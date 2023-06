Ronde van België: Caleb Ewan kan starten in tijdrit in Beveren

clock 22:11

22 uur 11. Caleb Ewan kan voortdoen na val in rit 2. De voorbereiding van de massaspurt werd in rit 2 verstoord door een zware val met onder meer Ewan en Philipsen. De laatste kon snel weer voort, op de eerste was het langer wachten. De Australiër bereikte uiteindelijk toch de finishlijn. Een eerste onderzoek wees niet op breuken, wel op schaafwonden en kneuzingen. Na verder onderzoek kwam later op de avond het goede nieuws dat hij in de race kan blijven. Ewan vertrekt als 85e op 15.39 u. .