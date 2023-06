Magistrale Mathieu van der Poel legt Ronde van België in wellicht definitieve plooi na solo van 36 kilometer

clock 17:00 17 uur match afgelopen end time Mathieu van der Poel wint in Durbuy Van der Poel weet zijn vroege aanval af te ronden. Nys is knap tweede op 15" en Pedersen 3e. Opnieuw perfect gedaan van Alpecin-Deceuninck.

clock 16:59 35" Van der Poel met de tanden op elkaar . De koninginnenetappe mag de Nederlander niet meer ontsnappen. Hij begint aan de laatste keer de steile Muur van Durbuy. . 16 uur 59. time difference 35" Van der Poel met de tanden op elkaar De koninginnenetappe mag de Nederlander niet meer ontsnappen. Hij begint aan de laatste keer de steile Muur van Durbuy.

clock 16:57 16 uur 57. Straf hoe Van der Poel dit al kilometers lang volhoudt. . Sven Nys. Straf hoe Van der Poel dit al kilometers lang volhoudt. Sven Nys

clock 16:53 16 uur 53. Ben Hermans en Gianni Vermeersch proberen de sprong te maken naar het drietal: Pedersen, Nys en Waerenkjold. . Ben Hermans en Gianni Vermeersch proberen de sprong te maken naar het drietal: Pedersen, Nys en Waerenkjold.

clock 16:52 16 uur 52. Pedersen, Nys en Waerenkjold gaan op en over Vacek. Van der Poel heeft nog steeds 43" voorsprong. . Pedersen, Nys en Waerenkjold gaan op en over Vacek. Van der Poel heeft nog steeds 43" voorsprong.

clock 16:50 16 uur 50. Mathieu van der Poel is bezig aan zijn voorlaatste klim van de dag: de Grand Houmart. . Mathieu van der Poel is bezig aan zijn voorlaatste klim van de dag: de Grand Houmart.

clock 16:48 16 uur 48. Pedersen maakt vanuit het peloton jacht op Vacek. Nys en Waerenskjod proberen het kloofje met de Deen te dichten. . Pedersen maakt vanuit het peloton jacht op Vacek. Nys en Waerenskjod proberen het kloofje met de Deen te dichten.



clock 16:45 16 uur 45.

clock 16:42 1'15". Van der Poel begint aan de laatste 10 km. Zijn voorsprong klimt naar 1'15'' op het peloton en 40" op Vacek. . 16 uur 42. time difference 1'15" Van der Poel begint aan de laatste 10 km. Zijn voorsprong klimt naar 1'15'' op het peloton en 40" op Vacek.

clock 16:40 16 uur 40. Vacek neemt afstand van achtervolgers. Mathias Vacek (Trek-Segafredo) spurt weg uit het uitgedunde peloton en lijkt op weg naar de tweede plaats. . Vacek neemt afstand van achtervolgers Mathias Vacek (Trek-Segafredo) spurt weg uit het uitgedunde peloton en lijkt op weg naar de tweede plaats.

clock 16:36 16 uur 36. 5 km tot Gouden Kilometer. Van der Poel is op weg naar de volle 9 bonificatieseconden in de Gouden kilometer. . 5 km tot Gouden Kilometer Van der Poel is op weg naar de volle 9 bonificatieseconden in de Gouden kilometer.

clock 16:35 16 uur 35. Van der Poel zijn voorsprong was even minder dan 15 seconden, maar dan valt het weer stil bij de achtervolgers. Van der Poel zijn voorsprong was even minder dan 15 seconden, maar dan valt het weer stil bij de achtervolgers

clock 16:32 35". Van der Poel zijn voorsprong slinkt tot 15" op een vlakker stuk. Maar de achtervolgende groep valt stil en het verschil groeit opnieuw van 15 seconden naar een halve minuut. . 16 uur 32. time difference 35" Van der Poel zijn voorsprong slinkt tot 15" op een vlakker stuk. Maar de achtervolgende groep valt stil en het verschil groeit opnieuw van 15 seconden naar een halve minuut.

