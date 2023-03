Jonas Rickaert maakt in Bredene Koksijde Classic comeback na 2e operatie aan liesslagader

clock 15:09

15 uur 09. Comeback Rickaert. Jonas Rickaert zal in de Bredene Koksijde Classic zijn eerste koersen van het jaar rijden. Op 2 kleinere koersen eind vorig seizoen na heeft de renner van Alpecin-Deceuninck bijna een jaar niet gekoerst. In juni ging hij een eerste keer onder het mes om het probleem van een vernauwde liesslagader op te lossen. Die operatie bleek niet goed uit te pakken, waardoor hij in december opnieuw onder handen werd genomen. .