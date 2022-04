LIVE: Neemt Demi Vollering revanche in jubileumeditie Brabantse Pijl?

11:49 11 uur 49. Losse flodders. Er zit momenteel te weinig punch in de vluchterspogingen. Het peloton lijkt er weinig moeite mee te hebben om de controle te behouden. . Losse flodders Er zit momenteel te weinig punch in de vluchterspogingen. Het peloton lijkt er weinig moeite mee te hebben om de controle te behouden.

11:34 11 uur 34. Peloton haalt vluchters terug. Tot drie keer toe wordt een vluchter al snel weer teruggegrepen door het peloton. Wie kan er wel een gat slaan?

11:30 Regen. Het is stevig aan het regenen in het Brabantse. Inmiddels proberen twee rensters uit het peloton te glippen.

11:27 11 uur 27. Een kleine valpartij achteraan in het peloton. Vittoria Guazzini heeft een andere fiets nodig, maar voor de rest is er geen schade

11:00 11 uur. Wie volgt de Amerikaanse Ruth Winder op? Op papier hebben Trek-Segafredo (met Balsamo) en Team SD Worx (met Vollering) de beste papieren.

10:55 We zijn vertrokken!

10:52 10 uur 52. We zijn vertrokken! We zijn van start gegaan in Lennik! De aankomst in Overijse wordt verwacht rond 14:30, maar eerst moeten de rensters 141 kilometer en zo'n 20 beklimmingen trotseren.



09:24 09 uur 24. Veel mooi volk. De wedstrijd bij de vrouwen behoort niet tot de WorldTour, maar dat is niet te zien aan het deelnemersveld. Maar liefst 13 van de 14 topteams staan aan de start in Lennik, enkel EF is er niet bij. Op papier lijken Trek en SD Workx weinig verrassend de sterke blokken. Trek rekent op de Italiaanse Elisa Balsamo, bij SD Worx krijgt Demi Vollering een herkansing. Ze krijgt met de Zwitserse Merlen Reusser en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman nog twee sterke vrouwen mee.

Op papier lijken Trek en SD Workx weinig verrassend de sterke blokken. Trek rekent op de Italiaanse Elisa Balsamo, bij SD Worx krijgt Demi Vollering een herkansing. Ze krijgt met de Zwitserse Merlen Reusser en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman nog twee sterke vrouwen mee.

