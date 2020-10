Op naar een duel Alaphilippe-Van der Poel in de Brabantse Pijl?

11:05 11 uur 05. Moskesstraat vervangt IJskelderlaan. We krijgen maar liefst 24 beklimmingen vandaag, met het zwaartepunt uiteraard in de lokale rondes rond Overijse. De Hagaard, Hertstraat, Holstheide en slotklim het Schavei zijn er ook dit jaar weer bij, maar we nemen afscheid van de IJskelderlaan. In plaats daarvan krijgen we nu de Moskesstraat (550 meter, 8,9% gemiddeld). . Moskesstraat vervangt IJskelderlaan We krijgen maar liefst 24 beklimmingen vandaag, met het zwaartepunt uiteraard in de lokale rondes rond Overijse. De Hagaard, Hertstraat, Holstheide en slotklim het Schavei zijn er ook dit jaar weer bij, maar we nemen afscheid van de IJskelderlaan. In plaats daarvan krijgen we nu de Moskesstraat (550 meter, 8,9% gemiddeld).

09:55 09 uur 55. Vrouwen: geen "team Vos". Vandaag wordt ook de vrouweneditie van de Brabantse Pijl verreden, maar CCC-Liv heeft zich hiervoor op de valreep teruggetrokken "vanwege een positief coronageval in de ploeg". Dat betekent geen Marianne Vos en ook geen Valerie Demey, de Belgische vertegenwoordiger bij de oranje brigade.

09:21 09 uur 21. 4 ex-winnaars. Veel koersorganisatoren hebben te lijden onder de overvolle wielerkalender, maar het deelnemersveld van de Brabantse Pijl lijkt die dans te ontspringen. Met Van der Poel, Wellens, Colbrelli en Vakoc staan de laatste 4 winnaars aan de start. En dan hebben we wereldkampioen Alaphilippe, misschien wel de topfavoriet, nog niet vernoemd.

07-10-2020 07-10-2020.

15:24 15 uur 24. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn . Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik. Een beetje te vroeg de armen in de lucht gooien, het was de eerste keer in mijn carrière en het zal de laatste keer geweest zijn Julian Alaphilippe juichte gisteren te vroeg in Luik-Bastenaken-Luik

15:19 15 uur 19. Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe. Wereldkampioen Julian Alaphilippe voert woensdag de manschappen van Deceuninck-Quick Step aan. Vorig jaar eindigde hij 2e, staat de wereldkampioen nu op het hoogste schavotje? De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle.

De Fransman kan in de Brabantse Pijl rekenen op zijn engelbewaarder Dries Devenyns, Zdenek Stybar en de jonkies Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Jannik Steimle.