clock 16:26 16 uur 26. Het is momenteel een ideale situatie voor Alpecin-Deceuninck. Ze hebben nog twee mannetjes in het pak en kunnen een dubbelslag slaan: rit- en eindwinst. . Renaat Schotte . Het is momenteel een ideale situatie voor Alpecin-Deceuninck. Ze hebben nog twee mannetjes in het pak en kunnen een dubbelslag slaan: rit- en eindwinst. Renaat Schotte

clock 16:20 30". Het fel uitgedund peloton zal samen moeten werken om de Nederlander terug te halen. Het verschil blijft om en bij de 30". . 16 uur 20. time difference 30" Het fel uitgedund peloton zal samen moeten werken om de Nederlander terug te halen. Het verschil blijft om en bij de 30".

clock 16:18 16 uur 18. Halve minuut. Van der Poel verzwakt niet en zet de eerste achtervolgers al op 30''. De Nederlander tast de limieten af in de bochten en pakt zo op een heel korte tijd meer dan een halve minuut, straf! . Halve minuut Van der Poel verzwakt niet en zet de eerste achtervolgers al op 30''.

De Nederlander tast de limieten af in de bochten en pakt zo op een heel korte tijd meer dan een halve minuut, straf!

clock 16:16 16 uur 16. Eén tegen allen! Renaat Schotte . Eén tegen allen! Renaat Schotte

clock 16:14 16 uur 14. Van der Poel heeft al een 20 tal seconden voorsprong. Het gaat vooruit bij de Nederlander. . Van der Poel heeft al een 20 tal seconden voorsprong. Het gaat vooruit bij de Nederlander.

clock 16:12 16 uur 12. Van der Poel gaat solo op dik 36 kilometer van de streep. Van der Poel gaat solo op dik 36 kilometer van de streep

clock 16:09 16 uur 09. De vliegende Hollander is vertrokken . Van der poel met de versnelling! Hij gaat solo op 36 km van de streep op de Petite Somme. . De vliegende Hollander is vertrokken Van der poel met de versnelling! Hij gaat solo op 36 km van de streep op de Petite Somme.

clock 16:07 16 uur 07. Thibau Nys zorgt voor de aansluiting van een tweede groep bij de koplopers. Hij voelt zich duidelijk veel beter dan in de openingsetappe. . Thibau Nys zorgt voor de aansluiting van een tweede groep bij de koplopers. Hij voelt zich duidelijk veel beter dan in de openingsetappe.

clock 16:04 16 uur 04. Thibau is beter, maar ik denk nog niet 100 %. Sven Nys. Thibau is beter, maar ik denk nog niet 100 %. Sven Nys

clock 16:03 16 uur 03. Het peloton breekt uit elkaar op de Muur van Durbuy: "Wat een avontuur!". Het peloton breekt uit elkaar op de Muur van Durbuy: "Wat een avontuur!"

clock 16:00 16 uur . Laatste ronde! De voorlaatste beklimming van de Muur van Durbuy heeft voor vuurwerk gezorgd: het peloton spat uit elkaar. Van der Poel demarreert, alleen een select groepje van een 30 tal renners kan volgen. . Laatste ronde! De voorlaatste beklimming van de Muur van Durbuy heeft voor vuurwerk gezorgd: het peloton spat uit elkaar. Van der Poel demarreert, alleen een select groepje van een 30 tal renners kan volgen.

clock 15:58 15 uur 58.

clock 15:49 15 uur 49. De renners naderen opnieuw de Muur van Durbuy en gaan weldra voor een laatste keer voorbij de eindstreep. De mannen van Alpecin-Deceuninck zetten zich op kop van het peloton. Is Mathieu van der Poel iets van plan? . De renners naderen opnieuw de Muur van Durbuy en gaan weldra voor een laatste keer voorbij de eindstreep. De mannen van Alpecin-Deceuninck zetten zich op kop van het peloton.

