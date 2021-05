Niemand kan Laporte volgen in sprint in Circuit de Wallonie

17:57 17 uur 57. 2 Belgen in top 10. Stan Van Tricht en Florian Vermeersch staan op de 7e en 8e plek als eerste Belgen. . 2 Belgen in top 10 Stan Van Tricht en Florian Vermeersch staan op de 7e en 8e plek als eerste Belgen.

17:54 17 uur 54. Uitslag:. 1. Laporte 2. Sarreau 3. Pithie . Uitslag: 1. Laporte

2. Sarreau

3. Pithie

17:54 17 uur 54. Laporte haalt het met overschot. Topfavoriet Christophe Laporte haalt het eenvoudig in de sprint. Marc Sarreau (AG2R-Citroën) wordt voorbij gevlamd. . Laporte haalt het met overschot Topfavoriet Christophe Laporte haalt het eenvoudig in de sprint. Marc Sarreau (AG2R-Citroën) wordt voorbij gevlamd.

17:53 17 uur 53. AG2R-Citroën komt op kop. Arkéa-Samsic volgt gezwind. . AG2R-Citroën komt op kop. Arkéa-Samsic volgt gezwind.

17:52 Laatste kilometer. De sprint wordt aangetrokken. Wie haalt het? . 17 uur 52. Laatste kilometer De sprint wordt aangetrokken. Wie haalt het?

17:51 17 uur 51. Gerben Thijssen is het speerpunt van Lotto-Soudal, Amaury Capiot wordt op sleeptouw genomen door Arkéa-Samsic. . Gerben Thijssen is het speerpunt van Lotto-Soudal, Amaury Capiot wordt op sleeptouw genomen door Arkéa-Samsic.

17:48 17 uur 48. De mannen van Christophe Laporte (Cofidis), in principe de snelste man in het peloton, verzamelen zich rond de Fransman. De favoriet lijkt er helemaal klaar voor. . De mannen van Christophe Laporte (Cofidis), in principe de snelste man in het peloton, verzamelen zich rond de Fransman. De favoriet lijkt er helemaal klaar voor.

17:43 17 uur 43. Het peloton heeft de laatste avonturiers bij de lurven gevat, Lotto-Soudal controleert nu de wedstrijd. Stan Dewulf moet wel lossen na al het harde labeur. . Het peloton heeft de laatste avonturiers bij de lurven gevat, Lotto-Soudal controleert nu de wedstrijd. Stan Dewulf moet wel lossen na al het harde labeur.

17:33 17 uur 33. Nog 2 leiders. Moniquet is ingelopen, Page en Vandenabeele zijn de enige overlevenden. Het peloton nadert nu al tot op 20 seconden en we hebben nog een plaatselijke ronde voor de boeg. De sprinters smeren hun kuiten alvast in. . Nog 2 leiders Moniquet is ingelopen, Page en Vandenabeele zijn de enige overlevenden. Het peloton nadert nu al tot op 20 seconden en we hebben nog een plaatselijke ronde voor de boeg. De sprinters smeren hun kuiten alvast in.

17:23 17 uur 23. Het versnellingsapparaat van Vandenabeele is met een kleine tik weer hersteld. Page en Moniquet zijn de jongeling van het ontwikkelingsteam van DSM nog niet kwijt. . Het versnellingsapparaat van Vandenabeele is met een kleine tik weer hersteld. Page en Moniquet zijn de jongeling van het ontwikkelingsteam van DSM nog niet kwijt.

17:13 17 uur 13. Henri Vandenabeele roept al even hulp in van de volgwagen, nu is duidelijk waarom. Zijn versnellingsapparaat is stuk en hij moet op het grote blad rijden. Zo blaast hij zijn benen op. . Henri Vandenabeele roept al even hulp in van de volgwagen, nu is duidelijk waarom. Zijn versnellingsapparaat is stuk en hij moet op het grote blad rijden. Zo blaast hij zijn benen op.

17:10 17 uur 10. Plaatselijke ronde. De renners rijden een buitenwijk van Charleroi binnen en beginnen nu aan 3 plaatselijke rondes van ruim 10 kilometer. De drie koplopers hebben 50 seconden voorsprong. . Plaatselijke ronde De renners rijden een buitenwijk van Charleroi binnen en beginnen nu aan 3 plaatselijke rondes van ruim 10 kilometer. De drie koplopers hebben 50 seconden voorsprong.

17:06 17 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1392856072759746562

17:03 17 uur 03. Ook Sylvain Moniquet, de 23-jarige pion van Lotto-Soudal, draait goed mee voorin. Twee Belgische talenten in de voorhoede van het Circuit de Wallonie. . Ook Sylvain Moniquet, de 23-jarige pion van Lotto-Soudal, draait goed mee voorin. Twee Belgische talenten in de voorhoede van het Circuit de Wallonie.

17:01 17 uur 01. Drie avonturiers. Het elitegroepje is nog maar tot de orde geroepen en daar is al een nieuwe aanval. Moniquet, Vandenabeele en Page sprokkelen een halve minuut bij elkaar. Het is vooral uitkijken naar Henri Vandenabeele, een talent uit het ontwikkelingsteam van Team DSM. . Drie avonturiers Het elitegroepje is nog maar tot de orde geroepen en daar is al een nieuwe aanval. Moniquet, Vandenabeele en Page sprokkelen een halve minuut bij elkaar. Het is vooral uitkijken naar Henri Vandenabeele, een talent uit het ontwikkelingsteam van Team DSM.

16:51 16 uur 51. Swift en Healy hebben de rode loper uitgerold voor het peloton, dat tot op een zucht van de kopgroep nadert. Moet alles weer vanaf nul beginnen met nog 45 kilometer te gaan? . Swift en Healy hebben de rode loper uitgerold voor het peloton, dat tot op een zucht van de kopgroep nadert. Moet alles weer vanaf nul beginnen met nog 45 kilometer te gaan?

16:49 16 uur 49. Mooie kopgroep. Heel wat mooi Belgisch volk in de kopgroep van 14 renners: Naesen, Wallays, De Tier, Vandenabeele, Wellens, ... . Mooie kopgroep Heel wat mooi Belgisch volk in de kopgroep van 14 renners: Naesen, Wallays, De Tier, Vandenabeele, Wellens, ...

16:49 16 uur 49. Connor Swift en Ben Healy merken dat de goede groep gaan vliegen is en maken de oversteek naar de kopgroep. . Connor Swift en Ben Healy merken dat de goede groep gaan vliegen is en maken de oversteek naar de kopgroep.

16:47 16 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1392851674981666816