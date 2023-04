Soudal-Quick Step trekt ander blik renners open voor Brabantse Pijl

clock 13:51

13 uur 51. Devenyns en Van Tricht de 2 Belgen in nieuw Quick Step-blik. Het kasseivoorjaar zit erop, vanaf woensdag wordt een nieuw blik renners opengetrokken. Dat is ook het geval bij Soudal-Quick Step Soudal-Quick Step was de voorbije jaren succesvol in de BP met 3 zeges en 7 extra podiumplaatsen. Dit jaar start de Wolfpack met een vrijbuitersploeg. Naast Dries Devenyns en Stan Van Tricht komen ook de Italiaan Andrea Bagioli, de Fransman Rémi Cavagna, de Zwitser Mauro Schmid, de Duitser Jannik Steimle en de Slovaak Martin Svrcek aan de start. Schmidt schreef vorige maand de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) op zijn naam. Cavagna won in de Italiaanse etappekoers de rit tegen de chrono. In het Vlaamse voorjaar vielen de prestaties van Soudal-Quick Step tot dusver tegen. .