Is Mathieu van der Poel iets van plan?

clock 15:41 15 uur 41. Het zou vandaag Ben Hermans zijn etappe moeten worden. Zijn ploeg gaat alles in het werk stellen voor hem. . Christophe Vandegoor . Het zou vandaag Ben Hermans zijn etappe moeten worden. Zijn ploeg gaat alles in het werk stellen voor hem. Christophe Vandegoor

clock 15:30 15 uur 30. Hergroepering . Het voorste deel van het peloton is weer samen. . Hergroepering Het voorste deel van het peloton is weer samen.

clock 15:28 15 uur 28. Aimé De Gendt en Florian Vermeersch gaan op en over de kopgroep. De twee Oost-Vlamingen hebben een kleine voorsprong op de rest van het pak. . Aimé De Gendt en Florian Vermeersch gaan op en over de kopgroep. De twee Oost-Vlamingen hebben een kleine voorsprong op de rest van het pak.

clock 15:25 15 uur 25.

clock 15:24 15 uur 24. Het peloton zet er wat snelheid achter. De kopgroep heeft nog een handvol seconden voorsprong. . Het peloton zet er wat snelheid achter. De kopgroep heeft nog een handvol seconden voorsprong.

clock 15:24 15 uur 24. Ben Hermans trekt door aan de kop van het peloton. Ben Hermans trekt door aan de kop van het peloton

clock 15:23 15 uur 23. Ben Hermans (Israel-Premier Tech) trekt serieus door aan de kop van het peloton. De klassementsmannen bevinden zich allemaal vooraan in het peloton. . Ben Hermans (Israel-Premier Tech) trekt serieus door aan de kop van het peloton. De klassementsmannen bevinden zich allemaal vooraan in het peloton.

clock 15:17 15 uur 17. Benieuwd of Waerenskjold kan overleven vandaag, hij mist een beetje body. Zowel hij als zijn ploeg is in goeden doen, dat speelt in zijn voordeel. . Sven Nys. Benieuwd of Waerenskjold kan overleven vandaag, hij mist een beetje body. Zowel hij als zijn ploeg is in goeden doen, dat speelt in zijn voordeel. Sven Nys

clock 15:15 15 uur 15. Peloton knabbelt aan voorsprong vluchters. Het verschil zakt naar 1'00''. Het peloton rijdt duidelijk wat harder richting de kopgroep. . Peloton knabbelt aan voorsprong vluchters Het verschil zakt naar 1'00''. Het peloton rijdt duidelijk wat harder richting de kopgroep.

clock 15:14 15 uur 14. Het peloton is volledig versnipperd. Achteraan het peloton gaat de deur open, meerdere renners moeten lossen. . Het peloton is volledig versnipperd. Achteraan het peloton gaat de deur open, meerdere renners moeten lossen.

clock 15:11 15 uur 11. Het podium van straks zal hoogstwaarschijnlijk ook het eindpodium worden van morgen in Brussel. . Renaat Schotte . Het podium van straks zal hoogstwaarschijnlijk ook het eindpodium worden van morgen in Brussel. Renaat Schotte

clock 15:05 15 uur 05. Een minuut stilte voor de start van de koninginnenrit. Een minuut stilte voor de start van de koninginnenrit

clock 15:01 15 uur 01. Livestream. U kan nu kijken naar de livestream op onze site/app of op VRT 1. . Livestream U kan nu kijken naar de livestream op onze site/app of op VRT 1.

clock 15:00 40 km/u. Met een gemoedelijk tempo van 40 km/uur denderden de renners al twee uur voort. . 15 uur . average speed 40 km/u Met een gemoedelijk tempo van 40 km/uur denderden de renners al twee uur voort.

