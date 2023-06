LIVESTREAM Ronde van België: Peloton houdt zeven vluchters onder controle

clock 15:19 15 uur 19.

clock 15:07 15 uur 07. De renners beginnen aan de laatste 90 km. De kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van om en bij de 1'30". . De renners beginnen aan de laatste 90 km. De kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van om en bij de 1'30".

clock 15:01 15 uur 01. Situatie puntenklassement. Na zijn demonstratie van gisteren, voert Van der Poel de puntenranking aan met een totaal van 84 punten. Hij heeft al een voorsprong van maar liefst 28 punten op Waerenskjold, die op zijn beurt een geweldige prestatie levert in de Ronde van België met 56 punten. Jakobsen bevindt zich op de derde plaats met 55 punten, gevolgd door De Buyst op de vierde plaats met 39 punten. Kristoff sluit de top 5 met 38 punten. In theorie is het mogelijk dat Van der Poel wordt ingehaald door de 30 punten die verdiend kunnen worden met een etappeoverwinning, maar dat zou betekenen dat de Nederlander zelf geen punten mag verzamelen. . Situatie puntenklassement Na zijn demonstratie van gisteren, voert Van der Poel de puntenranking aan met een totaal van 84 punten. Hij heeft al een voorsprong van maar liefst 28 punten op Waerenskjold, die op zijn beurt een geweldige prestatie levert in de Ronde van België met 56 punten. Jakobsen bevindt zich op de derde plaats met 55 punten, gevolgd door De Buyst op de vierde plaats met 39 punten. Kristoff sluit de top 5 met 38 punten. In theorie is het mogelijk dat Van der Poel wordt ingehaald door de 30 punten die verdiend kunnen worden met een etappeoverwinning, maar dat zou betekenen dat de Nederlander zelf geen punten mag verzamelen.

clock 14:50 14 uur 50. Livestream . U kan vanaf nu kijken naar de rest van deze etappe op Canvas of via deze pagina. Na de match van de Belgian Cats schakelen we over naar VRT 1. . Livestream U kan vanaf nu kijken naar de rest van deze etappe op Canvas of via deze pagina. Na de match van de Belgian Cats schakelen we over naar VRT 1.

clock 14:40 14 uur 40. De renners rijden intussen op het lokale parcours dat ze vandaag drie keer afleggen. Deze lokale lus voert de renners langs Merchtem en Grimbergen. . De renners rijden intussen op het lokale parcours dat ze vandaag drie keer afleggen. Deze lokale lus voert de renners langs Merchtem en Grimbergen.



clock 14:33 14 uur 33. 1'44". Het peloton, gecontroleerd door Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck heeft de koplopers onder controle. Het verschil blijft stabiel. . 1'44" Het peloton, gecontroleerd door Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck heeft de koplopers onder controle. Het verschil blijft stabiel.

clock 14:30 14 uur 30. Alex Colman.

clock 14:29 14 uur 29. Prijs van de strijdlust. Ook bij het tweede Super 8-checkpunt pakt Colman het maximum van de punten. Zijn aanwezigheid in de vlucht loont, hij staat virtueel op kop in het strijdlustklassement. Nog 75 km tot de laatste tussensprint. Zijn grootste concurrent Aaron Van Poucke, die in het peloton rijdt, heeft een lekke band. . Prijs van de strijdlust Ook bij het tweede Super 8-checkpunt pakt Colman het maximum van de punten. Zijn aanwezigheid in de vlucht loont, hij staat virtueel op kop in het strijdlustklassement. Nog 75 km tot de laatste tussensprint. Zijn grootste concurrent Aaron Van Poucke, die in het peloton rijdt, heeft een lekke band.

clock 14:10 14 uur 10. We zullen hoogstwaarschijnlijk vandaag een mooie sprint krijgen: Ewan, Philipsen, Jakobsen... een knap deelnemersveld. . Dirk De Wolf, voormalig wielrenner. We zullen hoogstwaarschijnlijk vandaag een mooie sprint krijgen: Ewan, Philipsen, Jakobsen... een knap deelnemersveld. Dirk De Wolf, voormalig wielrenner

clock 13:56 47,2 km per uur . In het eerste uur hebben de renners al 47,2 km afgelegd. . 13 uur 56. average speed 47,2 km per uur In het eerste uur hebben de renners al 47,2 km afgelegd.

