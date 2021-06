LIVESTREAM: Wie volgt Lotte Kopecky op als Belgisch kampioene in Waregem?

12:44 12 uur 44. De finalerondes zijn duidelijk zwaarder dan de lange aanloop die we gehad hebben. Een uitgedund peloton zet de achtervolging op Duyck in, maar komt voorlopig niet dichter dan 30''. . De finalerondes zijn duidelijk zwaarder dan de lange aanloop die we gehad hebben. Een uitgedund peloton zet de achtervolging op Duyck in, maar komt voorlopig niet dichter dan 30''.

12:43 12 uur 43. Lotte Kopecky zit wel degelijk nog in het peloton. De rust keert ook opnieuw terug. . Lotte Kopecky zit wel degelijk nog in het peloton. De rust keert ook opnieuw terug.

12:42 12 uur 42. Demey trekt door, D'hoore volgt makkelijk. Demey trekt door, D'hoore volgt makkelijk

12:37 12 uur 37. We zien Lotte Kopecky niet meteen in het peloton. Haar ploeggenote Valerie Demey plaatste wel een versnelling in het peloton, maar geraakte niet weg. Op die manier loopt de voorsprong van Duyck terug tot 25 seconden. . We zien Lotte Kopecky niet meteen in het peloton. Haar ploeggenote Valerie Demey plaatste wel een versnelling in het peloton, maar geraakte niet weg. Op die manier loopt de voorsprong van Duyck terug tot 25 seconden.

12:36 12 uur 36. Verbrokkeling in het peloton. De kasseien zorgen voor wat schifting in het peloton. Enkele rensters moeten lossen. . Verbrokkeling in het peloton De kasseien zorgen voor wat schifting in het peloton. Enkele rensters moeten lossen.

12:35 12 uur 35. Op de kasseien van de Herlegemstraat zien we Jolien D'hoore aan de kop van het peloton. Ook Sanne Cant zien we op de voorste rijen. . Op de kasseien van de Herlegemstraat zien we Jolien D'hoore aan de kop van het peloton. Ook Sanne Cant zien we op de voorste rijen.

12:30 1'03". In het peloton laten ze Ann-Sophie Duyck (Multum Accountants Ladies Cycling Team) rijden, in de achtergrond neemt niemand het initiatief. Goed nieuws voor hardrijdster Duyck, want haar voorsprong klimt boven de minuut. . 12 uur 30. 1'03" In het peloton laten ze Ann-Sophie Duyck (Multum Accountants Ladies Cycling Team) rijden, in de achtergrond neemt niemand het initiatief. Goed nieuws voor hardrijdster Duyck, want haar voorsprong klimt boven de minuut.

12:28 12 uur 28. Ook het peloton komt over de finish. Opmerkelijk is dat er amper gereden wordt in het peloton, ze zetten zich breed over de weg. Op die manier halen ze Duyck niet terug. . Ook het peloton komt over de finish. Opmerkelijk is dat er amper gereden wordt in het peloton, ze zetten zich breed over de weg. Op die manier halen ze Duyck niet terug.

12:27 12 uur 27. 48". Nog twee rondes! Duyck komt voorbij de finish die we kennen uit Dwars Door Vlaanderen. Haar voorsprong groeit naar 48 seconden. . 48" Nog twee rondes! Duyck komt voorbij de finish die we kennen uit Dwars Door Vlaanderen. Haar voorsprong groeit naar 48 seconden.

12:23 12 uur 23. Duyck werd woensdag vierde in de tijdrit en kan dus een eindje hardrijden. Zij heeft nu een voorsprong van 30'' op het peloton. . Duyck werd woensdag vierde in de tijdrit en kan dus een eindje hardrijden. Zij heeft nu een voorsprong van 30'' op het peloton.

12:22 12 uur 22. Het peloton gaat nu toch opnieuw versnellen. Een renster van Lotto Soudal Ladies zet zich op kop. . Het peloton gaat nu toch opnieuw versnellen. Een renster van Lotto Soudal Ladies zet zich op kop.

12:20 12 uur 20. Julie Van de Velde steekt haar neus ook eens aan het venster aan de kop van het peloton. . Julie Van de Velde steekt haar neus ook eens aan het venster aan de kop van het peloton.

12:14 12 uur 14. Duyck rijdt weg uit het peloton. Duyck rijdt weg uit het peloton

12:13 12 uur 13. Duyck in de aanval! Opnieuw een aanval uit het peloton. Ann-Sophie Duyck neemt een voorsprong van 23'' op het peloton, maar ook zij krijgt niemand mee. We hebben dus opnieuw één vluchtster. . Duyck in de aanval! Opnieuw een aanval uit het peloton. Ann-Sophie Duyck neemt een voorsprong van 23'' op het peloton, maar ook zij krijgt niemand mee. We hebben dus opnieuw één vluchtster.

12:10 12 uur 10. Zo was het vorig jaar: Kopecky klopt D'hoore na beklijvend duel. Zo was het vorig jaar: Kopecky klopt D'hoore na beklijvend duel

12:01 12 uur 01. Popelier is ondertussen weer gegrepen door het peloton. We zijn begonnen aan de plaatselijke rondes en zo komt het peloton een eerste keer over de kasseien van de Herlegemstraat. Deze kasseien kennen we uit Nokere Koerse. . Popelier is ondertussen weer gegrepen door het peloton. We zijn begonnen aan de plaatselijke rondes en zo komt het peloton een eerste keer over de kasseien van de Herlegemstraat. Deze kasseien kennen we uit Nokere Koerse.

12:00 12 uur . Aanval Lotte Popelier. Lotte Popelier (Proximus Continental) versnelt en neemt een voorsprong van 25 seconden op het peloton. . Aanval Lotte Popelier Lotte Popelier (Proximus Continental) versnelt en neemt een voorsprong van 25 seconden op het peloton.

11:59 11 uur 59. Livestream! U kan vanaf nu ook de wedstrijd live volgen via de livestream en op Canvas. . Livestream! U kan vanaf nu ook de wedstrijd live volgen via de livestream en op Canvas.