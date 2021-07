LIVE: Wie volgt Remco Evenepoel op in de Clasica San Sebastian?

12:46 12 uur 46. Terwijl de mannen de eerste 30 kilometer in de benen hebben, naderen de vrouwen al de streep. Zij moeten wel nog de loodzware Murgil Tontorra over. . Terwijl de mannen de eerste 30 kilometer in de benen hebben, naderen de vrouwen al de streep. Zij moeten wel nog de loodzware Murgil Tontorra over.

12:44 12 uur 44. wielrennen Luis Leon Sanchez houdt toptalent Ayuso van de zege in het Baskenland

12:43 12 uur 43. Veteraan Luis Leon Sanchez voor nummer 3? Eén renner heeft vorige week al eens mogen proeven van een overwinning in het Baskenland: Luis Leon Sanchez (Astana) won de Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1). Een voorzetje voor de Clasica? Sanchez kan alvast het record evenaren van Marino Lejarreta, die drie keer zegevierde in Donostia. Sluit de 37-jarige veteraan dus niet uit als u een pronostiekje wil opstellen. . Veteraan Luis Leon Sanchez voor nummer 3? Eén renner heeft vorige week al eens mogen proeven van een overwinning in het Baskenland: Luis Leon Sanchez (Astana) won de Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1). Een voorzetje voor de Clasica?



12:37 Regen. Alsof de regen nog niet voldoende is, moeten de renners in het eerste wedstrijduur ook de wind trotseren. Niet meteen bevorderlijke omstandigheden voor de avonturiers die een lange ontsnapping in hun achterhoofd hadden. . 12 uur 37. Regen Alsof de regen nog niet voldoende is, moeten de renners in het eerste wedstrijduur ook de wind trotseren. Niet meteen bevorderlijke omstandigheden voor de avonturiers die een lange ontsnapping in hun achterhoofd hadden.

12:33 12 uur 33. Op het strand van Zumaia vergapen de toeristen zich om de vreemde rotsformaties. Veel tijd hebben de renners niet om ervan te genieten, want de rust is nog niet teruggekeerd in het peloton. . Op het strand van Zumaia vergapen de toeristen zich om de vreemde rotsformaties. Veel tijd hebben de renners niet om ervan te genieten, want de rust is nog niet teruggekeerd in het peloton.

12:30 12 uur 30. Ook Belgische debutant. Juan Ayuso ging met heel wat media-aandacht lopen bij de start, maar ook een Belg maakt zijn WorldTour-debuut in de Clasica San Sebastian. Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) krijgt zijn eerste kansje op het hoogste niveau. De 20-jarige Vervloesem won in 2020 de Tour de l'Isard, een prestigieuze beloftenwedstrijd voor klimmers. Het Belgische talent kan zich een eerste keer tonen op het grillige parcours in Noord-Spanje. . Ook Belgische debutant Juan Ayuso ging met heel wat media-aandacht lopen bij de start, maar ook een Belg maakt zijn WorldTour-debuut in de Clasica San Sebastian. Xandres Vervloesem (Lotto-Soudal) krijgt zijn eerste kansje op het hoogste niveau.



12:25 12 uur 25. Aanvalsgolf. Net als de renners Zarautz voorbijrijden, spoelt er een aanvalsgolf aan. De eerste renners willen na 22 km hun geluk beproeven op de Baskische wegen. . Aanvalsgolf Net als de renners Zarautz voorbijrijden, spoelt er een aanvalsgolf aan. De eerste renners willen na 22 km hun geluk beproeven op de Baskische wegen.

12:23 12 uur 23. Niet meteen mijn favoriete weer, maar toch ben ik hier altijd graag. Hopelijk haal ik vandaag opnieuw een goed resultaat. Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Niet meteen mijn favoriete weer, maar toch ben ik hier altijd graag. Hopelijk haal ik vandaag opnieuw een goed resultaat. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

12:17 12 uur 17. De renners hebben ruim 63 kilometer om de kuiten helemaal warm te draaien, want dan staat het eerste voorgerechtje van de Clasica op het menu: de Azkarate (4,2 kilometer aan 7,3%). . De renners hebben ruim 63 kilometer om de kuiten helemaal warm te draaien, want dan staat het eerste voorgerechtje van de Clasica op het menu: de Azkarate (4,2 kilometer aan 7,3%).

