar de finish in Riccione. . We zitten in de laatste 20 kilometer en de renners krijgen nog een pittig klimmetje, dat wel niet gecatalogeerd is, te verteren. Vanaf de top gaat het dan in dalende lijn naar de finish in Riccione.

15:50 15 uur 50. Dunbar krijgt het gezelschap van Schmid. Mauro Schmid, de Zwitser van Quick-Step, heeft het kloofje tot bij Eddie Dunbar kunnen overbrengen. De 2 hebben wel een kleine voorsprong, slechts een 15-tal seconden. . Dunbar krijgt het gezelschap van Schmid Mauro Schmid, de Zwitser van Quick-Step, heeft het kloofje tot bij Eddie Dunbar kunnen overbrengen. De 2 hebben wel een kleine voorsprong, slechts een 15-tal seconden.

15:48 15 uur 48. 30-koppig peloton. Het peloton telt nog zo'n 30 renners, al kunnen er in de afdaling misschien nog een paar bijkomen. Het is niet duidelijk of veel snelle mannen (die sowieso al schaars zijn in deze ronde) de strijd hebben overleefd. . 30-koppig peloton Het peloton telt nog zo'n 30 renners, al kunnen er in de afdaling misschien nog een paar bijkomen. Het is niet duidelijk of veel snelle mannen (die sowieso al schaars zijn in deze ronde) de strijd hebben overleefd.

15:45 15 uur 45. Mathieu van der Poel heeft de beklimming in ieder geval goed verteerd. Hij komt zelfs als eerste van de hoofdwacht over de top. . Mathieu van der Poel heeft de beklimming in ieder geval goed verteerd. Hij komt zelfs als eerste van de hoofdwacht over de top.

15:45 15 uur 45. Dunbar heeft nog altijd maar 17 seconden. De Montefiore Conca heeft wel voor wat schifting gezorgd, maar niet voldoende om de groep serieus uit te dunnen. Gaan we naar een soort massasprint? . Dunbar heeft nog altijd maar 17 seconden. De Montefiore Conca heeft wel voor wat schifting gezorgd, maar niet voldoende om de groep serieus uit te dunnen. Gaan we naar een soort massasprint?

15:41 15 uur 41. Dunbar vervangt Van Belle. Van Belle is weer ingelopen en geeft het spreekwoordelijke stokje door aan Eddie Dunbar. De Ier vecht voor 10 seconden, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat niet betijen. . Dunbar vervangt Van Belle Van Belle is weer ingelopen en geeft het spreekwoordelijke stokje door aan Eddie Dunbar. De Ier vecht voor 10 seconden, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat niet betijen.