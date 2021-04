Dylan Teuns: "Brabantse Pijl is zwaarder dan veel mensen denken"

Na zijn 5e plaats in Gent-Wevelgem en een 21e plaats in de Ronde van Vlaanderen trekt de 30-jarige Australiër Michael Matthews als kopman binnen Team BikeExchange naar de Brabantse Pijl van komende woensdag.





Matthews doet het meestal goed in de Vlaamse heuvelklassieker. In 2014 en 2015 eindigde hij als tweede na respectievelijk Philippe Gilbert en Ben Hermans. In 2016, 2017 en 2019 kwamen daar nog een 5e, 11e en 4e plaats bij. Dit jaar gaat hij op zoek naar de zege.





"Ik had tijdens de kasseiklassiekers al goede benen en ik ben zeer gemotiveerd om ook in de Ardennenklassiekers goede resultaten neer te zetten. Ik was in de Brabantse Pijl eerder al tweemaal tweede, deze koers ligt me. Het gaat er steeds agressief en hard aan toe en de opeenvolging van klimmetjes ligt me bijzonder goed. Ik mik woensdag op de zege."





"Woensdag trekken we volledig de kaart van Michael", vertelt ploegleider Matthew Hayman. "Dit om enkele dingen recht te zetten voor een tegenvallende Ronde van Vlaanderen. Onze kopman verkeert in goede conditie. In de Brabantse Pijl was hij er al meermaals dichtbij, misschien lukt het dit jaar wel eens", besluit hij.