clock 13:51 13 uur 51. Alex Colman wint de eerste tussensprint in Schepdaal en springt zo over Jacob Scott in het strijdlustklassement. Met slechts 7 punten achterstand op de leider Aaron Van Poucke, bevindt vluchter Colman zich in de perfecte positie om de Super 8-strijdlusttrui in de laatste rit weg te kapen. . Alex Colman wint de eerste tussensprint in Schepdaal en springt zo over Jacob Scott in het strijdlustklassement. Met slechts 7 punten achterstand op de leider Aaron Van Poucke, bevindt vluchter Colman zich in de perfecte positie om de Super 8-strijdlusttrui in de laatste rit weg te kapen.

clock 13:48 13 uur 48. De voorsprong van de zeven vluchters op het langgerekt peloton blijft stabiel: 1'28". . De voorsprong van de zeven vluchters op het langgerekt peloton blijft stabiel: 1'28".

clock 13:44 Ward Vanhoof. Materiaalpech voor de jonge Belg van Team Flanders-Baloise. . 13 uur 44. mechanical breakdown Ward Vanhoof Materiaalpech voor de jonge Belg van Team Flanders-Baloise.

clock 13:40 13 uur 40. We naderen het eerste Super 8-tussenpunt van de dag. . We naderen het eerste Super 8-tussenpunt van de dag.

clock 13:36 13 uur 36.

clock 13:35 13 uur 35. De zeven aanvallers. De zeven renners hebben intussen een voorsprong van 1'20". De groep bestaat uit: Alex Colman (Team Flanders-Baloise) Stefano Gandin (Team Corratec-Selle Italia) Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa) Kay De Bruyckere (Pauwels Sauzen-Bingoal) Lucas Janssens (BEAT Cycling Club) Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) Thimo Willems (VolkerWessels Cycling Team) . De zeven aanvallers De zeven renners hebben intussen een voorsprong van 1'20".

De groep bestaat uit: Alex Colman (Team Flanders-Baloise)

Stefano Gandin (Team Corratec-Selle Italia)

Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa)

Kay De Bruyckere (Pauwels Sauzen-Bingoal)

Lucas Janssens (BEAT Cycling Club)

Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex)

Thimo Willems (VolkerWessels Cycling Team)

clock 13:31 1'00" . 7 nieuwe renners doen op hun beurt een poging om weg te rijden. Het peloton vertraagt en laat hen begaan. Dit zou wel eens de vlucht van de dag kunnen worden. . 13 uur 31. time difference 1'00" 7 nieuwe renners doen op hun beurt een poging om weg te rijden. Het peloton vertraagt en laat hen begaan. Dit zou wel eens de vlucht van de dag kunnen worden.

clock 13:20 13 uur 20. Het peloton haalt al snel de koplopers terug, waardoor de eerste vluchtpoging van korte duur was. . Het peloton haalt al snel de koplopers terug, waardoor de eerste vluchtpoging van korte duur was.

clock 13:18 13 uur 18.

clock 13:06 25": eerste vluchtpoging . We hebben een eerste poging op een vroege vlucht. Het zestal neemt een voorsprong van 25" op het peloton. Onder anderen de Belg Michael Vanthournenhout is mee. . 13 uur 06. time difference 25": eerste vluchtpoging We hebben een eerste poging op een vroege vlucht. Het zestal neemt een voorsprong van 25" op het peloton. Onder anderen de Belg Michael Vanthournenhout is mee.

clock 13:02 13 uur 02. Zo ging het vorig jaar in de slotetappe. Vorig jaar zorgde Quick Step voor een spectaculaire finale in de slotetappe van de Baloise Belgium Tour. Het team sloeg een dubbelslag met Jakobsen die de slotrit won en Schmid die de eindoverwinning behaalde. De spanning bereikte een hoogtepunt tijdens de adembenemende gouden kilometer, waarna Schmid uiteindelijk slechts enkele honderdsten van een seconde overhield om de eindwinst veilig te stellen. . Zo ging het vorig jaar in de slotetappe Vorig jaar zorgde Quick Step voor een spectaculaire finale in de slotetappe van de Baloise Belgium Tour. Het team sloeg een dubbelslag met Jakobsen die de slotrit won en Schmid die de eindoverwinning behaalde. De spanning bereikte een hoogtepunt tijdens de adembenemende gouden kilometer, waarna Schmid uiteindelijk slechts enkele honderdsten van een seconde overhield om de eindwinst veilig te stellen.