clock 14:54 14 uur 54. Muur van Durbuy. De vijf vluchter beginnen aan hun tweede passage op de Muur van Durbuy met bovenaan de finish. Een pittige beklimming van 1,2 km aan 6.2%. Nog iets minder dan 90 km te gaan! . Muur van Durbuy De vijf vluchter beginnen aan hun tweede passage op de Muur van Durbuy met bovenaan de finish. Een pittige beklimming van 1,2 km aan 6.2%. Nog iets minder dan 90 km te gaan!

clock 14:54 14 uur 54.

clock 14:52 14 uur 52. Binnen tien minuten kan u live kijken naar de rit in Durbuy. Renaat Schotte en Sven Nys zijn commentators van dienst. . Binnen tien minuten kan u live kijken naar de rit in Durbuy. Renaat Schotte en Sven Nys zijn commentators van dienst.

clock 14:42 Voor Jens Reynders lukt het niet om zich vanuit het peloton bij de kopgroep aan te sluiten. 14 uur 42. Voor Jens Reynders lukt het niet om zich vanuit het peloton bij de kopgroep aan te sluiten

clock 14:26 2'08". De voorsprong van de kopgroep blijft rond de 2 minuten. Naast Van Poucke herkennen we Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Ceriel Desal (Bingoal WB) in de kopgroep. Ook de Deen Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo) draait mee. We zien ook een renner van Bolton: de Nieuw-Zeelander Logan Currie. Het is Jens Reynders (Israel-Premier Tech) niet gelukt om aan te sluiten bij de kopgroep. . 14 uur 26. time difference 2'08" De voorsprong van de kopgroep blijft rond de 2 minuten. Naast Van Poucke herkennen we Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Ceriel Desal (Bingoal WB) in de kopgroep. Ook de Deen Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo) draait mee. We zien ook een renner van Bolton: de Nieuw-Zeelander Logan Currie. Het is Jens Reynders (Israel-Premier Tech) niet gelukt om aan te sluiten bij de kopgroep.

clock 14:16 14 uur 16.

clock 14:15 14 uur 15.

clock 13:56 13 uur 56. Tweede lus. De renners zijn intussen voor de eerste keer vandaag de finish gepasseerd. Ze beginnen aan hun tweede 'rondje'. . Tweede lus De renners zijn intussen voor de eerste keer vandaag de finish gepasseerd. Ze beginnen aan hun tweede 'rondje'.

clock 13:56 13 uur 56.

clock 13:55 13 uur 55. Eergisteren zat Van Poucke ook in de vlucht van de dag. Kan hij - met het eerste Super 8-checkpoint in zicht - de strijdlustklassementsleider Jacob Scott van de troon stoten? . Eergisteren zat Van Poucke ook in de vlucht van de dag. Kan hij - met het eerste Super 8-checkpoint in zicht - de strijdlustklassementsleider Jacob Scott van de troon stoten?

clock 13:55 De kopgroep baant zich een weg door het mooie Waalse landschap. 13 uur 55. De kopgroep baant zich een weg door het mooie Waalse landschap

clock 13:44 13 uur 44. Na een aanvallend begin van deze etappe, heeft een kopgroep van 5 renners zich kunnen onderscheiden. Onder meer de Belg Aaron Van Pocke van Team Flanders-Baloise zit in het groepje. De kopgroep heeft een voorsprong van 2 minuten. Daarachter zwerven twee renners tussen de kopgroep en het peloton. . Na een aanvallend begin van deze etappe, heeft een kopgroep van 5 renners zich kunnen onderscheiden. Onder meer de Belg Aaron Van Pocke van Team Flanders-Baloise zit in het groepje. De kopgroep heeft een voorsprong van 2 minuten. Daarachter zwerven twee renners tussen de kopgroep en het peloton.

