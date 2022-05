Alweer Intermarché-Wanty -Gobert! Pasqualon wint dankzij perfecte timing

Ruim 190 kilometer moest worden afgelegd op Hemelvaartsdag in en rond Charleroi, op een pittig parcoours. De poging van de klassieke vroege vlucht werd op 60 kilometer voor het einde geneutraliseerd. Het begin van een langgerekte finale.

Steff Cras (Lotto-Soudal) opende de debatten en ook Abram Stockman toonde zich erg actief. Het zou die laatste de prijs voor de strijdlust opleveren.

Voor de zege deden zij uiteindelijk niet mee. In de laatste 20 kilometer brak het peloton in twee stukken. Vooraan leek geen spoor van Arnaud De Lie, maar Lotto-Soudal had wel nog een ander ijzer in het vuur: Philippe Gilbert.

In de laatste drie kilometer liep het parcours nog omhoog. Gilbert leek de situatie te controleren als in zijn beste dagen. Een late uitval van Axel Zingle leek het perfecte mikpunt te vormen, maar de brandstof was opeens op bij Gilbert. Hij kreeg het gat niet meer toe.

Andrea Pasqualon had wel nog buskruit in zijn benen in de laatste vijfhonder meter. Hij moest wel perfect timen en klopte Zingle uiteindelijk maar net voor de finish. Voor Pasqualon is het zijn negende profzege, zijn eerste sinds augustus 2019.