12:17 Voor het mooie weer hoefde u niet af te zakken naar de Spaanse noordkust. In grijs, druilerig weer werken de renners de eerste kilometers af. 12 uur 17. Voor het mooie weer hoefde u niet af te zakken naar de Spaanse noordkust. In grijs, druilerig weer werken de renners de eerste kilometers af.

12:14 12 uur 14. Hoe zit het met de vorm van Egan Bernal? Met Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe en Bauke Mollema kwamen al drie favorieten aan bod. Maar het is ook uitkijken naar de terugkeer van Egan Bernal (Ineos Grenadiers). De vinnige Colombiaan komt in het Baskenland een eerste keer in actie na zijn eindzege in de Giro. Hoe goed is hij nog in vorm? . Hoe zit het met de vorm van Egan Bernal? Met Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe en Bauke Mollema kwamen al drie favorieten aan bod. Maar het is ook uitkijken naar de terugkeer van Egan Bernal (Ineos Grenadiers). De vinnige Colombiaan komt in het Baskenland een eerste keer in actie na zijn eindzege in de Giro. Hoe goed is hij nog in vorm?

12:12 12 uur 12. Een zilte zeebries stuwt het peloton richt surfparadijs Zarautz. Voorlopig konden nog geen "surfers" zich losrukken uit de groep. . Een zilte zeebries stuwt het peloton richt surfparadijs Zarautz. Voorlopig konden nog geen "surfers" zich losrukken uit de groep.

12:06 12 uur 06. Favorietenrol voor Mollema. Julian Alaphilippe is niet de enige renner die zijn Tourvorm wil verzilveren in het Baskenland. Ook ex-winnaar Bauke Mollema (2016), goed voor een ritzege in de Tour, begint als favoriet. De 34-jarige Nederlander kan de oudste renner worden op het palmares van de Clasica. . Favorietenrol voor Mollema Julian Alaphilippe is niet de enige renner die zijn Tourvorm wil verzilveren in het Baskenland. Ook ex-winnaar Bauke Mollema (2016), goed voor een ritzege in de Tour, begint als favoriet. De 34-jarige Nederlander kan de oudste renner worden op het palmares van de Clasica.

11:57 11 uur 57. Met Mattia Cattaneo heeft de brigade van Deceuninck-Quick Step in el geval nog een ijzer in het vuur. De 30-jarige Italiaan reed een indrukwekkende Tour en zal de 6 beklimmingen van de dag goed kunnen verteren. . Met Mattia Cattaneo heeft de brigade van Deceuninck-Quick Step in el geval nog een ijzer in het vuur. De 30-jarige Italiaan reed een indrukwekkende Tour en zal de 6 beklimmingen van de dag goed kunnen verteren.

11:56 11 uur 56. Topfavoriet Julian Alaphilippe. Nog nooit won een wereldkampioen de Clasica San Sebastian, maar daar wil Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) verandering in brengen. De Fransman won in 2018 al eens in Donostia en hoopt dat in zijn regenboogtrui te herhalen. Hoe goed is zijn vorm nog na de Tour de France? . Topfavoriet Julian Alaphilippe Nog nooit won een wereldkampioen de Clasica San Sebastian, maar daar wil Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) verandering in brengen. De Fransman won in 2018 al eens in Donostia en hoopt dat in zijn regenboogtrui te herhalen. Hoe goed is zijn vorm nog na de Tour de France?

11:52 Veel ogen zijn gericht op de 18-jarige Juan Ayuso. Kan het rondetalent net als Remco Evenepoel zijn eerste eendagskoers op WorldTour-niveau winnen? 11 uur 52. Veel ogen zijn gericht op de 18-jarige Juan Ayuso. Kan het rondetalent net als Remco Evenepoel zijn eerste eendagskoers op WorldTour-niveau winnen?

11:49 11 uur 49 match begonnen Startschot Daar is het startschot. Het peloton trekt zich op gang langs de Spaanse kust, ideale omstandigheden voor de avonturiers om weg te vluchten op weg naar de populaire badplaats Zarautz.

11:46 11 uur 46. Aftellen naar de start. De renners zijn allemaal met een glimlach op het startpodium verschenen. Straks mogen ze met een grimas op het zadel kruipen voor een pittige tocht van 223,5 kilometer. . Aftellen naar de start De renners zijn allemaal met een glimlach op het startpodium verschenen. Straks mogen ze met een grimas op het zadel kruipen voor een pittige tocht van 223,5 kilometer.