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:39 13 uur 39. Op dit moment beginnen de renners aan hun vierde beklimming van de dag: de Côte de Hermanne, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%. . Op dit moment beginnen de renners aan hun vierde beklimming van de dag: de Côte de Hermanne, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%.

clock 13:20 13 uur 20. Vier lussen rond Durbuy met zes kuitenbijters. Vandaag staat er een uitdagende rit van 172,6 kilometer op het programma, bestaande uit vier identieke lussen rond het prachtige Durbuy. Met maar liefst 24 beklimmingen en bijna 3.000 hoogtemeters belooft het een ware krachtmeting te worden. Vooral de beklimming van de Petite Somme, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8% (met stukken tot wel 15%), en de beruchte Muur van Durbuy, waar de finishlijn is getrokken, zullen cruciaal zijn in het bepalen van winst of verlies. . Vier lussen rond Durbuy met zes kuitenbijters Vandaag staat er een uitdagende rit van 172,6 kilometer op het programma, bestaande uit vier identieke lussen rond het prachtige Durbuy. Met maar liefst 24 beklimmingen en bijna 3.000 hoogtemeters belooft het een ware krachtmeting te worden. Vooral de beklimming van de Petite Somme, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8% (met stukken tot wel 15%), en de beruchte Muur van Durbuy, waar de finishlijn is getrokken, zullen cruciaal zijn in het bepalen van winst of verlies.

clock 13:05 13 uur 05. Vorig jaar reed Thibau Nys met de Baloise Belgium Tour zijn eerste rittenkoers bij de profs. De 20-jarige neoprof boekte enkele weken geleden in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege, voegde daar vorige week vrijdag in de GP Kanton Aargau in Zwitserland meteen een tweede zege aan toe. De eerste drie dagen van de Ronde van België verliepen niet zoals gehoopt voor Nys. Kan hij zich vandaag wel tonen? . Vorig jaar reed Thibau Nys met de Baloise Belgium Tour zijn eerste rittenkoers bij de profs. De 20-jarige neoprof boekte enkele weken geleden in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege, voegde daar vorige week vrijdag in de GP Kanton Aargau in Zwitserland meteen een tweede zege aan toe. De eerste drie dagen van de Ronde van België verliepen niet zoals gehoopt voor Nys. Kan hij zich vandaag wel tonen?



clock 12:58 12 uur 58. De rit in Durbuy moet me echt wel liggen, zeker met het deelnemersveld dat hier aan de start staat. Het kan ook zijn dat ik op minuten gereden word, maar in de vorm dat ik nu verkeer moet ik normaal altijd in de finale aanwezig zijn. Ik wil me laten zien. . Thibau Nys voor de start van de Baloise Belgium Tour. De rit in Durbuy moet me echt wel liggen, zeker met het deelnemersveld dat hier aan de start staat. Het kan ook zijn dat ik op minuten gereden word, maar in de vorm dat ik nu verkeer moet ik normaal altijd in de finale aanwezig zijn. Ik wil me laten zien. Thibau Nys voor de start van de Baloise Belgium Tour

clock 12:50 12 uur 50 match begonnen start time Daar gaan we! De renners zijn begonnen aan de zwaarste etappe van deze Baloise Belgium Tour.

clock 12:33 12 uur 33. Binnen een kwartiertje worden de renners losgelaten. Wie kan zich vandaan tonen in de koninginnenetappe van de Ronde van België? . Binnen een kwartiertje worden de renners losgelaten. Wie kan zich vandaan tonen in de koninginnenetappe van de Ronde van België?

clock 11:37 11 uur 37. Warm weer en zwaar parcours. Vorig jaar werd de koninginnenetappe in Durbuy een ware uitputtingsslag in loodzware en bloedhete omstandigheden met temperaturen tot 35 graden Celsius. Vandaag is het gelukkig voor de renners iets minder warm. Toch mag 27 graden Celsius niet onderschat worden. In combinatie met het uitdagende parcours zal het opnieuw een intense etappe worden die het uiterste van de renners zal vergen. . Warm weer en zwaar parcours Vorig jaar werd de koninginnenetappe in Durbuy een ware uitputtingsslag in loodzware en bloedhete omstandigheden met temperaturen tot 35 graden Celsius. Vandaag is het gelukkig voor de renners iets minder warm. Toch mag 27 graden Celsius niet onderschat worden. In combinatie met het uitdagende parcours zal het opnieuw een intense etappe worden die het uiterste van de renners zal vergen.