clock 12:55 12 uur 55. Sprint Philipsen vandaag naar de overwinning?

clock 12:50 12 uur 50.

clock 12:50 12 uur 50 match begonnen start time Officiële start Na een neutralisatie van bijna 10km worden de renners gelost. Welke dappere renners kiezen voor de vroege vlucht vandaag?

clock 11:56 11 uur 56. Het strijdlustklassement. Krijgen we vandaag nog een strijd voor het strijdlustklassement? Van Poucke lijkt de Super 8-strijdlusttrui binnen handbereik te hebben. Of kan er toch nog iemand hem verschalken? Na de vlucht van gisteren, staat Van Poucke (Team Flanders-Baloise) aan de leiding met 47 punten. Dat zijn er al ruim 17 meer dan Jacob Scott (Bolton). Colman (Team Flanders-Baloise) sluit de top 3 met 28 punten. We krijgen vandaag nog 3 tussensprints onderweg waar de renners punten kunnen sprokkelen. . Het strijdlustklassement Krijgen we vandaag nog een strijd voor het strijdlustklassement? Van Poucke lijkt de Super 8-strijdlusttrui binnen handbereik te hebben. Of kan er toch nog iemand hem verschalken? Na de vlucht van gisteren, staat Van Poucke (Team Flanders-Baloise) aan de leiding met 47 punten. Dat zijn er al ruim 17 meer dan Jacob Scott (Bolton). Colman (Team Flanders-Baloise) sluit de top 3 met 28 punten. We krijgen vandaag nog 3 tussensprints onderweg waar de renners punten kunnen sprokkelen.

clock 10:35 10 uur 35. Slotetappe. De slotetappe wordt vandaag in en rond Brussel gereden. Het start- en eindpunt bevinden zich aan de voet van het Atomium. Na de start ontvouwt zich een uitgestrekte lus, die het peloton door de noordelijke gemeenten van Jette, Ganshoren, Koekelberg en Molenbeek voert. Deze route slingert zich verder richting Schepdaal en het Pajottenland. Vervolgens wacht de renners een compactere lus van 40 kilometer. Deze lus, die driemaal afgelegd moet worden, voert de renners langs Merchtem en Grimbergen. Met een totale afstand van bijna 200 kilometer is deze slotetappe de langste rit van de Baloise Belgium Tour. . Slotetappe De slotetappe wordt vandaag in en rond Brussel gereden. Het start- en eindpunt bevinden zich aan de voet van het Atomium. Na de start ontvouwt zich een uitgestrekte lus, die het peloton door de noordelijke gemeenten van Jette, Ganshoren, Koekelberg en Molenbeek voert. Deze route slingert zich verder richting Schepdaal en het Pajottenland. Vervolgens wacht de renners een compactere lus van 40 kilometer. Deze lus, die driemaal afgelegd moet worden, voert de renners langs Merchtem en Grimbergen. Met een totale afstand van bijna 200 kilometer is deze slotetappe de langste rit van de Baloise Belgium Tour.

clock 10:35 10 uur 35.

clock 10:34 10 uur 34.

clock 10:33 10 uur 33. Ronde van België Magistrale Mathieu van der Poel legt Ronde van België in wellicht definitieve plooi na solo van 36 kilometer

clock 10:29 10 uur 29. Vanaf 15u live op Canvas/VRT 1 of via de livestream. De etappe is vandaag live te volgen op Canvas vanaf 15u. Na de wedstrijd van de Belgian Cats zal de uitzending verplaatsen naar VRT 1. Kun je niet wachten tot dan? Geen zorgen! We voorzien je van start tot finish van tekstupdates, zodat je niets hoeft te missen. . Vanaf 15u live op Canvas/VRT 1 of via de livestream De etappe is vandaag live te volgen op Canvas vanaf 15u. Na de wedstrijd van de Belgian Cats zal de uitzending verplaatsen naar VRT 1. Kun je niet wachten tot dan? Geen zorgen! We voorzien je van start tot finish van tekstupdates, zodat je niets hoeft te missen.

clock 10:21 10 uur 21.