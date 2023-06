Kan Mathieu van der Poel vandaag eindzege veiligstellen in koninginnenrit in en rond Durbuy?

clock 11:36 11 uur 36. Het zal sowieso een open wedstrijd worden. Veel jongens maken nog kans op de eindzege. De warmte zal zeker nog een rol spelen, maar ik hoop morgen nog wat seconden te pakken om dan in de leiderstrui naar Brussel te rijden. Mathieu van der Poel . Het zal sowieso een open wedstrijd worden. Veel jongens maken nog kans op de eindzege. De warmte zal zeker nog een rol spelen, maar ik hoop morgen nog wat seconden te pakken om dan in de leiderstrui naar Brussel te rijden. Mathieu van der Poel

clock 11:20 11 uur 20. Mathieu van der Poel finishte gisteren als vierde en mag vandaag de leiderstrui aantrekken. Hij is op papier misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar de verschillen in het klassement zijn niet erg comfortabel voor de Nederlander. Waerenskjold volgt op amper één seconde van Van der Poel. Yves Lampaert is 3e op 10 seconden. De top 5 wordt vervolledigd door Jasper Stuyven en Casper Pedersen op respectievelijk 18" en 21". . Mathieu van der Poel finishte gisteren als vierde en mag vandaag de leiderstrui aantrekken. Hij is op papier misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar de verschillen in het klassement zijn niet erg comfortabel voor de Nederlander. Waerenskjold volgt op amper één seconde van Van der Poel. Yves Lampaert is 3e op 10 seconden. De top 5 wordt vervolledigd door Jasper Stuyven en Casper Pedersen op respectievelijk 18" en 21".

clock 10:49 10 uur 49. We zullen zien hoe de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus dat neem ik mee. . Mathieu van der Poel na zijn 4e plaats in de tijdrit. We zullen zien hoe de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus dat neem ik mee. Mathieu van der Poel na zijn 4e plaats in de tijdrit

clock 10:45 10 uur 45. Rit 4. Vandaag staat er een uitdagende etappe op het programma in en rond Durbuy, waar de klimmers volop aan hun trekken zullen komen. De route is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Toen won Quinten Hermans de koninginnenrit in de slopende hitte, terwijl de Zwitserse renner Mauro Schmid de leiderstrui veroverde en deze niet meer uit handen gaf. Het wordt dus een cruciale etappe voor de klassementsmannen. Bekijk hieronder de beelden van de koninginnenrit van vorig jaar. . Rit 4 Vandaag staat er een uitdagende etappe op het programma in en rond Durbuy, waar de klimmers volop aan hun trekken zullen komen. De route is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Toen won Quinten Hermans de koninginnenrit in de slopende hitte, terwijl de Zwitserse renner Mauro Schmid de leiderstrui veroverde en deze niet meer uit handen gaf. Het wordt dus een cruciale etappe voor de klassementsmannen. Bekijk hieronder de beelden van de koninginnenrit van vorig jaar.

clock 10:44 10 uur 44. Ronde van België Quinten Hermans wint slijtageslag in Durbuy, secondespel voor eindzege

clock 10:39 10 uur 39.

clock 10:34 10 uur 34. Vanaf 15u live op VRT 1 of de livestream. De koninginnenrit van vandaag is live te volgen bij VRT 1 of op de livestream vanaf 15u. Je kan uiteraard ook via de tekstupdates volgen. . Vanaf 15u live op VRT 1 of de livestream De koninginnenrit van vandaag is live te volgen bij VRT 1 of op de livestream vanaf 15u. Je kan uiteraard ook via de tekstupdates volgen.