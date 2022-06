Vroege vluchter Taco van der Hoorn laat Intermarché ook feestvieren in Brussels Cycling Classic

De pannetjes worden nat

Met zijn hernieuwde (en lastigere) parcours hoopte de Brussels Cycling Classic zijn reputatie van sprintersfestival van zich af te schudden. Remco Evenepoel had vorig jaar met een solo al getoond dat het anders kon, dit jaar was het afwachten of die trend zich zou verderzetten.



Ook de weergoden hadden zin in een lastige koers. Vanaf de start in het Jubelpark in Brussel viel het water met bakken uit de lucht, het begin van een druilerige dag op de fiets. Een groepje van tien renners liet zich echter niet afschrikken door het hondenweer en trok op pad.

De finale begon bij de eerste passage in de heuvelzone, gekleurd door het trio Muur van Geraardsbergen-Bosberg-Congoberg, op zo'n 100 kilometer van de streep. Het was echter pas bij de tweede passage, vijftig kilometer verder, dat de favorieten hun spierballen toonden.