clock 11:36 11 uur 36. Het zal sowieso een open wedstrijd worden. Veel jongens maken nog kans op de eindzege. De warmte zal zeker nog een rol spelen, maar ik hoop morgen nog wat seconden te pakken om dan in de leiderstrui naar Brussel te rijden. Mathieu van der Poel . Het zal sowieso een open wedstrijd worden. Veel jongens maken nog kans op de eindzege. De warmte zal zeker nog een rol spelen, maar ik hoop morgen nog wat seconden te pakken om dan in de leiderstrui naar Brussel te rijden. Mathieu van der Poel

clock 11:20 11 uur 20. Mathieu van der Poel finishte gisteren als vierde en mag vandaag de leiderstrui aantrekken. Hij is op papier misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar de verschillen in het klassement zijn niet erg comfortabel voor de Nederlander. Waerenskjold volgt op amper één seconde van Van der Poel. Yves Lampaert is 3e op 10 seconden. De top 5 wordt vervolledigd door Jasper Stuyven en Casper Pedersen op respectievelijk 18" en 21". . Mathieu van der Poel finishte gisteren als vierde en mag vandaag de leiderstrui aantrekken. Hij is op papier misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar de verschillen in het klassement zijn niet erg comfortabel voor de Nederlander. Waerenskjold volgt op amper één seconde van Van der Poel. Yves Lampaert is 3e op 10 seconden. De top 5 wordt vervolledigd door Jasper Stuyven en Casper Pedersen op respectievelijk 18" en 21".

clock 10:49 10 uur 49. We zullen zien hoe de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus dat neem ik mee. . Mathieu van der Poel na zijn 4e plaats in de tijdrit. We zullen zien hoe de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus dat neem ik mee. Mathieu van der Poel na zijn 4e plaats in de tijdrit

clock 10:45 10 uur 45. Rit 4. Vandaag staat er een uitdagende etappe op het programma in en rond Durbuy, waar de klimmers volop aan hun trekken zullen komen. De route is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Toen won Quinten Hermans de koninginnenrit in de slopende hitte, terwijl de Zwitserse renner Mauro Schmid de leiderstrui veroverde en deze niet meer uit handen gaf. Het wordt dus een cruciale etappe voor de klassementsmannen. Bekijk hieronder de beelden van de koninginnenrit van vorig jaar. . Rit 4 Vandaag staat er een uitdagende etappe op het programma in en rond Durbuy, waar de klimmers volop aan hun trekken zullen komen. De route is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Toen won Quinten Hermans de koninginnenrit in de slopende hitte, terwijl de Zwitserse renner Mauro Schmid de leiderstrui veroverde en deze niet meer uit handen gaf. Het wordt dus een cruciale etappe voor de klassementsmannen. Bekijk hieronder de beelden van de koninginnenrit van vorig jaar.

clock 10:44 10 uur 44. Ronde van België Quinten Hermans wint slijtageslag in Durbuy, secondespel voor eindzege

clock 10:39 10 uur 39.

clock 10:34 10 uur 34. Vanaf 15u live op VRT 1 of de livestream. De koninginnenrit van vandaag is live te volgen bij VRT 1 of op de livestream vanaf 15u. Je kan uiteraard ook via de tekstupdates volgen. . Vanaf 15u live op VRT 1 of de livestream De koninginnenrit van vandaag is live te volgen bij VRT 1 of op de livestream vanaf 15u. Je kan uiteraard ook via de tekstupdates volgen.